I. Rendkívüli ülés "üdvözlései"!

KDNP: Jog, erkölcs és igazság Gyöngyöspatán! Jobbik: Mikor értik meg végre, hogy nem tehetnek meg akármit, és nem gázolhatnak át akárkin a saját gazdagodásuk érdekében? DK: Ne verjék át a nyugdíjasokat! Párbeszéd: Aktuális ügyekről.

2020. február 24. 11:02

Klasszikus műfaj a napirend előtti felszólalás, sportnyelven szólva bemelegítés az érdemi munkára. A mondandók azonban előre elhatározottak, pártállástól függően szidalmazók, elmarasztalók avagy elégedettséget, büszkeséget kifejezők. Néhány kivételtől eltekintve, ilyenkor még az átlagnál jóval udvariasabbak a képviselők, a „beszólások” is tapintatosabbak, szolidabbak, de azért a hovatartozást tekintve „mese nincs”! - Kellemes tallózást!

„Jog, erkölcs és igazság Gyöngyöspatán!”

ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP): - Az elmúlt hetek egyik központi témájaként a gyöngyöspatai iskolai szegregáció miatti bírósági eljárás és annak következményei szerepeltek. Az új évszázad első évtizedében, szocialista-liberális kormányzás idején, a cigány és nem cigány gyerekek elkülönítésével folyt az általános iskolai oktatás Gyöngyöspatán. Az akkori kormányok ezt megengedték, nem vettek róla tudomást. Biztosan azért tették ezt, mert a gyöngyöspatai iskola hatékonyan működött egy olyan osztállyal, ahol csak halmozottan hátrányos helyzetűek, történetesen cigányok voltak, és egy másikkal, ahová többek, nem cigányok és cigányok közösen jártak. Most, a szegregáció miatt indult bírósági eljárás kezdeményezői, egyes demagóg, áljogvédő szervezetek szerint nem jó, ha egy iskola jól és eredményesen működik. (Arató Gergely: szégyelld magad!) Úgy gondolták, hogy ezeket az intézményeket és fenntartóikat, valamint az ott dolgozó pedagógusokat tisztelet és segítés helyett büntetni kell!

- Tisztelt Ház! Felháborítóan erkölcstelennek tartom, hogy egy jogszabály alapján kiszabható legyen olyan összegű kártérítés, amely teljesíthetetlen a megbüntetett személy vagy intézmény teljes tönkretétele vagy megsemmisítése nélkül. (Vadai Ágnes: Az miért nem zavar benneteket, hogy Mészáros Lőrinc mennyit tesz zsebre? Az elnök csenget.) Az a jogszabály, amely ilyen döntést lehetővé tesz, hitem és meggyőződésem szerint mélyen igazságtalan és romboló, mert nem segíti elő az adott ügy megnyugtató megoldását, hanem újabb, nagyobb problémákat generál. (Szabó Szabolcs: Ti generáljátok!) Az ilyen szabályokat meg kell változtatni, mert lelkiismerettel nem vállalhatóak! Az a bíróság, amely így dönt, jogilag megengedhetően jár el, valójában azonban igazságtalanul! (Szabó Szabolcs: Minősítjük a bíróság ítéletét? Hogyan van ez, kolléga úr?) A jogot mi formáljuk, az igazság viszont tőlünk független. Az igazság túlmutat az emberen, a lelkünkbe van írva, és a teremtésben belénk öntött igazságérzetben válik minden jóérzésű és jó szándékú ember számára nyilvánvalóvá. (Vadai Ágnes: Hűha! Azért ez már ezotéria!) A teremtés rendjével szembemenni mindig katasztrófát jelent…(Közbeszólás az ellenzéki pártok soraiból: Nem szégyelled magad?! Az elnök csenget.)...ezért a jogrendnek az igazság szolgálatába kell állnia, különben csak még nagyobb baj forrása lesz, ahogy ez Gyöngyöspata ügyében is tapasztalható. Mesterségesen és szándékosan szembeállítják a cigányt a nem cigánnyal. A hátrányos helyzet adta körülményeket nem csillapítja, igazságtalanul felvillantja egy másfajta élet lehetőségét, ahol munka nélkül nagy pénzösszeghez lehet jutni. Azok az emberek, akiket a pénz ígéretével most igazi érdekeikkel szemben a rövid távú, zsákutcás anyagi érdekeik mellé állítottak, azaz megtévesztették őket, általában alapvetően jó szándékúak. A külföldről importált neomarxista áljogvédőknek azonban szándékukban áll összeveszejteni őket a keresztény hagyományú többséggel, csak azért, hogy botrányt okozzanak és romboljanak. Bízom abban, hogy a magyar igazságszolgáltatás, a jog, az igazság, az erkölcs talaján állva képes olyan döntést hozni, amellyel részben vagy egészben, cél- és okszerűen biztosítja az oktatásban elszenvedett hátrányok orvoslását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Pár héttel ezelőtt mindenki láthatta az interneten, hogy Soros György …(Vadai Ágnes: Hoó! Hoó!)…fiával és több, a saját szervezeteiben tevékenykedő vezetővel közös videót tett közzé. Harcba hívta a magyarországi ellenzéki politikusokat és a magyarországi romákat. Olyasfajta mondatokat is mondtak, hogy akkor lesz teljes Magyarországon a romaintegráció, ha mindenki, aki a romatársadalomhoz tartozik, tiltakozik a Fidesz-KDNP-kormány politikája ellen. Soros György és alkalmazottai, kijelölve a Soros-hálózat következő csataterét, a gyöngyöspatai ügy kapcsán a magyarok és cigányok közötti feszültség szításával akarnak politikai és anyagi haszonra is szert tenni. Ezért jó, hogy nemzeti konzultáció indul, hogy a magyar emberek elmondják a véleményüket, hogy ilyen és hasonló bírósági ítéleteket igazságosnak, célravezetőnek tartanak, vagy úgy gondolják, hogy más a helyes irány a hátrányos helyzetben lévő emberek helyzetének javítására.

