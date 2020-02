II. Rendkívüli ülés "üdvözlései"!

Fidesz: Aktuális ügy! MSZP: Fizessenek a károkozók! LMP: Akikkel a kormány nem foglalkozik!

2020. február 24. 16:32

Klasszikus műfaj a napirend előtti felszólalás, sportnyelven szólva bemelegítés az érdemi munkára. A mondandók azonban előre elhatározottak, pártállástól függően szidalmazók, elmarasztalók avagy elégedettséget, büszkeséget kifejezők. Néhány kivételtől eltekintve, ilyenkor még az átlagnál jóval udvariasabbak a képviselők, a „beszólások” is tapintatosabbak, szolidabbak, de azért a hovatartozást tekintve „mese nincs”! - Kellemes tallózást!

„Aktuális ügy!”

BAJKAI ISTVÁN, (Fidesz): - Képviselőtársak! Magyarország kormánya idén márciusban ismét fontos döntésekben kéri ki a magyar emberek véleményét, ezt Orbán Viktor miniszterelnök úr jelentette be évértékelő beszédében. 2010 óta a polgári kormányzás összesen nyolc alkalommal folytatott nemzeti konzultációt, ami a párbeszéd egyik legfontosabb eszköze, hiszen a magyar állampolgárok közvetlenül tudják elmondani véleményüket egy-egy fontos kérdésben. Ezek alapján hoztunk döntéseket az Alaptörvényről, a rezsicsökkentésről, a szociális kérdésekről, a bankadóról, a családtámogatásról, a bevándorláspolitikáról, valamint a Soros-terv elutasításáról is. Ezekben a kérdésekben azóta is a magyar emberek akaratát érvényesítjük, és meggyőződésünk, hogy a magyar emberek többségének érdekében cselekszünk. Az elmúlt hónapokban számos olyan ügy váltott ki nagy vitát hazánkban, amelyek miatt a kormány ismét ki szeretné kérni a magyar emberek véleményét és felhatalmazását, mert várhatóan ezekben a témákban komoly nemzetközi és hazai vitákra is lehet számítani. Egyetértési pontokat, mérföldköveket kell kialakítani, amihez feltétlenül szükség lesz a magyar emberek felhatalmazására és véleményére.

- Sajnálatos módon Európában az a helyzet állt elő, hogy a balliberális anarchista eszmék hálójában és hálózatában élő döntéshozók számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek és áldozatok jogainál, vannak ugyanis olyan fogvatartottak, akik ügyvédeik segítségével több millió forintokat perelnek ki az államtól a rossz börtönkörülményekre hivatkozva. Az elítélt bűnözők eddig 12 ezer pert indítottak a magyar állam ellen, és ez csak eddig 8,5 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Megállapítható tehát, hogy az úgynevezett börtönbiznisz mára egyfajta iparággá, üzletággá vált! És ne felejtsük el, hogy a bűnesetek mögött ott vannak az áldozatok! Néztek e már olyan áldozat szemébe, aki elveszítette mindenét, míg a bűnözők adriai jachtokon mulattak és nyaraltak? (Felzúdulás, közbekiáltások az ellenzék soraiból. Vadai Ágnes: Hát ez jó! Láttuk az adriai jachtot! Nem akartuk látni, de sajnos láttuk, a zoknit is! Láttuk a családapát! Az elnök csenget.) Vajon néztek-e olyan nőnek a szemébe, aki megerőszakolt hölgyként nem tudott családot alapítani, míg az elkövető azóta is éli világát? Vajon néztek-e ilyennek a szemébe? A kiperelt kártérítésekből igen jelentős, akár 30-40 százalékos sikerdíjat tesznek el a külföldről finanszírozott, Soros-hálózathoz tartozó szervezetek és felbérelt ügyvédeik, vagy éppen a balliberális ellenzék ismert szereplője, Magyar György ügyvéd is, aki nem megy a szomszédba, ha az ügyfélszerzés módjairól kell tanácsot kérnie. A TASZ és a Helsinki Bizottság valóságos kampányt folytat a rabok között az új megbízásokért, ami láthatólag számukra is üzlet, egyszerre üzlet, bevételszerző folyamat a magyar adófizetőkkel szemben. A bűnözőknek nem pénzjutalom, hanem büntetés jár, a börtönbiznisz pedig a joggal való visszaélés! Arra kérjük a magyar embereket, hogy a nemzeti konzultációban mondják el véleményüket ebben a témában is. Eldönthetik, hogy inkább támogatják vagy ellenzik a kártérítési perek lehetőségét, és hogy a kártérítési pénzeket az elítéltek vagy az áldozatok kapják meg.

