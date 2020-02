A teljes Soros-birodalom áll a Gyöngyöspata miatti tüntetés mögött

A gyöngyöspatai kártérítési per miatt tüntetést rendez vasárnap a hazai Soros-világ, a tüntetés főszervezője – és tulajdonképpen az arca – Setét Jenő roma aktivista.

2020. február 22. 14:08

A teljes magyarországi Soros-birodalom felsorakozott a vasárnapi tüntetés mögött, amelyet a gyöngyöspatai kártérítés kikényszerítéséért rendeznek. A demonstráció főszervezője az a Setét Jenő, aki szorosan kötődik Soros szervezeteihez, és már több évtizede mindent elkövet a polgári kormányok lejáratásáért – olvasható az Origo írásában.

A tüntetésen felszólalók között Soros György ismert aktivistáit találjuk, köztük olyan szereplőt is, akinek az alapítványa személyesen Soros Györgytől kapott 3 millió forintot.

A résztvevők számát úgy próbálják növelni, hogy vidékről buszokkal szállítják őket Budapestre, a buszoknak pedig a parkolást is megszervezik. Az Origo nemrég írt az érintettekről, többek közt azt is megírta, hogy a pénz nagy része uzsorásokhoz kerülne, ha ki kellene fizetni.

A vasárnapi demonstráció menetrendje ismételten alátámasztja, hogy a rendezvény mögött egyértelműen a Soros által finanszírozott szervezetek állnak.

A demonstrációhoz elsőként csatlakozott a Társaság a Szabadságjogokért, az Amnesty International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság is. Mindhárom ismert Soros-szervezet megosztotta az eseményt a Facebook-oldalán is.

Így támogatta Soros György a tüntetéshez csatlakozó szervezeteket

Az előbb említett három szervezet teljes mértékben Soros György finanszírozása, és ezen keresztül irányítása alatt áll. 2016-ban például Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatán és a Sigrid Rausing Truston (SRT) keresztül 426 695 142 forintot adott a TASZ munkatársainak fizetésére és a szervezet programjaira – írja az Origo.

A legnagyobb összeget, 188 millió forintot 2015-2016-os intézményi támogatás címén kapta a társaság.

A TASZ népszerűsítésére, „az adományozók és az önkéntesek számának szaporítására” 34 millió állt 2017 végéig az egyesület rendelkezésére Sorosnak köszönhetően.

Az Amnesty International kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 2018-ban globális kampányt indított I welcome néven annak érdekében, hogy legalizálják az illegális bevándorlást, amit emberi jognak neveznek, ezért azt mindenki számára engedélyeznék.

2015-ben Soros Nyílt Társadalom Alapítványa 4 111 490 dollárt, vagyis közel 1,2 milliárd forintot osztott szét a magyarországi pályázók között, aminek mintegy 40 százalékán a Helsinki Bizottság és a szintén bevándorláspárti TASZ osztozkodott. Ezenfelül a határsértő migránsoknak is adtak jogi tanácsokat a befogadóközpontoknál, amire további 48 472 404 forintot kaptak.

Az illegális bevándorlás segítése jó üzletnek bizonyult, ugyanis az Európai Bizottságtól 443 millió, az ENSZ Menekültügyi Főbizottságától 113 millió forint támogatást kapott a szervezet.

Újabb Soros-szervezetek a támogatók között

A vasárnapi demonstráció támogatói között találjuk a Tanítanék Mozgalmat is. Róluk azt érdemes tudni, hogy korábban határozottan tagadták, hogy bármilyen külföldi támogatást kapnának. Azonban kiderült, hogy a szervezet a korábbi támogatásokat az Alapítvány a Tanszabadságért számlájára várta. Az Alapítvány a Tanszabadságért 2013 és 2015 közötti pénzügyi beszámolóiból azonban kiderül, hogy támogatásának nagy része az Open Society Foundationtől, Soros György alapítványától származik.

A tüntetés támogatói között nem meglepő módon feltűnik az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet is. Ők saját maguk ismerték el, hogy rengeteg pénzt kapnak Soros Györgytől.

2017-ben nagyjából 145 millió forintot. A szervezet vezetője, Majtényi László 2017-ben az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje is volt. Bár próbálták civilnek beállítani, Gyurcsány Ferenc később elismerte, hogy ez csak trükk volt, a balliberális ellenzék előre megállapodott róla.

A csatlakozók között van az Autonómia Alapítvány is. Az eddig kevésbé ismert szervezet eredetileg arra jött létre, hogy a hazai romák között végezzen felzárkóztatást szolgáló tevékenységet, mostanra viszont már az autonómiát tematizálja a hazai romák számára. A korábban 160 ezer forintnyi saját tőkéből induló, 23 embert foglalkoztató szervezet több mint egymilliárd forint támogatást kapott programjaira az elmúlt években. A szervezethez az adományok mintegy 90 százaléka három támogatótól érkezett: a Norvég Alaptól, az Európai Uniótól és természetesen az Open Society Foundationtől, Soros György házialapítványától.

Mára az Autonómia Alapítvány legfőbb tevékenysége az lett, hogy feszültséget gerjesszen a romák és nem romák között, összeugrassza a roma kisebbséget és a többségi társadalmat.

10 ezer eurót adott az amerikai tőzsdespekuláns az egyik felszólalónak

Az Origo értesülései szerint a demonstráción többek között felszólal majd L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője is. Az alapítvány a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény szerinti külföldről támogatott szervezetnek minősül. Soros György 2018-ban 10 ezer eurót adott az alapítványnak.

