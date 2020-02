Niedermüller nekiment az egyházaknak Erzsébetvárosban

A VII. kerületi polgármester, Niedermüller Péter botrányt okozó nyilatkozata óta most tartottak először képviselőtestületi ülést az Erzsébetvárosban. Várható volt, hogy szóba kerül a polgármester nagy felháborodást keltő kijelentése a fehér, keresztény, heteroszexuálisokról, a DK-s kerületvezetés keresztény egyházak iránt viselt ellenszenve azonban tettekben is megmutatkozott, és az is kiderült, Niedermüllerék el akarják üldözni azokat a civil szervezeteket, amelyeket nem tudnak hasznosítani a politikai küzdelemben – vagyis valóban civil szervezetek.

2020. február 20. 09:38