- Képviselőtársak! Az elmúlt időszakban nagy port kavart a gyöngyöspatai romák kártérítési ügye is. Azt szeretnénk, ha a magyar emberek, minél többen, erről a témáról is elmondanák a véleményüket. A kisvárosban, még a balliberális kormány idején, több éven át fizikailag is elkülönítve tanították a roma és nem roma gyermekeket. 2010 után, amikor az állam átvette az iskolák fenntartását, megszüntette ezt az állapotot. Az akkori szegregáció miatt indított és évek óta tartó perben a bíróság kimondta, hogy az államnak és az önkormányzatnak 100 millió forintos kártérítést kell fizetnie a roma családoknak. Mi nem vitatjuk, hogy kár érte a gyermekeket, de meggyőződésünk, hogy nem pénzzel, hanem oktatással, fejlesztésekkel, képzéssel, nyelvtanulással kell kárpótolni őket. (Vadai Ágnes: Mi közötök hozzá, hogy mire költik a kártérítést?) Ezzel tudunk nekik valódi segítséget nyújtani abban, hogy boldoguljanak az életben, hogy érettségit, szakmát szerezzenek, esetleg továbbtanuljanak. Így lesz a jövőben munkájuk, jövedelmük, megélhetésük. Bízom benne, hogy hasonlóan a korábbi konzultációkhoz, a magyar emberek ismét elmondják véleményüket, és felhatalmazzák a kormányt a szükséges döntések kidolgozására, amelyről még a tavaszi ülésszakban dönthetünk itt az Országgyűlésben. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Valóban nagyon fontos a nemzeti konzultációk rendszere, amely közvetlen véleménynyilvánításra nyújt lehetőséget a választópolgároknak a választások közötti időszakban is, olyan fontos, társadalmi érdeklődést felkeltő kérdésekben, mint például a börtönzsúfoltság kérdése, amelynek a kártalanítási oldala joggal sérti minden adófizetőnek az igazságérzetét. Hogyan jutottunk el idáig? 1990 után csatlakozott Magyarország az emberi jogok európai egyezményéhez, amelyből a mai napig Strasbourg és az Európa Tanács miniszteri bizottsága levezeti ezeknek a döntéseknek a hátterét. Eltelt két évtized úgy, hogy nem történt semmi. A magyar börtönviszony, a telítettség, a komfortfokozat inkább fejlődött, mint romlott. Ennek ellenére azt láthattuk, hogy a 2010-es kormányváltás után azok az emberijog-védő szervezetek, amelyek Soros György hálózatához tartoznak, mint a Helsinki Bizottság vagy a Társaság a Szabadságjogokért, sorozatban perelték be a magyar államot a börtönkörülmények miatt. Az emberi méltóság megalázásának, kínzásnak tartják az állapotokat; és a strasbourgi bíróság pedig az ügyekben döntve kialakított egy olyan joggyakorlatot, amelyben 10 ezer eurót meghaladó büntetésekre ítélte a magyar államot. A végén már gyakorlatilag az ügyek érdemi vizsgálata nélkül tette azért, hogy rákényszerítse egy olyan belső szabályozás kialakítására, úgynevezett objektív körülmények alapján - amely 3 és 4 négyzetméter közötti terület - állapítják meg a kártérítés napi mértékét.

