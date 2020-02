Sztálin rajongói

A történelem tantárgynak mindig szerepe volt a nemzeti identitás megerősítésében, akkor is, ha azt célul tűzte ki a Nemzeti Alaptanterv, akkor is, amikor nem.

2020. február 25. 16:31

A balliberális kormányzás ideje alatt még az is felmerült, hogy a történelem többé ne legyen érettségi tantárgy – idézte fel a hazugságvész éveit cikkében Köő Artúr történelemtanár, a Magyarságkutató Intézet munkatársa. Őt kérdezte a Présház.

- Tanár úr, a magyar történelmet lopják: a szomszéd népek – még a nyugati is – nagy magyar történelmi alakokat hazudnak saját etnikumuk fiainak, a magyar történelem kiemelkedő eseményeit torzítják saját érdemükké. Ők hatalmas értéknek tartják a történelmet. Ezért lopják és hamisítják. Idehaza a szélsőség már száz éve megpróbálta „mítosztalanítani" történelmünket, az 1990-ben felbukkant hungarofób párt pedig megpróbálta kiakolbólítani az iskolából a magyar históriát. Mi bújik meg ténylegesen a háttérben?

- A történelem tantárgynak mindig szerepe volt a nemzeti identitás megerősítésében, akkor is, ha azt célul tűzte ki a Nemzeti Alaptanterv, akkor is, amikor nem. Az őseinek történelmét, a múltat ismerő ember meghatározott értékrenddel bír, tudja, honnan jött, és ebből kifolyólag azt is tudja hova tart. Az erős nemzeti identitással bíró, nemzetét szerető és az iránt tenni akaró embert nehéz irányítani, nem lehet megmondani neki, mit tegyen és miből mennyit vegyen, fogyasszon. Talán ez lehet a háttere annak, hogy a balliberális oktatáspolitika, ha meg is akarja tartani a történelmet az oktatandó tantárgyak között, azt úgy tenné, hogy annak ne legyen a magyar identitás erősítésében semmi szerepe.

- Politikusok indulatoskodnak a történelemoktatás ,,múltba visszanéző, Trianonon kesergő” jellegén. Ha nem lenne múltba visszanézés, akkor nem lenne történelmi kárpótlás sem: a mai friss nemzedékeket nem terhelné a rég maghalt elődök egykori ballépéssorozata. Ezt miért hallgatják agyon az érdekeltek?

- A történelemoktatás ,,múltba visszanéző, Trianonon kesergő jellegén” hőbörgő politikusokat azt hiszen nem az zavarja, hogy e témán keresztül az újabb generáció tanulhat az elődök hibáiból. Sokkal inkább az, hogy a téma megismerése felnyithatja a szemeit a tanulóknak és rádöbbenhetnek a fiatalok arra, hogy ma is a határokon túl vannak magyar testvéreik, akiknek meg kell fogni a kezét, akikkel összetartozunk és egyek vagyunk. Ne feledjük: a hőbörgők 2004. december 5-e előtt 23 millió románnal ijesztgettek. Mindezeket tudva egyértelmű, miért kínos nekik a Trianonnal kapcsolatos információk átadása a fiataloknak.

- Önnek a NAT elleni támadások hallatán az az érzése, mintha a Kun Béla-féle Tanácsköztársaság oktatásért felelős népbiztosai léptek volna ki a tankönyvből és próbálnák ránk erőltetni a mindenféle identitást nélkülöző, degenerált, utópisztikus, szakmainak álcázott okoskodásaikat. Miért van az, hogy nemcsak Önnek, hanem sokaknak ez az érzése?

- Akinek van élménye a kommunistákról és akik egy kicsit is ismerik a kommunisták módszereit, azok egy apró kis mozdulatukból rájönnek arra, hogy ismét velük van dolguk. Nevezhetik magukat zöldeknek, demokratáknak, teljesen mindegy. Amint támadás ér valakit, vagy valamit azért, mert az ,,túl nemzeti”, máris tudni lehet, hogy bolsevikok, vagy neobolsevikok vannak a támadás hátterében.

- Horthy Miklós neve hallatán a tévesen használt fasizmus szó jut eszükbe – utal Ön az itthoni szélsőségre. Állítólag Sztálin keverte össze az olasz fasizmust a német nácizmussal. Az ő példáját követi az itthoni szélsőség. Az ennyire gyatra fölkészültségű véleményvezérekkel hogyan lehet „szellemi" küzdelmet folytatni?

Az ellentengernagy bevonul a feldúlt fővárosba - valaszonline.hu

- Nehéz szellemi küzdelmet folytatni, de bármennyire is nehéz, küzdeni kell. Ezért nem Sztálin a felelős, hanem az itthoni több mint ötvenévnyi kommunizmus. Megjegyzem, a rendszerváltás után sem akadt hosszú időn keresztül olyan kormány, amely szerette volna eloszlatni a Horthy-téma körüli ködöt. Üdvözlendő, hogy nagyon úgy néz ki, lassan ezzel is révbe érünk.

- Az anarchista-kommunista Szabó Ervin, aki Tisza István ellen merényletet szervezett, az itthoni szélsőségnek örök szerelme marad. Mennyire kell félnünk attól, hogy az egyre jobban elszabaduló hungarofóbia előbb-utóbb szabóervini módszerekhez nyúl?

Szabó Ervin - magyarnemzet.hu

- Már hozzányúlt. Nézzük csak meg, a rendszerváltás óta is hány olyan történész, jogász, újságíró stb. volt és van, akit csupán csak azért, mert nemzetben gondolkodik, megpróbálják indexre tenni.

preshaz.eu