- Nagyon pozitív fejlemény az elmúlt napok történéseiből, hogy a Kúria úgy döntött, többek között a tankerület és az önkormányzat iskolafenntartók indítványára, hogy sürgősséggel tárgyalja a gyöngyöspatai ügyet. Ez azt jelenti, hogy a kúriai döntés nem őszre várható, hanem már áprilisban elkezdik tárgyalni, és jó eséllyel tavasszal meglesz a döntés is. Ezzel párhuzamosan az embereknek is véleménynyilvánítási lehetősége lesz a nemzeti konzultációban, és bízunk benne, hogy a jogi eljárásban olyan érveket is figyelembe fognak venni, amely érveket eddig nem vettek figyelembe. Hiába írta le az önkormányzat és a tankerület, nem vették figyelembe azt, hogy olyan diákoknál miért állapítanak meg kártérítést, akiknél nagyon magas az igazolatlan hiányzások száma, akik százas nagyságrendben nem vettek részt tanítási órákon. Vagy miért állapított meg a bíróság kártérítést olyan félévre is, amikor az adott diák igazából Kanadában tartózkodott? Miért nem veszi figyelembe a bírósági döntés azt, hogy az iskolába járás nemcsak jog, hanem kötelezettség is, a tanulás jogát szavatolni kell. Reméljük, azt is elemezni fogja a Kúria, hogy miért nem vizsgálták a korábbi eljárási szakaszokban azt, hogy ez az iskola, ez az osztály a Nemzeti alaptanterv minimumfeltételeknek megfelelt, a tanulók a jogszabályi követelményeknek megfelelő képzést kaptak. Reméljük, a Kúria azt is vizsgálni fogja, hogy volt szakértői vélemény is, amely megállapította az eljárásban, hogy nem származás, hanem képességek alapján soroltak csoportba diákokat, és nem a bőrszín számított, hanem a tanulmányi eredmény és a képességek, és ezt a szakértői véleményt miért nem vették figyelembe? És bízunk benne legfőképp, hogy végre a Kúriától választ kapunk arra, hogy miért nem foglalkozott sem az elsőfokú, sem a másodfokú bíróság érdemben azzal az iskolafenntartói indítvánnyal, hogy ne készpénzben, hanem képzés, oktatás, tréning, foglalkozás, de mindenképpen valamilyen, az általuk hiányolt nevelési-oktatási munkát kompenzáló, kiegészítő szolgáltatás során kapják meg a kártérítést. Elvégre józan paraszti ésszel is azt gondolnánk, hogy ha valaki az oktatás színvonalát tartja alacsonyabbnak a többiek oktatási színvonalánál, akkor ezt a különbözetet kéri természetben és tanítás formájában. Az állam így többletfelelősséget is vállal: ha többe kerülne adott esetben ezeknek a képzéseknek a biztosítása, mint az a 100 millió forintos összeg, ami a bírósági ítéletben szerepel, az állam ezt is vállalja, és nyilván a többletszervezési munkát is vállaljuk.