- Hangsúlyoznom kell: nem romlottak a börtönviszonyok. Berettyóújfalun börtönkórházat adtunk át a közelmúltban, Kiskunhalason pedig csaknem 500 férőhelyes börtön létesült, Ezek modern létesítmények, ennek ellenére gyakorlatilag szégyenpadon tartanak bennünket továbbra is Strasbourgban. Statisztikákat gyártanak, amelyek alapján Magyarországot a nemzetközi térben el akarják hitelteleníteni. De ami a legfontosabb része a dolognak, és ebben kérjük a választópolgárok véleményét, hogy mondják ki ők, hogy amit a kormány erről a bizniszről gondol, hogy ezen változtatni kell, egyezik-e azzal a véleményük. Milyen irányba induljunk el? Hogyan tudjuk az áldozatok felé terelni azokat a kártalanítási összegeket, amelyeket ki kell fizetnünk? Hogyan tudjuk megakadályozni az ügyvédi börtönbizniszt, amelynek aktivista hálózata szervezi a büntetés-végrehajtási intézetben lévő elítélteket, akik aztán valószínűleg busásan fizetik ezeket a celeb ügyvédeket? Többször elhangzott Magyar György neve, többen jelentkeztek, hogy 400 folyamatban levő ügyet visznek, ami fizikailag képtelenség lenne egy normális bírósági pervitel során. Látszik, hogy egy gerjesztett folyamatról van szó. Ugyanakkor azt is el kell hogy érjük, hogy a börtönök száma és a börtönférőhelyek száma bővüljön. Tehát egyszerre több fronton kell helytállnunk, annak érdekében, hogy a korábbi rendpárti arculatától eltérő döntéseket meg tudja hozni a parlament, amit egyébként az ellenzéki pártok nem támogatnak. (Felzúdulás az ellenzék soraiban. Vadai Ágnes: Azért ez…!) Láthatjuk, hogy éles vita van az ellenzék és a kormánypártok között, ezért is nagyon fontos, hogy a konzultációban a választópolgárok letegyék a voksukat ebben a témában is. (Taps a kormánypártok soraiból.)

„Fizessenek a károkozók!”

HARANGOZÓ TAMÁS, (MSZP): - Azért vagyunk ma itt a parlamentben, mert önök sürgősséggel tárgyalni kívánnak az úgynevezett börtönbiznisz-jelenség tarthatatlanságáról és az arra adandó fideszes válaszról. Legyünk őszinték: valóban jogosan irritálja az átlagembert, hogy a munkája után kapott fizetéséből befizetett adóból elítélt bűnözőknek kártérítést fizetnek, no pláne, ha ezek az elítélt bűnözők erőszakos bűncselekményt, akár emberölést követtek el. Valószínűleg az is irritálja a magyar állampolgárokat egyébként, hogy például Balmazújváros volt fideszes polgármester asszonya, akit öt év jogerős börtönbüntetésre ítéltek, mert közpénzt tüntetett el, ám a több mint két éve nem vonult börtönbe, a mai napig szabadlábon van. Ha valaki találkozni akar vele, Balmazújváros bárjaiban lehet őt látni táncolni. Valószínűleg az is irritálja az embereket, hogy Magyarország miniszterelnöke elítélt bűnözővel készít kampányvideót és parolázik vele, és ezt az embert csak most, amikor ezt a kérdést az asztalra tették, viszik el sebtiben, és kerül végre a helyére. És valószínűleg az is irritálhatja a magyar állampolgárokat, hogy az önök volt képviselőtársa, akit szintén közpénzek eltüntetéséért ítéltek jogerősen börtönre, luxuskörülmények között ücsörög Kecskeméten, az úgynevezett VIP-részlegben.

- Képviselőtársaim! Ha valóban az igazságot akarjuk keresni, akkor nézzük meg, hogy ténylegesen mi okozta, hogy a börtönök túlzsúfoltak. Mit csinált az Orbán-kormány az elmúlt tíz évben, hogy ez ne így legyen? Azon kívül, hogy körülbelül ötször jelentették be, hogy új börtönöket építenek, egy kapavágás sem történt. Itt Magyarországon utoljára az MSZP-kormány idején adták át Tiszalökön és Szombathelyen a két darab, egyenként 800 fős új börtönobjektumot, azóta ezen a területen semmi nem történt. Legyenek kedvesek, ne hazudjanak és ne vezessék félre a népet, mert ez az egyik alapja annak, amit ma látunk. A másik alapja pedig az a 2016-ban itt a parlamentben elfogadott törvényjavaslat, amely alapján nincs más választása a bíróságnak, mint hogy futószalagon megítélje a kártérítéseket. Trócsányi úr volt az előterjesztő, az önök fideszes EP-képviselője, és rendkívüli figyelemmel fogom nézni, hogy Völner Pál úr miket fog ma itt összehordani. Hiszen, ha jól emlékszem, ő érvelt annak idején ezen törvényjavaslat mellett itt a parlamentben, hogy milyen szuper lesz ez, miközben az MSZP akkori vezérszónoka konkrétan és szó szerint elmondta, hogy egy-két éven belül óriási károkat és gondot fog okozni a kifizetendő kártérítések száma. Önök a fülük botját nem mozdították!

