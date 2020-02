Koronavírus - megvan az első magyar fertőzött - Japánban

Koronavírussal fertőződött meg egy magyar Japánban – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.

2020. február 24. 15:56

Japánban Koronavírussal fertőzödött meg egy magyar ember, így ő az első honfitásunk, aki elkapta a fertőzést. A történtekkel kapcsolatban tartott tájékoztatón a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy a Japánban két hétre karanténba helyezett hajón dolgozott három magyar és közülük egyikük Koronavírus-tesztje lett pozitív. Őt elkülönítették – mondta Menczer Tamás.

A japán hatóságok szerint a fertőzött jól van és vélhetően egy karantén-megfigyelőközpontban helyezik majd el. A másik két magyar negatív teszteredménnyel rendelkezik és szintén tünetmentes – mondta az államtitkár. Az Olaszországban történtekkel kapcsolatban Menczer Tamás emlékeztetett rá, hogy ott öt tartomány érintett, ebből kettő számít gócpontnak, Lombardia és Veneto. A külügyi tárca azt kéri, hogy e két tartományba mindenki csak akkor utazzon, ha az feltétlenül szükséges és halaszthatatlan.

A többi tartományba történő utazás kapcsán megfontoltságot kér a Külgazdasági és külügyminisztérium. A veszélyhelyzet esetére megadott telefonszámokat mindenki csak akkor hívja, ha valóban veszélybe kerül a vírus miatt. Menczer Tamás a tájékoztatón azt is elmondta, hogy mind közúton, mind vasúton megközelíthető az ország, eddig egyetlen szomszédja sem vezetett be utazási korlátozást Olaszország irányába. A karantén alá helyezett, gócpontoknak számító említett két tartományban a programokat, az oktatást, a tömegközlekedést és a munkahelyeken történő munkavégzést is felfüggesztették.

A karantén alá nem helyezett területeken is hamarabb zárnak a szórakozóhelyek és a különböző rendezvényeket is elhalasztják, a múzeumok is zárva tartanak. A Kínában tartozkodó magyarok jól vannak, közülük húszan tartózkodnak Vuhan tartományban – számolt be róla tájékozatón Menczer Tamás.

MTI