Horgas Judit, a Liget Műhely Alapítvány képviseletében beszél majd. Ezt a szervezetet is támogatja az Open Society Foundations. Felszól Horgas Péter is, a Főnix Mozgalom képviseletében. Horgas Péter, a szervezet vezetője korábban Schilling Árpáddal, Gulyás Mártonnal, Vágó Gáborral és a Tanítanék Mozgalommal is közösen akciózott. Horgas Péter korábban a Soros-hálózat majdnem minden elemével összefogott már, többek között az illegális bevándorlás támogatása érdekében is. Ő szervezte 2016 őszén is a bevándorláspárti tüntetést a Soros-Sargentini jelentés ügyében is rendkívül aktív Pardavi Mártával együtt.

Beszélni fog Ferkovics Roland, a Roma Oktatási Alap munkatársa. Ezt a szervezetet az Open Society Foundations és a Világbank hozta létre Budapesten. A kuratóriumi tagok között találjuk Göncz Kinga egykori szocialista külügyminisztert is.

Felszólal Kaltenbach Jenő is, aki a Horn-kormány idején lett ombudsman, 2010-ben az LMP fővárosi frakcióvezetője lett, majd a párt szakadásakor Karácsonyékkal ment a Párbeszédbe. Alapító tagja a Márki-Zay Péter vezette Fidesz-ellenes Mindenki Magyarországa Mozgalomnak.

Beszédet mond Szepesházi Péter volt bíró is, aki a Handó Tünde vezette OBH egyik leghangosabb támadója volt.

A tüntetés főszervezője ezer szálon kötődik Soroshoz

Korábban részletesen bemutattuk a tüntetés főszervezőjét Setét Jenőt. Hosszú pályafutása tele volt kudarcokkal és buktatókkal, ennek ellenére (vagy talán emiatt is) újra és újra megpróbálja lejáratni a polgári kormányt. Szobafestőnek tanult, de szakmájában sohasem dolgozott, később azonban az amerikai milliárdos hazai hálójában kötött ki.

Setét Jenő, Soros György szervezeteihez ezer szálon kötődik Fotó: MTI Fotó: Marjai János

Setét a Háttér Társasággal és a Soros György által pénzelt Helsinki Bizottsággal közreműködő Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) honlapján munkatársként, pontosabban terepmunkásként van feltüntetve. A NEKI támogatói között első helyen található a Magyar Soros Alapítvány.

De nem ez az egyetlen bizonyíték a kapcsolatra: az általa vezetett Idetartozunk Egyesület alaptőkéjét az amerikai milliárdos alapítványa, az OSF adta. A 2017 tavaszán bejegyzett roma jogvédő szervezet létrejöttét ráadásul Sorosék egyik pályázata biztosította. Az Idetartozunk Egyesület egyébként azon kevés hazai szervezet közé tartozik, amelyeket Judith Sargentini volt európai parlamenti képviselő jelentésének elkészítése során meghallgatott.

Setét Jenő most azt mondja, nem elfogadható, hogy a gyöngyöspatai romák oktatásban, képzésekben kapják meg kárpótlásukat.

Pedig korábban számtalanszor azzal kampányolt, hogy a magyarországi cigányság tanulni szeretne. A hetedik Roma büszkeség napját például 2019-ben „Tanulni akarunk!” – mottóval tartották meg.

A tüntetésre gyöngyöspatai gyerekeket is szállították, akik az ATV riportjában arról beszéltek, hogy szakmát szeretnének szerezni. Ezek után váratlan fordulat, hogy most Setét Jenő ellenzi azt, hogy a gyöngyöspatai roma gyerekek oktatásban-képzésben kapják meg a kártérítést.

Ők kezdeményezték a pert

Korábbi cikkünkben beszámoltunk többek között arról is, hogy a romák és a nem romák közötti feszültségkeltés lett újabban a célja a Soros-hálózatnak. Hiszen a gyöngyöspatai roma iskolások, egyébként 2004-től kezdődő szegregálása miatt a magukat jogvédőnek beállító, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (Chance For Children Foundation, rövidítve: CFCF) és a mögöttük lévő Soros-aktivisták pert indítottak Gyöngyöspata ellen, amely eljárásnak a végén a falut és a helyi tankerületet összesen 100 millió forint kártérítésre kötelezte a bíróság, ami csődbe vinné Gyöngyöspatát. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány mögött olyan személyek állnak, mint például a volt SZDSZ-es Mohácsi Viktória, vagy épp Ujlaky András, a szervezet egyik társalapítója, aki korábban azt nyilatkozta, hogy évente 70-80 ezer dollárt kaptak az OSI-től.

A Soros-hálózat támogatása arra is elég, hogy vidékről, autóbuszokkal is szállítsanak résztvevőket a tüntetésre, akiknek – Setét Jenő Facebook-bejegyzése alapján – a parkolását is megszervezik.

A szervezők minden igyekezetükkel azon vannak, hogy a demonstrálók körét kibővítsék. A Fővárosi Önkormányzat február elsején szervezett egy találkozót, amelyet a Facebookon élőben közvetítettek.

Ezen az Idetartozunk (Setét Jenő egyesületének) elnökségi tagja – aki a Fővárosi Roma Önkormányzat tagja is – arról beszélt, hogy a rendezvényt össze akarják kötni a tatárszentgyörgyi romagyilkosság évfordulójával, illetve arról is, hogy a tüntetést minél inkább függetleníteni kell a romáktól, „magyar üggyé” kell tenni – nyilvánvalóan azért, hogy minél több résztvevőt tudjanak elvinni.





