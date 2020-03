I. Párbaj a javából …

KDNP: Minek köszönhető az európai összehasonlításban is kimagasló 2019. évi 4,9 %-os gazdasági növekedés? Fidesz: Milyen további gazdaságfejlesztési intézkedések várhatóak 2020-ban Magyarországon? Jobbik: Mennyibe kerül az adófizetőknek a Mátrai Erőmű megvásárlása? MSZP: A NAT-ról és a magyar diákok jövőjéről! DK: Hogyan nevezzük azokat, akiknek nem tetszik a gyermekellenes Nemzeti alaptanterv? LMP: Mikor lesznek végre a magyar gazdasági élet központi szereplői a hazai kisvállalkozások? Párbeszéd: A kormány valóban csökkenteni akarja az önkormányzatok bevételeit?

MOTTÓ: Fölöttébb kedvelt, főszereplést kínáló műfaj az interpelláció. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Hűen a hagyományokhoz zengzetes üzenetek”színesítették” e héten is az Országgyűlés találkozóját. Nem okoztak csalódást. Időnként folyamatos volt a zaj, az elnök csengetett, újra csengetett, a siker azonban egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta és győztesként ünnepelte szószólóját!

Tudósításunkra kapcsolva, az érdemi mondandókkal párhuzamosan, a ”szolidabb” zajokkal, „beszólásokkal” is ”élőben” találkozhatnak. – Kellemes böngészést!

„Minek köszönhető az európai összehasonlításban is kimagasló 2019. évi 4,9 %-os gazdasági növekedés?”

HARGITAI JÁNOS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Az elmúlt tíz évben számos nagy horderejű gazdaságélénkítő és köztehercsökkentő intézkedést hozott a kormány. Ennek eredményeképpen ma azt mondhatom, hogy Magyarországon érdemben gazdaságépítő munka folyik. Együtt lehetünk büszkék az ország gazdasági teljesítményére! Hol vannak már azok az idők, amikor az IMF hitelét nyögtük, amikor az államadósság és a költségvetési hiány az egekbe szökött? Hol van már az az időszak, amikor a munkanélküliség is az egekben volt? Hol vannak már a rossz gazdálkodást folytató évek? Most azt mondhatom, hogy folyamatosan nőnek a bérek, a foglalkoztatottság 70 százalék feletti, a munkanélküliségi ráta 3,4 százalék alá csökkent, a társasági adó az Európai Unióban a legkisebb mértékű, a személyi jövedelemadó is a harmadik legalacsonyabb szinten van! A foglalkoztatás számára kedvező a gazdasági környezet, a kisvállalkozásokra is kedvező feltételek vonatkozhatnak. Összegzéseként tehát ki lehet jelenteni: hosszú ideje stabil politikai és gazdasági környezet veszi körbe a magyar vállalkozásokat. Ez kedvez a vállalkozásoknak, és vonzza a nemzetközi befektetőket is.

- Államtitkár Úr! Ha a KSH adatait vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy 2019-ben 4,9 százalékkal nőtt a GDP. Ha az Eurostat adatait vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy európai összevetésben is első helyen áll ez a növekedés. Az euróövezettel szemben 3,7 százalékos, a teljes EU-val szemben 3,4 százalékos a magyar gazdaság növekedési többlete. Ez messze meghaladja azokat a célokat, várakozásokat, amiket a kormány mindig is elvárna önmagától, a 2 százalékos növekedési többletet. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az eurózóna növekedése lassul, stagnáló környezetre kell felkészülnünk. Éppen ezért joggal vetődik fel: azok az eredmények, amiket eddig magunknak tudhatunk, tarthatóak-e? Ezért is kérdezem: ön miként értékeli a 2019-es 4,9 százalékos növekedést? Hogyan tekint az eurózóna és az európai gazdaság növekedésére, hogyan értékeli azt? És ami a legfőbb kérdés: milyennek látja a magyar gazdaság növekedési kilátásait az elkövetkezendő időszakban? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A magyar gazdaságban 2013-ban történt a fordulat. A 2013 ótabekövetkezett növekedés dinamikus jövőt biztosít az ország számára. Olyan gazdasági növekedést láthatunk, amely mögött nem az eladósodás áll, hanem stabil fundamentumok vannak! Hogy minek köszönhető ez? Négy tényezőt szeretnék itt megemlíteni. Az első a kormányzati intézkedések. Ezek közül kiemelem az adó- és bérmegállapodást és a „Versenyképesebb Magyarországért” programot, de az otthonteremtési támogatás is idesorolható és az állami beruházások is. A kedvező foglalkoztatás és bérfelzárkóztatás következtében folyamatosan növekvő a lakossági fogyasztás. Itt a lényeg az, hogy egyre több a foglalkoztatott - több mint 800 ezer 2010 óta -, egyre magasabb bérért dolgoznak. Ezáltal többen többet fognak fogyasztani, ami természetesen visszahat a gazdaság teljesítményére, hiszen az elfogyasztott szolgáltatásokat meg kell termelni. A harmadik a piacbővülés: az újonnan megszerzett és kiépült exportkapacitások. Itt elsősorban a külföldi befektetők új gyárainak, üzemeinek a megépítése az, ami meghozza ezt az eredményt. A negyedik az uniós források felhasználása, amiben köztudott, hogy az Európai Unióban az élmezőnyben vagyunk. Az uniós források felhasználását elsősorban a magyar gazdaság bővülésére, növekedésére tudjuk fordítani.

