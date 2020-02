Potápi: a magyar közösségek megerősítése a cél

A magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítésének fontosságát hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégi magyar iskolák harmadik találkozóján ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság tevékenységét a harminc országból érkező 114 iskolavezető előtt.

Az államtitkár a 2020-ra meghirdetett erős magyar közösségek évének céljai között említette a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban is a magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítését, köztük családokét, fiatalokét, gyermekekét.



A trianoni centenáriumról Potápi Árpád János azt mondta: fontos megemlékezni az 1918-1920-as eseményekről, de még fontosabb azon pillanatok kiemelése, "amikor jó is történt a nemzettel". Ezekből szeretnénk erőt meríteni ahhoz, hogy következő száz év ne vesztes, hanem győztes időszak legyen a magyarság számára - hangoztatta.



Az államtitkár beszámolt a Határtalanul, a Kőrösi Csoma Sándor- és a Mikes Kelemen-program eredményeiről és lehetőségeiről is.



Közölte azt is, hogy két újabb ország, Dánia és Új-Zéland csatlakozott a hétvégi magyar iskolák hálózatához. A legnagyobb ilyen iskola a kanadai Torontóban, a legnépesebb iskolahálózat pedig Bajorországban működik - ismertette.



Az államtitkár az iskolai találkozó céljaként jelölte meg, hogy a diaszpórában működő intézmények találkozzanak és egyeztessenek módszertanukról. Felidézte azt is, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács 2011 decembere óta ülésezik, tavaly már 92 tagszervezet küldte el képviselőit a tanácskozásokra, amelyeken 19 megfigyelő is részt vett.



Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért és Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára előadásában felhívta a figyelmet arra a felsőoktatási programra, amelynek célja, hogy lehetőséget adjon a diaszpórában élő magyaroknak a magyarországi felsőoktatás igénybevételére. A programra elsőként ötven ember jelentkezését várják, a feltételeket részletesen ismertető honlap hamarosan elérhető lesz - tette hozzá.

Pacsy-Tomassich Orsolya - MH/Bodnár Patrícia



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke előadásában ismertette, hogy idéntől a diaszpóra magyarsága számára is nyitottá válik a szövetség nagy hagyományokra visszatekintő, eddig csak a Kárpát-medencei magyar- és történelemtanároknak rendezett tábora.