- Képviselőtársaim! Ha már a börtönök helyzete napirendre kerül, azért egy tisztességes kormánytól elvárná az ember, hogy egy ilyen javaslatban egy picit legalább megemlékezzen azokról, akik ezekben az intézményekben, intézetekben dolgoznak, a létszámhelyzetről, a létszámhiányról, a túlóráról, a tarthatatlanul alacsony fizetésekről és a működési zavarokról, ami ma már ott van. Nem tudhatjuk, hogy szeptember 30-áig önök hogyan kívánják megoldani a börtönök zsúfoltságának csökkentését. Nem tudjuk, hogy ezreket akarnak-e kegyelemben részesítve esetleg az utcára engedni, nem tudjuk, hogy hat hónap alatt akarnak-e önök annyi börtönt fölépíteni, amiből tíz év alatt egyet sem sikerült megcsinálni, vagy milyen megoldást fognak találni. De ha ezeket összevetjük, teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a kialakult botrányos helyzetért az Orbán-kormány és személy szerint a Fidesz-frakció országgyűlési képviselői és a KDNP-s képviselők a felelősek! Ezért mi olyan javaslattal állunk elő, ami kellően megnyugtató az adófizető állampolgároknak, és igazságosan oldja meg a helyzetet. Módosító javaslatot nyújtottunk be, hogy ne csak felfüggesszük azt, hogy a költségvetésből ezeket a kártérítéseket ki kelljen fizetni, hanem azt javasoljuk, hogy fizessenek a károkozók, akik az egész helyzetért felelősek. Azt javasoljuk, hogy amíg meg nem oldódik a helyzet, addig a Fidesz-frakció költségvetési támogatásából, ha esetleg nem lenne elég, a képviselőtársak, illetve a kormány tagjainak tiszteletdíjaiból utalják ki ezeket a pénzeket. (Moraj és közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Magyar György!) Legyen végre felelős, és érezzék már önök is végre azt, hogy nem bólogatójánosként vannak itt, hanem érdemi vitákban végig kéne gondolniuk, hogy milyen javaslatokat szavaznak meg!

- Képviselőtársaim, ha van egy kis bátorságuk kérdezzék meg a magyar embereket, hogy egyetértenének-e vele, hogy ne az ő adóforintjaikból legyenek az elítélt bűnözők kifizetve, hanem a döntéshozó politikusokéból. Ha ezen túl vagyunk, legyenek kedvesek egy kis időt szánni az önök által hozott törvényt reparálva a rokkantnyugdíjasok kártérítésére is, amivel ez a parlament egy éve adós! (Taps az ellenzék soraiból.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Magyar Györgynek van magyar hangja a magyar parlamentben: Harangozó Tamásnak hívják. (Taps és derültség a kormánypárti padsorokban. Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: És a Völner-irodának?) Van egy kis diszkrét bája annak is, hogy 2010 előtt volt egy igazságügyi és rendészeti miniszter, Draskovics Tibor, akinek ön volt a tanácsadója. (Varga-Damm Andrea: Jaj! És akkor mi van a börtönökkel?) Abban az időszakban 2008-2009-ben arról folyt a vita, hogy a börtönökben intimszobákat kell létrehozni. Nem tudom, hogy tanácsadói tevékenységéhez köthető-e ez az előterjesztés...(Derültség a kormánypárti sorokban.)…de része annak, hogy önök hogyan képzelik el a büntetéseket, a bűnözőkhöz való hozzáállást, és minek tekintenek egy büntetés-végrehajtási intézetet. A másik része a dolognak a börtönzsúfoltság: ez nem egy új jelenség, mindig jelen volt a magyar valóságban. Önöknek szerencséjük volt, mert az első éveken a Helsinki Bizottság, a TASZ meg a többiek nem tartották azt fontosnak, hogy ezt Strasbourgban üggyé tegyék, és kártérítési pereket indítsanak a magyar állam ellen. Megjegyzem egyébként: Hagyó Miklós például, aki talán a frakciójukból jól ismert, kapott Strasbourgban kártérítést, vagy mondhatnám Zuschlag Jánost is, aki szintén az önök sorait gyarapította…(Felzúdulás a Jobbik és a DK padsoraiban.)…és ezeket ennek a kormánynak és a mostani adófizetőknek kellett kifizetni.