- Képviselő Úr! Ha megengedi, akkor néhány intézkedést kiemelnék a kormányzati döntések közül. Kiemelkedik a társasági adó kulcsának a csökkentése, amely Európában a legalacsonyabb, 9 százalékos, - ezzel sok-sok befektetőt tudtunk idevonzani az országba. Minden 100 forintból 28 százalékot beruházásra költöttünk. Ez azt jelenti, hogy nem éljük fel a jövőnket, hanem olyan fejlesztésekre fordítjuk, ami újabb és újabb lehetőséget ad a magyar vállalkozásoknak és a magyar családoknak. Nagyon fontos kiemelni még a tehercsökkenéseket, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentését, hiszen valamikor 27 százalék volt: 2019 júliusától ez már 17,5 százalék. Ez százmilliárdokat hagy a magyar gazdaságban a magyar vállalkozásoknál! És hogy mi a célkitűzés? Az, hogy az Európai Unió növekedéséhez, átlagnövekedéséhez képest a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal többet tudjon teljesíteni, ez biztosítja az ország, a költségvetés, az emberek biztonságát. Nagyon fontos ehhez, hogy elfogadjunk egy gazdaságvédelmi akciótervet még ebben az évben, ami reményeink és akaratunk szerint biztosítani fogja ezt a növekedést Magyarország számára! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

HARGITAI JÁNOS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Ha vannak társadalompolitikai céljaink, márpedig vannak, és folyamatosan megújulnak, ezeknek a sikerességéhez, megvalósításához az kell, hogy stabil legyen a költségvetési és ennek megfelelően a gazdaságpolitikánk. A kormány ezen a területen vitathatatlanul sikeres volt, és ha ez a következetesség az elkövetkezendő időszakban is megmarad, akkor a társadalompolitikai célok is megvalósulnak. Biztató válaszát köszönettel elfogadom! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

„Milyen további gazdaságfejlesztési intézkedések várhatóak 2020-ban Magyarországon?"

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A 2010-ben hivatalba lépő polgári kormány célul tűzte ki, hogy Magyarország gazdasága megerősödjön, és ami talán ennél is fontosabb, hogy ezt a magyar emberek is érezzék mindennapjaikban. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert ha visszaemlékezünk arra, hogy 2010-ben honnan indultunk, hol kellett ennek a kormánynak megkezdeni a munkát, milyen állapotban volt a magyar gazdaság, bizony szerencsére mondhatjuk, hogy mérföldekre vagyunk az akkori államcsődközeli gazdasági mélyrepüléstől! Akkoriban ki se látszottunk az adósságból, és egymást követték a megszorítások. Szerencsére ez már mind a múlté. Az elmúlt tíz év fenntartható gazdasági növekedése példátlan az utóbbi évtizedekre visszatekintve, de talán az egész XX. századra is elmondható lenne. A fegyelmezett fiskális politikának köszönhetően az államadósság a GDP 70 százaléka alá csökkent, a megszorításokat felváltották az adócsökkentések. A segélyalapú társadalom helyett ma már a munkaalapú társadalomról beszélhetünk. Fontos eredmény, hogy a foglalkoztatottak száma tartósan 4,5 millió felett van, a munkanélküliségi ráta pedig 3,5 százalékra csökkent. Ezzel együtt a bérek is növekedtek, a minimálbér és a garantált bérminimum összege mára megduplázódott.

- Az elmúlt tíz év gazdaságpolitikai intézkedéseinek eredményei mára vitathatatlanok! A gazdasági növekedésünk most már jelentősen meghaladja az uniós átlagot. Nemcsak a beruházások értékét, hanem az exportot is sikerült rekordmagasságokba fölvinni. Magyarország folyamatosan erősödő gazdasága kedvező környezetet teremt mind a kis- és középvállalkozások számára, mind a nemzetközi cégek számára. Itt legfőképpen a kis- és középvállalkozásokat szeretném kiemelni, amelyek nyertesei a kormány következetes politikájának. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat: milyen további gazdaságfejlesztési intézkedések várhatók 2020-ban? (Taps a kormánypártok soraiban.)

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Az elmúlt tíz évben a magyar gazdaság modernizációját sikerült úgy végrehajtania a nemzeti kormánynak, hogy ma még az IMF jelentése szerint is a világban Magyarországon a második legmagasabb a high-tech aránya az iparon belül. E tekintetben csak Dánia van előttünk, és még Németországot is megelőzzük. 2010-2018 között a vállalkozások termelékenysége jóval gyorsabb ütemben nőtt hazánkban, mint a többi visegrádi országban és az EU 28-ak átlagában. A magyar kormány 2019-ben 101 nagyberuházásról döntött, ezek összértéke eléri az 1705 milliárd forintot, ami a GDP 4 százalékát teszi ki. A magyar gazdaság erősödésének és növekedésének fontos bázisát a mikro-, kis- és középvállalkozások adják. A kormány célja éppen ezért, hogy a kkv-k többsége is belépjen a magas technológiai fejlettséggel és élenjáró innovációs kapacitásokkal rendelkező szereplők közé.