- Képviselő Úr! Január végén minden érintettnek a tankerület és az önkormányzat kiküldött egy levelet, amelyben felajánlotta a tárgyalás lehetőségét. Azt láttuk, hogy a Soros által pénzelt alapítvány ettől igyekezett mindenkit távol tartani, és koordináltan őket arról meggyőzni, hogy ne vegyenek részt ilyesfajta egyeztetéseken. Az elmúlt napokban három diák esetében mégiscsak érkezett olyan visszajelzés írásban, amely nyitott volt a tárgyalásokra a tekintetben, hogy azt a kártérítést, amit a bíróság korábban megítélt, ne készpénz formájában, hanem oktatás-képzés formájában biztosítsa az önkormányzat és a tankerület. Bízunk benne, hogy ezen az úton tudunk továbbhaladni. Bár a több mint hatvan részt vevő személyhez képest a három még elenyészően kevés, de bízunk benne, hogy náluk sikerre vezetnek a tárgyalások. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mikor értik meg végre, hogy nem tehetnek meg akármit, és nem gázolhatnak át akárkin a saját gazdagodásuk érdekében?”

MAGYAR ZOLTÁN, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Bizonyára az ön figyelmét sem kerülte el a tokaji bormegsemmisítési botrány. A Grand Tokaj Zrt.-ről beszélünk, ami, hangsúlyozom, állami tulajdonú cég. Itt az elmúlt év nyarától kezdődően egy brigád napi rendszerességgel, folyamatosan, válogatás nélkül semmisítette meg a ’60-as évektől egészen az elmúlt időkig származó teljes nemzeti borkészletet, ami a tokaji pincékben, a szegi pincében volt található! El lehet gondolkodni azon, hogy ez csak a termelői minimálárat nézve is micsoda veszteség, mekkora nemzetgazdasági veszteség!

- Államtitkár Úr! Rengeteg bizonyíték, videofelvétel, hangfelvétel, képek és különböző táblázatok kerültek elő. Például hadd mondjam el, hogy egy átlagos munkanapra mi volt kiadva ennek a brigádnak. A 2000-es évjáratú 6 puttonyos aszúból 1612 darabot kellett megsemmisíteni, majd több mint 13 ezer palack 2008-as száraz szamorodnit és közel 10 ezer üveg eszencia is ment a kukába, - és ez csak egyetlen feladat! De sajnos a borvidék nemcsak ezen szörnyű hír miatt került mostanában elénk, hanem bizony a gyalázatos zöldszüret is: ezt a térséget, ez érintette leginkább, és persze ez nem véletlen! Hiszen az itt élő bogyótermesztők már sok-sok éve várnak arra, hogy az ő problémáikra a kormány valamilyen választ, valamilyen megoldást kínáljon. Javaslataik is voltak. Ezeket rajtam keresztül el is juttatták önökhöz, de sajnos érdemi válasz azóta sem érkezett. Önök mindössze annyit tettek, hogy közölték: az ott élő bogyótermesztők, hogy arra se számítsanak, hogy egyetlenegy szem szőlőt átvesznek tőlük, és ilyen formában gyakorlatilag a zöldszüretre lettek kényszerítve. Némi EU-s pénzt, némi alamizsnát tehát csepegtettek nekik azért cserébe, hogy az egész éves fáradozásuk eredményeként ne szüreteljenek, hanem éretlenül a tőke alá metsszék a fürtöket. Nem lehet ezek után csodálkozni, hogy hatalmas léptekben tart tehát a tokaji borvidék és egyébként sok más hazai borvidék is a teljes megsemmisülés felé. A hagyományos, több generáció óta szőlőtermesztésből élő családok tönkremennek, és egyfajta birtokkoncentráció zajlik le ezeken a területeken, amit nyilvánvalóan önök nem bánnak, hiszen jellemzően az önökhöz köthető oligarchák szerzik meg a legjobb dűlőket, Tokaj-Hegyalján is. De kanyarodjunk egy kicsit vissza a Grand Tokajhoz!

- Államtitkár Úr! Mivel rendre, amikor önök számára kényes kérdéseket teszünk fel, folyamatosan olyan válaszok érkeznek, amelyek vagy vádaskodást tartalmaznak csupán vagy mellébeszélést, ezért szögezzünk le néhány tényt már az elején, hogy mik azok a válaszok, melyek nem elfogadhatók. Például a bortörvényre való hivatkozás. Több millió palack, egyébként önök által is elismerten semmiféle élelmiszer-biztonsági kockázatot nem tartalmazó bor megsemmisítésénél ne hivatkozzon a bortörvényre! Ha bármikor önöknek a saját, a rokonaik vagy a haverjaik érdeke úgy kívánta, akkor rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, kivételes sürgősséggel verték át az adott jogszabályt, de érdekes módon több millió palack bort megmenteni nem volt idejük az elmúlt tíz évben sem.