- Képviselő Úr! Önök folyamatosan hígították fel a magyar büntetőpolitikát. Gyakorlatilag 2010 után mi ezt helyre tettük. (Arató Gergely: Látszik!) A büntetések követik a bűnelkövetőket, a bűnözőknek börtönben van a helyük. Gyakorlatilag azok a fajta engedményrendszerek is éppen most vannak a Ház előtt a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban, amelyek a szörnyű bűncselekményeket megelőzhetik vagy jobban megtorolhatják. (Ungár Péter: Mennyit keresnek a bv-dolgozók?) Beterjesztettük azt a fajta kompenzációs javaslatot, amelytől azt vártuk, hogy ez a biznisz megszűnik, kifutnak az ügyek, mindenki megnyugszik, hazamegy. Ehelyett mit láttunk? Ugyanazok az ügyvédek, ugyanazok a szervezetek mondvacsinált okokkal is pereket indítanak. Nem csak négyzetméterviták vannak, zengzetes kérdés, hogy van-e poloska, ami berepült? (Nagy zaj az ellenzéki padsorokban.) Jelentem, akár a Parlamentben is előfordulhat a mai rajzásos időszakokban. Pereskednének akár a benapozottság, a melegvíz-ellátottság okán is. Én megértem, hogy önök ezekkel az emberekkel, ezekkel az ügyvédekkel vannak. Önök nem az adófizetők pártján vannak, hanem azoknak a pártján, akik továbbra is le akarják húzni a kártérítéseket. (Harangozó Tamás: Ti csináltátok a börtönbizniszt!) Volt egy szavazás éppen a héten, amikor arról szavaztunk, hogy ezt a kérdést tűzzük a parlament napirendjére. (Folyamatos közbeszólások, zaj az ellenzéki padsorokban. Az elnök csenget.) Önök nem szavazták meg. (Harangozó Tamás: Bizony, nem!)

- Képviselő Úr! Ha figyelmesen elolvassák azt az előterjesztést, amely itt van a parlament előtt, akkor láthatják, hogy milyen célkitűzéseket tűztünk magunk elé. (Harangozó Tamás: Nagyon csúnyán hazudik…Vadai Ágnes: Azt meg nem szabad!) Látható az, hogy lesz idő, több hónapnyi idő itt, a parlamentben, hogy megvitassuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet a kártalanításokat kártérítésbe fordítani az áldozatok felé, mert az áldozatokról ön nem beszél. Ön csak a bűnelkövetőkről beszél és azokról, akik most momentán elesnek ettől a suskától. (Közbeszólások a DK és a Jobbik padsoraiból. Az elnök csenget.) Lehet, hogy fájlalják, hogy az ügyvédeket kizárjuk ebből a pénzáramból, és közvetlenül olyan számlákra utaljuk azokat a pénzeket, amelyek a jogosultakat illetik ebben a kártalanítási folyamatban.Ha ezt önök nem támogatják, lelkük rajta, de akkor ne háborodjanak föl! (Zaj és közbeszólások az ellenzéki padsorokban. Az elnök cseneget.) Az pedig, hogy tíz év alatt egyetlen börtön sem épült nem igaz! Berettyóújfalun börtönkórházat, Kiskunhalason pedig csaknem 500 férőhelyes börtönt adtunk át tavaly. Zajlik ez a program. Más kérdés, hogy gyakorlatilag a költségvetési szempontokat is mindig figyelembe kell venni. De önök mindig kiabálnak, hogy túl nagy a hiány. Ütemezetten kell költeni és a feltételeket megteremteni: őszre el fogjuk érni, hogy ne legyen 100 százalék fölötti zsúfoltság. Abban pedig ne reménykedjenek, hogy a bűnöző haverjaikat ki fogjuk engedni! (Taps a kormánypárti padsorokban. Közbeszólás ugyanott: Úgy van!)

