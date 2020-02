Nem vár a végtelenségig a Fidesz az EPP válaszára

Az Európai Néppárt tegnap még nem reagált az Orbán Viktor által jegyzett, a néppárt vezetőségének is eljuttatott memorandumra, ám a néppárt spanyol, olasz és francia tagpártjai szívesen vették a reformot sürgető szavakat. Kiszelly Zoltán jó stratégiai lépésnek tartja a kezdeményezést, a politológus szerint eddig a Fidesz volt az űzött vad, ám a kormányfő most megfordította a helyzetet. A memorandum azt is bizonyítja, hogy a Fidesz nem a konfliktust, hanem a megoldást keresi.

2020. február 20. 09:29