- Államtitkár Úr! Lepárlással, európai uniós lepárlással se védekezzen, hiszen nyilvánvalóan ezt a rendszert nem arra találták ki, hogy egy egész nemzeti bortartalékot menekítsenek meg. Ráadásul nem is ez történt vele, hanem Kunfehértóra került egy olyan gyárba, ahol ipari lepárlással téli szélvédőmosó folyadék lett javarészt az UNESCO-világörökség részét képző, Tokaj-Hegyalján megtermelt borból, hungarikumból! És itt jön a csavar a történetbe: Tokaj-Hegyalja második legnagyobb pincészete, ami Mészáros Lőrinc, az önök kedvenc oligarchájának kezén van, évek óta zavarta az, hogy állami dotálás mellett működik a konkurencia! Most úgy tűnik, piactisztítás folyik a háttérben, és igyekeznek számára elintézni azt, hogy még több profitot tudjon zsebre tenni. Egyébként is: mióta Mészáros Lőrinc betette a térségbe a lábát, kisgömböcként terjeszkedik, folyamatosan a helyi bortermelők és szőlőtermelők kárára. Ezekre várom érdemi magyarázatát államtitkár úr, konkrét felelősök megnevezése mellett! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

FARKAS SÁNDOR, (agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Vagyonilag nem az Agrárminisztériumhoz tartozik a Grand Tokaj! Ez sarkalatos tény! Azt is el szeretném önnek elmondani, miután többször követelte, hogy az üggyel kapcsolatban soron kívül üljön le a Hungarikum Bizottság: a hungarikumtörvény nem ad felhatalmazást a Hungarikum Bizottság részére, hogy fogyasztóvédelmi, gazdasági, pénzügyi kérdésekben eljárjon. (Magyar Zoltán: Módosítsuk! Megszavazzuk!) A konkrét üggyel kapcsolatban viszont azt tudom mondani: a Grand Tokaj Zrt. már több éve nem hívott vissza borokat a kereskedelemből, nem semmisít meg milliós tételekben hungarikumokat, és nem pazarolja el az állami vagyont! A sajtóban megjelent híresztelésekkel szemben szegi telephelyén még 2014-ben zárolt, és akkor kereskedelemből visszahívott borok visszaürítése zajlik, ütemezett technológiai folyamatok mentén. Ezek 2010 előtt palackozott italok, a társaság tulajdonában vannak, de sajnos tételes vizsgálatok alapján nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, a tokaji termékleírásnak és az eredetvédelmi szabályoknak. Ezért van szükség a visszaürítésükre, ami nagyon sajnálatos esemény ezt elismerjük, de tudatosan és engedéllyel történik, éppen a tiszta, eredetvédett tokaji borok hitelességének védelmében. A Grand Tokaj a jelenlegi visszaürítést, ahogyan azt az eddig is, jogilag és technológiailag is szabályosan, a jövedéki és hatósági előírásokat betartva, illetve a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi normáknak megfelelően végzi.

- Képviselő Úr! Ön egyéb kérdésekre is próbált utalni, próbált akár a tavaly, szerintünk rendkívül sikeresen bevezetett, és a piaci nehézségeket feloldó, az esetleges túltermelésből fakadó szőlőtermelők kárára egy olyan lépésre, amit ön különböző jelzőkkel illetett, ez pedig nem más, mint a zöldszüret kérdése. Számtalan borvidék szakembereivel találkozva és azok véleményét alátámasztva a szőlőtermelő gazdák első gondolata valóban az volt, hogy inkább a kezüket vágják le, mint hogy levágjanak egy zöld fürtöt. De az élet bizonyított, és valóban: a korábbi, a 2018-ról felhalmozott hatalmas mennyiségű bortartalékok levezetésére ez a megoldás nagyon komoly segítséget adott. Nagyon sok gazda élt is ezzel a lehetőséggel, a szőlőtermő terület körülbelül 13-14 százalékán történt kompenzáció. Ugyanakkor elindult egy másik piacszabályozó eszköz is: a lepárlási lehetőség, - valóban európai uniós támogatással. Ezzel is jelentős részben sikerült azokat a borkészleteket úgymond normalizálni és rendezni. Ha egy jó év várható, márpedig ha most kinézünk a határba, kinézünk a világba, egy korai kitavaszodást érzünk és látunk, elindultak a metszések, valószínű, hogy egy jó, kedvező borév is lehet ez az év, így azoknak a bormennyiségeknek, amelyek idén megtermelődnek, már talán lehet egy piaci helyzetben nagyobb előnyük.

- Képviselő Úr! A napokban több külföldi szakminiszter-helyettessel találkoztam, és nagyon örülök annak is, és szeretném önt és önöket tájékoztatni arról, hogy úgy tűnik, egyre nagyobb érdeklődés van a kimondottan jó minőségű magyar borok iránt. Ehhez megfelelő tételmennyiségre van szükség, és úgy gondolom, hogy a marketing és a piaci szereplők ebben komoly feladatot tudnak vállalni.