„Akikkel a kormány nem foglalkozik!”

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Olyan témára szeretném felhívni a Ház figyelmét, amiről szerintem mindenki, aki a körzetében jár, és beszél az állampolgárokkal, értesült. Ez pedig az, hogy Magyarországon ma idősgondozási ellátásban, főleg intézményi ellátásban elhelyezni az embernek az idősebb rokonait szinte lehetetlen. Az Orbán-kormány tízedik évében, aki otthon gondozza idősebb hozzátartozóját - nagyon sok ember kényszerül ebbe a helyzetbe, hiszen nem is tudná máshová elhelyezni - 38 vagy 58 ezer forintot kap. Jelenleg 31 926 fő van várólistán, reménykedve abban, hogy idősek otthonába kerüljön. Ezeknek az embereknek jelentős része külön, demenciára vonatkozó kezelést igényel, amit otthon a hozzátartozó nehezen tud megadni, hiszen ehhez szakirányú képesítés szükséges. 30-40 éven keresztül fizették a tb-t, hozzájárultak az egészségügyi és szociális ellátórendszerhez, mégsem kapnak semmilyen demenciával kapcsolatos ellátást, többen elhaláloznak, ez azt mutatja, hogy a kormány az idősgondozással nem foglalkozik! Jelenleg száz férőhelyre 45 ember vár, ez jelzi, hogy mekkora probléma.

- A társadalom elöregedése miatt egyre több ember lesz, aki egyedül marad, és kezelésre szorul. Ezeket az embereket az államnak feladata az idősgondozási intézményi révén ellátni. Az a helyzet, hogy a Fidesz-kormány nem költ eleget az idősgondozásra, az EU-átlag 0,5, a Fidesz-kormánynak a költése az elmúlt tíz évben 0,3-0,4 százalék között volt GDP-arányosan. Nem akarok most belemenni, hogy honnan lehetne átcsoportosítani a költségvetésből erre forrást, de szerintem még önök is tudnának erre példákat mondani. Ráadásul az a helyzet, hogy ha valahogy be tudnak kerülni emberek idősgondozási ellátásba, ott, az idősgondozási intézményekben nagyon-nagyon kevés szakember dolgozik. Kevés, mert megalázóak a szociális szektornak a bérei az Orbán-kormány tízedik évében is! A szociális szektorban dolgozók 70 százaléka nem kap többet, mint a garantált bérminimum. Ilyen rettentő rossz módon van megcsinálva a bérezés, nem jelenik meg aközött a különbség, ha valaki érettségi vagy középfokú végzettséggel dolgozik, vagy mondjuk, szakirányú, akár például demenciaspecifikus végzettsége van egy szociális ellátórendszerben. Az a helyzet, hogy ezeknek az embereknek 91 százaléka nő, olyan ember, aki elvégzi azt a nagyon fontos gondoskodó munkát, amit nekünk meg kéne becsülnünk. Értük szeretne sztrájkolni a szakszervezet; nem jókedvükben, hanem azért, mert ez a bérhelyzet teljességgel elfogadhatatlan, és ezt az önök kormánya hónapról hónapra ellehetetlenítik a bértárgyaláson. Összevissza beszélnek, nem engedik, hogy sztrájkoljanak, nem engedték meg, hogy kollektív szerződés legyen a szociális szektorban.

