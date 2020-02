Megvan a Magyar Mozgókép Szemle díszvendége

A Zárójelentés című film főszereplője jelen lesz a nyitóeseményen

Szabó István Zárójelentés című filmjének főszereplője, Klaus Maria Brandauer a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemle nyitóeseményére a rendezvény díszvendégeként Budapestre érkezik. A neves osztrák színész Szabó István Oscar®-díjas Mephisto című alkotásával vált világhírűvé. Pályája során 30 díjat ítéltek neki és további 14 nevezést kapott a világ legrangosabb fesztiváljain. A Magyar Filmakadémia Egyesület szervezésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával 2020. február 26-29. között a Corvin moziban megrendezendő Magyar Mozgókép Szemlén 59 Magyar Filmdíjra jelölt alkotást, valamint számos versenyen kívüli filmet is vetítenek majd, köztük a Zárójelentést is.

Klaus Maria Brandauer 1944-ben született. 1972-ben szerződött a bécsi Burgtheaterhez. Pályáját színházi szerepekkel kezdte, és sokáig idegenkedett attól, hogy filmes munkákat is vállaljon. Ebben az áttörést Szabó István a Mephisto című filmje hozta, mely 1982-ben megkapta a legjobb külföldi filmért járó Oscar®-díjat, Brandauer pedig a filmben nyújtott alakításáért megkapta a David di Donatello Díjat.

Ezt követően Szabó István következő két filmje, a Redl ezredes és az Oscar-jelölt Hanussen címszerepét is ő alakította. Utóbbiért 1988-ban Európai Filmdíjra jelölték. Szabó István négy filmje kapott Oscar-jelölést, közülük az első az 1979-es Bizalom volt, melynek férfi főszereplője, a nemrégiben elhunyt Andorai Péter 2019-ben életműdíjat kapott a Filmhéten, 2005-ben pedig a Csodálatos Júlia női főszereplőjét, Annette Beninget jelölték Oscar-díjra. A neves osztrák színésznek pályája során 30 díjat ítéltek oda és további 14 nevezést kapott a világ legrangosabb fesztiváljain, többek között az 1985-ös Távol Afrikától című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték és Golden Globe-díjat nyert. "Örülök, hogy ilyen hosszú idő után ismét együtt dolgozhattam Szabó Istvánnal.

Az utolsó filmünk óta, több mint harminc éve, személyes kapcsolatban állunk, így, amikor felajánlotta nekem a Zárójelentés főszerepét, azonnal igen-t mondtam. " – mondta Klaus Maria Brandauer. A film főszereplői Klaus Maria Brandauer, Eperjes Károly, Stohl András, Udvaros Dorottya és Kerekes Éva. Mellettük olyan kimagasló magyar színművészeket láthatunk még a filmben, mint Csákányi Eszter, Szirtes Ágnes, Csomós Mari, Andorai Péter, Orosz Ákos és Börcsök Enikő.

A film producere Tőzsér Attila és Sándor Pál, aki forgatókönyv konzultáns is. A Magyar Filmakadémia Egyesület a Nemzeti Filmintézet támogatásával 2020. február 26-29. között a Corvin moziban rendezi meg a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlét, ahol 59 Magyar Filmdíjra jelölt alkotást, valamint számos versenyen kívüli filmet is vetítenek majd, köztük Zárójelentést is.

