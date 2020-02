A sikertelen aláírásgyűjtés az egész magyar nemzetpolitika számára vereséget jelentene

2020. február 19. 15:26

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt erről szerdán. Úgy vélte, ha éppen a nemzeti összetartozás évében lenne sikertelen az aláírásgyűjtés, az az egész magyar nemzetpolitika számára vereséget jelentene.Tőkés László szerint a román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha annyi év pereskedés, és az EB-vel illetve Romániával szemben megnyert per után nem sikerülne összegyűjteni az egymillió aláírást.

A politikus jó jelnek tekintette, hogy az aláírásgyűjtés olyan ügy, amely elősegíti az új erdélyi magyar egység létrejöttét, hiszen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az EMNT is ugyanazért a célért dolgozik.

Tőkés László felidézte: korábban levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől és Csáky Csongortól a Rákóczi Szövetség elnökétől, hogy a magyarországi politikai erők nyújtsanak legalább akkora támogatást az SZNT által kezdeményezett aláírásgyűjtéshez, amekkorával korábban az RMDSZ által kezdeményezett Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezést támogatták.

Az EMNT elnöke úgy vélte: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, valamint Németországban lehetne túllépni az EU által megszabott küszöbértéket. Az Európai Bizottság ugyanis csak akkor fogadja be a polgári kezdeményezést, ha több mint egymillió uniós állampolgár támogatja, és legalább hét tagországban sikerül meghaladni az ország lakosságával arányos küszöbértéket.

Kérdésre válaszolva Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta: az EMNT nem szabott meg a maga számára egy összegyűjtendő aláírásszámot, de az irodáikban gyűlnek az aláírások, és a végén be fognak számolni a hozzájárulásukról.

Tőkés László üdvözölte, hogy az EMNP és az MPP Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) néven politikai szövetséget kötött, és a két párt a távlati fúzióról is döntött. Úgy vélte: a fúzióval helyreáll az erdélyi magyar jobboldal egysége. Egy olyan új egység létrehozását tartotta szükségesnek, amelynek a 2018 januárjában megkötött hárompárti egyezségnek megfelelően az RMDSZ is része, és amely az autonómiatörekvések képviseletét tekinti legfőbb céljának. Arra emlékeztetett, hogy 30 éve maga is alapítója volt az RMDSZ-nek, és a szövetség legelső dokumentumai még a nemzeti önrendelkezést is célnak tekintették. Úgy vélte: a szövetségnek a kezdeti céljaihoz való visszatérése teremthetné meg az erdélyi magyar politikai erők új egységét.

Tőkés László újságírói kérdésre megemlítette: Csomortányi István EMNP-elnök helyében bocsánatot kért volna az ifjúkori karlendítős fotó miatt. Úgy vélte azonban, hogy a fotó az erkölcsi elévülés állapotába került, hiszen a pártelnök jelenlegi tevékenységére egyáltalán nem jellemző a szélsőségesség. A politikus szolidaritást vállalt az idegengyűlölettel vádolt ditrói székely közösséggel is, mely szerinte a hagyományaihoz ragaszkodik. Elmondta: ez máshol is megtörténik, hiszen egy svájci kantonban népszavazáson utasították el az idegenek befogadását, és döntöttek az ezért járó büntetés kifizetéséről. Azt is hozzátette: Erdélyben helyenként olyan zártak és hagyományőrzők a közösségek, hogy a néphagyományairól híres Széken például az alszegiek a felszegiekkel sem házasodtak.

A trianoni centenáriumra, egy esetleges román–magyar közeledés esélyeire vonatkozó kérdésre Tőkés úgy vélekedett, a politikai szándék szempontjából nem sok jó mondható el Romániáról, amely szerinte állandóan provokálja a magyarokat. Emlékeztetett, hogy Kolozsváron szobrot emeltek annak a Gheorghe Mărdărescu tábornoknak, akinek irányításával a román hadsereg az 1919-es megszállás során atrocitásokat követett el Magyarországon, kifosztva Budapestet. Tőkés megemlítette azt is, hogy törvénytervezet nyilvánítaná ünnepnappá Romániában a trianoni békediktátum aláírásának napját, továbbá hogy Klaus Johannis államfő visszautasította Orbán Viktor kormányfő „kinyújtott kezét”, közép-európai együttműködésre tett javaslatát, Ludovic Orban miniszterelnök pedig „belerúgott” az illiberális állammodellbe. „Ez egy posztkommunista örökség, minden manipulált, zajlik a provokáció, ezért nem tudunk dűlőre jutni Trianon dolgában. Senki nem akarja elvenni Romániától Erdélyt, mégis ezt hazudják, én például nagyon jól érzem magam itt” – fogalmazott a volt református püspök, hozzátéve: nem sok jóra számít a trianoni centenárium évében, amikor a magyaroknak pozitív magatartást kell tanúsítaniuk, ennek oltárán azonban nem áldozhatják fel, nem hallgathatják el a történelmi igazságot.

A sajtótájékoztatón Sándor Krisztina számolt be az EMNT-nek a honosításhoz nyújtott segítségéről. Hozzátette: irodáikban az elmúlt tíz évben 250 ezernél több erdélyi magyarnak segítettek abban, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot, magyar útlevelet, magyar személyi igazolványt, és hogy anyakönyveztesse a családjában történt változásokat.

„Ma már sokkal többen járnak be a demokráciaközpontokba anyakönyvezési kérelemmel, mint honosítás érdekében. Fontos, hogy a magyar anyakönyvezésbe is átvezessék a családi állapotban bekövetkezett változásokat, például gyermek születését, házasságkötést” – jelentette ki az EMNT ügyvezető elnöke, hozzátéve: hamarosan kommunikációs kampány útján ismertetik az irodahálózat nyújtotta szolgáltatásokat.

MTI - kronika.ro