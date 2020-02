Magyarországon továbbra sem regisztráltak koronavírus-fertőzött beteget

Mérik az új koronavírus olaszországi terjedése miatt az onnan közvetlenül érkező utasok testhőmérsékletét a budapesti és a debreceni repülőtéren – közölte az országos tisztifőorvos.

2020. február 24. 14:41

A Belügyminisztériumban tarotta rendkívüli ülését 2020. február 24-én az Operatív Törzs. A testület meghallgatta Massimo Rustico, az Olasz Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetének tájékoztatását az Olaszországban kialakult helyzetről. A nagykövet elmondta, hogy a tegnapi 124-ről mára 150-re növekedett a megbetegedések száma. Papp Károly, a belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója elmondta, hogy amennyiben szükséges, készek a rendvédelmi szigorítások bevezetésére.

Müller Cecília a koronavírus-fertőzés elleni védekezés érdekében létrehozott operatív törzs ülését követően hangsúlyozta: Magyarországon továbbra sem regisztráltak koronavírus-fertőzött beteget. A két legfertőzöttebb olasz tartomány a mai tudásunk szerint Lombardia és Veneto, de jelentettek eseteket Piemontból és Emilia-Romagnából is. Eddig három halálesetről tudunk, melyeknél a vírus legyengült szervezetű embereket támadott meg. Továbbra is megfigyelhető, hogy a fertőzés leginkább idős embereket és olyanokat támad meg, akik más betegségtől is szenvednek – mondta a tisztifőorvos. A járvány gócpontjaiként azonosított helyszíneken korlátozták a ki- és belépést az olasz hatóságok.

Szoros karantént vezettek be azok számára, akik kapcsolatban álltak a vírussal fertőzött személyekkel. Kereskedelmi és személyszállítási korlátozások is életbe léptek – tájékoztatott Müller Cecília. Hozzátette: Magyarországon is változik az eljárási rend a járvány gócpontjaiból érkezőkkel szemben, mivel szeretnék a legtovább fenntartani azt az állapotot, hogy hazánkban nincs koronavírusos beteg. Így, még itthon a legfontosabb a megelőzés, ennek egyik legfontosabb eleme a karantén, melynek célja, hogy a feltételezett lappangási idő alatt elkülönítsék és vizsgálják a járványos területekről érkezőket, továbbá, ha megbetegedést észlelnek a leggyorsabban tudjanak reagálni.

A vasárnap Olaszországból hazaérkezett diákcsoporttal és kísérőikkel, valamint a Westerdam hajó utasaival együtt 18-an tartózkodnak karanténban a Szent László Kórházban – tájékoztatott a tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: eddig csak a Kínából érkező gépek utasainál mértek testhőmérsékletet a budapesti reptéren, tegnap ezt az Olaszországból érkező járatokra is kiterjesztették, így már a debreceni légikikötőben is vizsgálják az utasokat. Ugyanakkor az észak-olaszországi járvány miatt új eljárásrendet alakítanak ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az európai járványügyi központ (ECDC) ajánlásai alapján, annak érdekében, hogy megőrizzék Magyarország vírusmentességét – tette hozzá a tisztifőorvos.

Arra kérik az utazókat, hogy ha valaki az észak-olaszországi régiók járványos részéről érkezik haza és tüneteket észlel magán, jelentkezzen a orvosi hatóságoknál, és Müller Cecília felhívta az Olaszországba utazni szándékozók figyelmét, hogy alaposan tájékozódjanak útjukkal, úticéljukkal kapcsolatban.

magyarnemzet.online