- Államtitkár Úr! A várólista átlagos hossza Magyarországon ma 2,1 év. 2,1 év! Hogy lehet azt állítani, hogy az állam tisztességesen szolgáltat a magyar embereknek, amikor 2,1 évig nem tud méltóságteljes állami ellátást biztosítani? Sok mindennel foglalkoznak önök, de ezzel a nagyon-nagyon fontos kérdéssel, ami arról szól, hogy milyen a jóléti államunk, és hogy becsüljük meg azokat, akik részt vettek az elmúlt 50-60 évben Magyarországon egy nehéz időszakban, abban, hogy éljünk, akik a mi szüleink, nagyszüleink, méltósággal tudjanak megöregedni, ebben nem vesznek részt, ezzel nem foglalkoznak, és erre nem költenek pénzt. Ez megmagyarázhatatlan, és elfogadhatatlan, arra kérem, hogy a helyzet komolyságához méltóan válaszoljon! (Taps az ellenzék soraiból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Több mindent felejtett el említeni, de egy nagyon lényeges dolgot, feltehetően nem véletlenül, elfelejtett. Tegnap jelentette be Kásler miniszter úr, hogy a szociális szférában dolgozók számára nemcsak az a béremelés fog megtörténni, amelyet a kevesebbet keresők már érezhettek a januári bérükön is, azt a 8 százalékos emelést, ami a garantált bérminimumnak, a szakmunkás-minimálbérnek az emeléséből származik, hanem a kormány ehhez további 6 százalékot tesz hozzá. Így utólagosan is visszamenőleg magasabb bért fognak kapni mind januárra, mind pedig most a februári időszakra vonatkozólag. Ez összességében 14 százalékos béremelés! Tehát, egy 8 és 6 százalékos béremelés az, amely azon tárgyalásoknak az eredményeképpen létrejött, amely tárgyalásokra ön azt mondta ezelőtt két perccel, hogy nem is léteznek, nem is érdemiek, nem is folytatunk egyeztetéseket; miközben valójában ezek az egyeztetések 14 százalékos béremelést szültek. Önök viszont összeborulva indultak a választásokon, és egyhavi bért elvettek minden szociális dolgozótól pedig akkor sem kerestek túl jól. (Zaj, az elnök csenget,)

- Képviselő Úr! Felírtam egy mondását, mert azt hiszem, még sokszor sokan idézhetjük: „már a számok sem mutatják a valóságot!” Ön ezt mondta itt nemrégiben. Kérdem én: mik mutatnák a valóságot, ha nem a számok? Tavaly nyáron volt egy reprezentatív felmérés arról, hogy az idősek milyen ellátást szeretnének maguknak. 75 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy lehetőség szerint olyan ellátást szeretnének, amely a házi segítségnyújtás keretében biztosít számukra segítséget. Ebből tehát az látható, hogy elsősorban otthon maradhatnának, és az állam vigye oda a szolgáltatásokat. Ettől függetlenül természetesen sor került férőhelybővítésre is. Bár ön szerint már a számok sem mutatják a valóságot, azért 4048 új férőhely is létrejött az ellátórendszerben a tavalyi évben, bár önök ezt sem támogatták itt a parlamentben. Mindezek mellett a saját lakásában nyújtott segítség volt a legnagyobb az idősek körében. A házi segítségnyújtásban ellátottak száma 2010 és 2018 között 75 ezerről 92 ezerre emelkedett. S ami még fontosabb: az ellátás színvonala nagyobb arányban emelkedett, mint maga az ellátotti kör, hiszen míg korábban, 2010-ben 5700 fő volt a szakmai munkakörben foglalkoztatott, aki a saját otthonában segített az idős embereknek, most ez 12 300-nál is több.. Ennek a része volt az, hogy a finanszírozást is megemeltük, ráadásul jelentős mértékben. 166 ezer forintról 210 ezer forintra emeltük ezeket a forrásokat. És amellett se menjünk el szó nélkül, hogy önök szónokolnak sok mindenről, de amikor kormányoztak, akkor csökkentették az ellátásokat, azóta pedig, amikor itt a parlamentben támogathatták volna az ápolási díjat és a gyermekek gondozási díját, nem szavazták meg. (Taps a kormánypártok soraiban.)

I. Rendkívüli ülés "üdvözlései"!

Bartha Szabó József