- Képviselő Úr! Még egy megjegyzésem: a bortörvényre tett utalást. Ebben az évben várhatóan egy új bortörvény fog beterjesztésre kerülni, ami az önök által felvetett gondolatokra is megfelelő választ fog adni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Ne verjék át a nyugdíjasokat!”

VARJU LÁSZLÓ, (DK): - Évek óta szörnyülködve figyeljük azt, amit a kormány a nyugdíjasokkal és a nyugdíjkorrekcióval művel! Az Orbán-kormány minden egyes évben eljátssza, hogy nevetségesen alacsony inflációval számol a következő évre, és ez alapján határozza meg a nyugdíjkorrekciót. Majd amikor az árak teljesen nyilvánvalóan, előre látható módon drasztikusan emelkednek, akkor önök csak szétteszik a kezüket, mint a fideszes városvezetés az első hó láttán. Majd miután a nyugdíjasok egész évben kevesebb nyugdíjat kaptak, mint járt volna nekik, önök év végén odadobnak nekik egy nevetséges összegű nyugdíjkorrekciót.

- Fideszes Képviselőtársak! Én vagyok annyira magyar európai, hogy ez megfekszi a gyomromat. Lehet, hogy önök megengedhetik maguknak, hogy mindennap étterembe járjanak, de kérem, hogy menjenek el, ne Gucci- vagy Bentley-szalonba, hanem egy rendes élelmiszerboltba, vagy akár az újpesti piacra, és nézzék meg az árakat! Öt évvel ezelőtt 1 kiló kenyér 272 forintba került, ma 325 forintba. Öt évvel ezelőtt 1 kiló vöröshagyma 196 forint volt, most 406 forintba, ez több mint a duplája! Öt évvel ezelőtt 1 kiló krumpli 172 forintba került, ma 253 forintba, és akkor még nem beszéltem cukorról, tejről, gyógyszerről meg a többiről. Így szaladt el az ára mindennek az elmúlt években, miközben önök utólagos nyugdíjkorrekcióval próbálkoznak!

- A KSH adatai szerint egy év alatt 28 ezerrel nőtt azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik relatív szegénységben élnek, azaz kevesebb, mint 93 ezer forintból kénytelenek megélni havonta. Egyetlen év alatt annyi idős ember csúszott szegénységbe, mint Esztergom teljes lakossága, 28 ezer ember. Olyan emberek, akik 40-50 éven át becsülettel dolgoztak, minden nap! Ha van olyan emberi teljesítmény, amely megbecsülést érdemel, akkor éppen azoké, akik végigdolgozták az életüket. Miért nem hajlandók mindezt elismerni? Ehelyett százezreket zártak ki az idősgondozásból, és évek óta trükköznek az inflációval, hogy elfedjék: a magyar nyugdíj egyre kevesebb dologra elég. Márpedig ha ezen nem változtatnak, akkor a helyzet csak még drámaibb lesz, hiszen a gyenge forint miatt újabb és újabb drágulások jönnek.

- Államtitkár Úr! Mielőtt ész nélkül gyurcsányozni kezdenek, emlékezzenek vissza, milyen volt a Gyurcsány-kormány nyugdíjszámítási módszere. Nem csalás, nem ámítás: akkoriban a nyugdíjak a bérekhez voltak kötve. Ha a dolgozó jobban keresett, akkor a nyugdíjas is jobban járt. Önök ezt elvették az idősektől! Önök ma értékállóságot hazudnak, de a nyugdíjasok túlnyomó többsége majdnem százezer forinttal kevesebb nyugdíjat kap, mint az átlagbért keresők. Százezer forint, - ma ennyi a különbség egy átlagos dolgozó és egy átlagos nyugdíjas jövedelme között, önök miatt. Ennyit vettek el azoktól, akik végigdolgozták és végigadózták az életüket ebben az országban.

- Államtitkár Úr! Elmondom, hogy az európai magyarok pártjaként a DK mit javasol önöknek, hogy mit kellene tenniük most azonnal, ha lenne önökben egy kicsi emberség, csak egy egészen kicsi! A Demokratikus Koalíció törvénymódosító javaslatot nyújtott be, ami azonnali 4 százalékos nyugdíjemelést hajtana végre. Támogassák ezt a javaslatot! Ez semmi ahhoz képest, amit önök az elmúlt években elvettek az idősektől, és ez jelenleg nem is több tűzoltásnál, ez éppen annyira lenne elég, hogy a nyugdíj ne fogyjon el a harmadik hét végére, hogy az idősek még a hó végén is tudjanak vásárolni. Nem mondhatják tehát, hogy populisták lennénk:: nem követelünk toronyórát lánccal, csak 4 százalékos nyugdíjemelést! Európai magyarként csak azt akarjuk elérni, hogy legalább a jelenlegi, egyébként is alacsony nyugdíj ne érjen hónapról hónapra kevesebbet. Csak ennyit szeretnénk, mert mi megbecsüljük az időseket. Kérem, tegyék önök is, mert most még kér a nép! Ajánlom, szavazzák meg ezt a 4 százalékot! (Taps a DK soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ön itt feláll és sok mindent hangosan követel.(Varju László: Csak 4 százalékos nyugdíjemelést!) De melyik volt az az egyetlen kormány, és kik voltak azok a képviselők, akik Magyarországon a rendszerváltást követő években a magyar emberek nyugdíj-hozzájárulásaiból befizetett nyugdíját a nyugdíjasoknak csökkentették? Kik voltak az egyetlenek? (Varju László: Most csak 4 százalékos nyugdíjemelést kérünk! Nagy zaj, közbeszólások. Az elnök csenget.) Önök egytől egyig! Ön is és képviselőtársai is felálltak 2010 előtt egy név szerinti szavazáson, és mindnyájan igent mondtak Magyarország 2010 utáni történetének egyetlenegy nyugdíjcsökkentésére! (Varju László: Nyugdíjkorrekció volt!) Most nyugdíjkorrekciónak hívja, szépen be tudja csomagolni! Sok mindennek nevezheti, a hazugságbeszédet is nevezheti igazságbeszédnek, ettől függetlenül önök voltak az egyetlenek, akik Magyarországon nyugdíjat csökkentettek! (Arató Gergely: a Gyurcsány-kormány idejében volt 13. havi nyugdíj, most nincs!) Az már csak hab a tortán, hogy mekkora hiánnyal adták át a nyugdíjkasszát. A saját miniszterük is azt mondta, hogy 200 milliárd forint környékű a hiány, miközben az valójában 400 milliárd forint környékű volt.

- Képviselő Úr! Önök, akik az elmúlt harminc évben Magyarországon egyedül csökkentették a nyugdíjasok nyugdíját, most felállnak, és azt mondják, hogy magasabb nyugdíjat követelnek. Önök, akik még a „nők 40”-et sem szavazták meg. (Varju László: 4 százalékos emelést kérünk!) Még azt sem szavazták meg, hogy negyven év munkaviszony és gyermekneveléssel eltöltött idő után az édesanyák nyugdíjba mehessenek! Ezt sem szavazták meg 2010 után, 2010 előtt azt viszont megszavazták, hogy mindenkinek, férfiaknak, nőknek, gyermekteleneknek, sokgyerekeseknek, mindenkinek csökkentsék a nyugdíját! Ezek után feláll, és azt mondja, hogy megfekszi a gyomrát az, amit a nyugdíjasok kapcsán lát. Hát, akkor azzal kapcsolatban, amit önök tettek, szorulása lehet! Elvettek a nyugdíjasoktól, egyik évről a másikra csökkentették a magyar nyugdíjasok nyugdíját. (Varju László: Nem igaz!) Bekiabálhatja, hogy nem igaz, de ezt tették! Itt a parlamentben, ezekben a padsorokban egytől egyig név szerint, felállva megszavazták! Arról nem is beszélve, hogy a Gyurcsány-kormányban, de a Horn-kormányban is önök voltak azok, akik mindig meg akarták adóztatni a nyugdíjakat, hogy őket is megsarcolják.

- Képviselő Úr! Önök nem tudtak egy olyan rendszert létrehozni, mint mi, amely inflációkövető nyugdíjrendszer! A nyugdíjasok nyugdíja mindig, minden esetben biztonságban van! (Varju László: Hazugság!) Olyan rendszert hoztunk létre, amelyikben nem járhatnak rosszul. A tervezett infláció beépül a nyugdíjukba. Ha viszont a tervezettnél magasabb az infláció, akkor visszamenőlegesen az egész összeget megkapják… (Varju László: 4 százalék!)…és ez beépül a következő évi nyugdíjukba. (Varju László: Ez nem igaz!)

- Képviselő Úr! Ön abban is valótlanságot állít, hogy a kormány mindig alultervezi az inflációt. Sok esetben fölötte volt a tervezett infláció a valósnak, így 10,3 százaléknyi érték volt az, ami beépült a nyugdíjakba azért, mert magasabb inflációval számolt a kormány, és végül alacsonyabb lett. (Varju László: Tíz év alatt!) A lényeg az, hogy a nyugdíjasok egyetlenegy esetben sem járhatnak rosszul. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból: Mindig!) Ehhez képest önök mit tettek? Tizenötször megemelték a nyugdíjasoknak a rezsit? Kórházi napidíjat és vizitdíjat vezettek be! Ezzel segítették önök a nyugdíjasoknak a mindennapjait? Ehhez képest mi nyugdíjprémiummal, Erzsébet-utalvánnyal, rezsiutalvánnyal, egyszeri támogatással is igyekszünk segíteni!

- Képviselő Úr! Önök akik régen moszkovita magyaroknak nevezték magukat, most szeretik európai magyaroknak nevezik magukat, - ez már csak a történelem szépsége! De ha ön 2010-ben ránéz egy Eurostat-statisztikára, hogy mennyi volt a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatával fenyegetett nyugdíjasoknak az aránya, akkor láthatta volna: 19 százalék! Most mennyi? 14,5! (Arató Gergely: A statisztika mindent elbír! Az elnök csenget.) Tudja, hogy mennyi volt akkor a súlyos anyagi nélkülözésnek kitett nyugdíjasok aránya? 16,2 százalék, és most mennyi: 6 százalék! Ezek mind-mind csökkenések, és az ön érveit az önök által nagyon kedvelt európai szervek és az európai statisztikai hivatal is cáfolja. Azoknak a többletjuttatásoknak, az Erzsébet-utalványoknak, nyugdíjprémiumnak, nyugdíj-kiegészítésnek, rezsiutalványnak, egyszeri juttatásnak az értéke, amit a nyugdíjasok iránti tiszteletből az elmúlt években kifizettünk - mert ezeknek az embereknek, akik felépítették ezt az országot a háború után és felnevelték a mostani generációt, nagyon sokat köszönhetünk - 273 milliárd forint. És ha összehasonlítja az európai és a magyar helyzetet, azt látja, hogy a relatív jövedelmi szegénység az Unióban 15,1 százalék a nyugdíjasoknál, Magyarországon pedig 10, tehát alig a kétharmada! (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Aktuális ügyekről...”

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Lassan nem telik el hét, hogy a kormány ne állna elő valamilyen ötlettel a tekintetben, hogy hogyan tudná az önkormányzatok mozgásterét szűkíteni, hogyan tudná az önkormányzatok lehetőségeit, döntési szabadságát szűkíteni, csorbítani. A legújabb elképzelés szerint az iparűzési adó rendszerén szándékozik változtatni. A helyi iparűzésiadó-bevételek az önkormányzatokat illetik meg. Már korábban is az önkormányzatok jogát, döntési szabadságát csorbította a kormány, amikor megmondta, hogy a szabad felhasználás helyett az iparűzésiadó-bevételek milyen fontossági sorrendben, mire legyenek felhasználhatók. Most úgy tűnik, hogy tovább kíván menni ezen a hibás úton. Arra készül, hogy nemcsak megmondja az önkormányzatoknak, hogy bevételükből mire költsenek, mire nem költhetnek, hanem a bevételeket is csökkenteni akarja. Egy napvilágot látott elképzelés szerint ugyanis Varga Mihály pénzügyminiszter javaslatára úgy alakítaná át a helyiiparűzésiadó-törvényeket, hogy több milliárd forinttal csökkenne az önkormányzatok bevétele. Ez elsősorban Budapestet érinti, de hátrányos helyzetbe hozna minden nagyvárost is. Hogy ez mennyire így van, arra bizonyíték, hogy meglepő módon, Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics polgármester úr is tiltakozott a helyi iparűzési adó rendszerének átalakítása ellen. Nemcsak Budapestnek, és Székesfehérvárnak, Debrecennek, Kecskemétnek, Győrnek is nagyon súlyos károkat okozna. Nem csak egyszerűen megmondja az önkormányzatnak, hogy mire költhet, mire nem, hanem érdemben forrásszűkítést jelent, bevételeket csökkent, ezzel kevesebb felhasználható pénze lesz az önkormányzatoknak.

- Hölgyeim és Uraim! A szándék teljesen világos: a kormány lényegében saját hatáskörbe akarja vonni az önkormányzatok minél nagyobb hatáskörét és minél több forrását. Teszi ezt annak érdekében, hogy valamilyen módon megpróbálja ezeknek a városoknak a polgármestereit, testületeit térdre kényszeríteni. Az elv, az teljesen világos: aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére! Aki nem igazodik, az semmi jóra nem számíthat. Nem arról van szó, hogy szabad emberek szabadon megválasztott önkormányzata a saját szabad döntési jogköreiben eljárva dönthet a forrásairól, hanem arról, hogy ezen források jelentős részének elvonásával a kormány, a kormányfő kénye-kedve szerint, politikai hűség alapján jutalmazhat önkormányzati vezetőket és városokat, illetve ugyanilyen alapon büntethet ellenzéki vezetésű városokat. Ez a rendelkezés több mint bűn, ez hiba! Nem egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz és Orbán Viktor a maga képére akarja formálni az egész országot, arról van szó, hogy a helyi szabadság ügye sérül, a helyi autonómia ügye sérül, és ez Magyarországon is megengedhetetlen! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! Valóban, az iparűzési adónak, a helyi adónak nagy jelentősége van az önkormányzatok finanszírozásában, hiszen a rendszerváltás utáni bevezetése óta meghatározó bevétele lett az önkormányzati rendszernek. Csak két számot mondanék: 2010-ben még 443 milliárd forint folyt be ebből az adónemből, 2020-ra már 827 milliárdot terveztek az önkormányzatok. Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt az iparűzésiadó-bevétel megduplázódott az önkormányzatok költségvetésében, ez azt jelenti, hogy évente átlagosan 10 százalékos növekménnyel lehet számolni.

- Képviselőtáraim! Az önkormányzatoknak, legyen az kistelepülés, kisváros vagy megyei jogú város, vagy éppen a főváros és kerületei, jelentős tételt jelentenek a költségvetésükben a helyiadó-bevételek. A helyiadó-bevételek mellett azonban az állami támogatás összege is jelentős, az önkormányzati finanszírozás tekintetében eléri az 50 százalékot! 2010 után a jelenlegi Fidesz-KDNP-kormány átalakította az önkormányzatok finanszírozását, bevezette a feladatfinanszírozást, megnevezte, hogy melyek azok a kötelező, állam által, törvény által biztosított feladatok, amelyeket az önkormányzatoknak el kell végezni. Az önkormányzatok attól függően persze, hogy mennyi helyiadó-bevételt tudtak beszedni, és ez nagyon változó. Egyes önkormányzatok igen magas helyi adót tudnak realizálni, mások pedig sajnos egyáltalán nem tudnak olyan összeget, amelyet szeretnének. Ezért aztán az önkormányzatok gazdálkodása terén teljesen eltérő. Azok, akik közel két évtized alatt jelentős iparűzési-, helyiadó-bevételhez jutottak, teljesen más szolgáltatást tudnak nyújtani a lakosoknak.

- Képviselő úr! Nem a kormány, nem az Országgyűlés, hanem a Versenyképességi Tanács tárgyalta a helyi adó rendszerének minimális átalakítását. Azért minimális, mert összesen arról tárgyalt a Versenyképességi Tanács, hogy az értékcsökkenési leírás levonható legyen az adóalapból. Ez a költségek mintegy 10 százalékát jelenti. A Versenyképességi Tanács feladata az, hogy a kisvállalkozások helyzetét ítélje meg, és vállalkozási szempontból értékelje a helyi adó rendszerét. Ebből a szempontból elfogadható az az álláspont, hogy ők egy új, más, egy versenyképesebb helyiadó-rendszert szeretnének. Jelzem önnek, hogy 2017-es nyilatkozata alapján még ön is foglalkozott azzal, hogy Magyarországon a vállalkozások versenyképességi helyzete nem megfelelő. Akkor nem önkormányzati szempontból közelítette meg ezt a kérdést, hanem versenyképességi szempontból. Akkor teljesen más volt a véleménye, egyezett a Versenyképességi Tanács véleményével. Jelzem egyébként önnek, hogy nem a Fidesz-KDNP-kormánytól kell félteni az önkormányzatok finanszírozási rendszerét és az önkormányzatok helyzetét. Emlékeztetem önt, hogy 2010-ben ez a kormány csődhelyzetben vette át az önkormányzatokat …(Arató Gergely: Nem mondasz igazat, hazudsz!)…és ebből a csődhelyzetből kellett mintegy 1400 milliárd forint hitelátvállalással és támogatással helyrehozni az önkormányzatok helyzetét! Ez a kormány nem von el, nem kíván elvonni: a helyi adó marad az önkormányzatok számára, önök viszont éppen kormány kezéből akarják kienni az európai uniós forrásokat. (Arató Gergely: Bizony, bizony, hogy ne lopjátok el! Az elnök csenget.) Szeretném továbbá emlékeztetni arra is, hogy önök ingatlan-, vagyonadót kívántak bevezetni az önkormányzati rendszerbe, sújtani a lakosságot, a lakásokra adót kívántak bevezetni, amit aztán az Alkotmánybíróság törölt el, kétszer is. Összességében tehát nem a Fidesz-kormánytól kell félteni az önkormányzati rendszer finanszírozhatóságát, hanem leginkább önöktől, a baloldali kormányoktól. Mi éppen hogy az önkormányzatok helyzetét rendeztük, és ez így lesz a jövőben is! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József