- Képviselő Úr! A jövő a magyar gazdaságpolitika három kulcsszava köré épül: high-tech, zöld és magyar. Ennek érdekében fogadta el a kormány 2019 novemberében a kkv-stratégiát, amelyben 2030-ig vázoltuk fel a szektor jövőképét, és meghatároztuk a vállalkozáspolitikának a legfontosabb feladatait. A kormány intézkedései a nemzetközileg is sikeres dinamikus vállalkozói kör kialakítására, és a családok megélhetését biztosító kisvállalkozói kör stabil működésére irányulnak. Napjainkra a magyar gazdaság korszakváltáshoz érkezett olyan tényezők miatt, mint a digitalizációs forradalom, a mesterséges intelligencia terjedése, a klíma- és természetvédelmi kihívások, a bérek emelkedése vagy a generációváltás. Ez a korszakváltás ugyanakkor nemcsak kihívásokat rejt, hanem megfelelő kormányzati lépésekkel és a vállalatok együttműködésével egyúttal nagy lehetőséget is kínál.

- Képviselő Úr! 2020-ban és 2021-ben összesen 353 milliárd forint gazdaságfejlesztési célú támogatást, 233 milliárd forint vissza nem térítendő, és 120 milliárd forint visszatérítendő forrást biztosítunk a kkv-k számára. Az intézkedések keretében elsősorban a kkv-k technológiaváltását szeretnénk támogatni, illetve a szervezeti megújulásukat, környezeti fenntarthatóság felé történő elmozdulásukat egyúttal. A „Magyar multi” program a leginkább fejlődőképes vállalatokat fogja magasabb növekedési fokozatba kapcsolni, és a nemzetközi piacokra segíteni. A program legújabb fejezetében zöld nemzeti bajnokokat is fogunk támogatni, tehát azokat a kkv-kat, amelyek az energiahatékonysági fejlesztések szállítói oldaláról is képesek megjelenni, és valós hozzáadott értéket előállítani. A „Modern mintaüzem” program célja a kkv-k technológiaváltásának az elősegítése és a high-tech megoldások készség szintű használatának ösztönzése a gazdaságban. 2020-ban is folytatódik az országos vállalkozói mentorprogram, amely a kormány általános vállalkozói tudásátadást biztosító eszköze. Szintén ebben az évben indítunk programot a szabad vállalkozási zónákban, azaz a hátrányosabb helyzetű településeken működő kkv-k fejlesztésének támogatására. Az új intézkedések közé tartoznak továbbá a generációváltás előmozdítását célzó programok is. (Taps a kormánypártok soraiban.)

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Nemrégiben miniszterelnök úr egy nemzetközi rendezvényen arról beszélt, hogy a nemzeti keresztény konzervatív politika alapja a világban mindenütt a sikeres gazdaságpolitika. Ezt nemzetközi példákra hivatkozva mondta, Amerikától kezdve a Távol-Keletig láthatjuk azt, hogy nagyon sok országban, ahol jobboldali kormány van, ott jó a gazdaság, ahol baloldali van, ott nem. Magyarországra is ez különösen igaz: elég csak Bokrostól Gyurcsányig végignézni a magyar baloldal kormányzását: gazdasági visszaesés, állami vagyon kiárusítása, megszorítás, szegénység, segélypolitika jellemezte. Ezzel szemben a polgári kormányok már 1998-tól gazdasági növekedéssel, munkahelyteremtéssel, adócsökkentéssel, az állami vagyon gyarapodásával büszkélkedhetnek. Ezt a politikát kell folytatnunk, és ezt fogjuk támogatni a jövőben is. Köszönöm szépen, elfogadom a válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mennyibe kerül az adófizetőknek a Mátrai Erőmű megvásárlása?”

NUNKOVICS TIBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A Mátrai Erőmű tavaly november óta van a figyelem középpontjában, ráadásul egy olyan ügy miatt, amelyről feltételezhetően nem is az erőmű működése tehet, hanem a mellette fekvő, szintén Mészáros Lőrinc tulajdonában álló kft., illetve feltételezhetően annak a hibás működése. Ebben az ügyben a nyomozás a mai napig tart, legalábbis reméljük, hogy még tart, hiszen rengeteg kérdés van, amelyre nem kaptunk választ. Mészáros Lőrinc, miniszterelnök úr barátja mintegy két évvel ezelőtt vásárolta meg az erőművet, szakértők szerint piaci ár alatt, majd két év alatt sikeresen kiszivattyúztak belőle több mint 11 milliárd forintot osztalék formájában. A tavalyi évre fordulva pedig már negatív mérleggel rendelkezett a vállalkozás, és ekkor jött a nagy ötlet a felcsúti fenoméntól, hogy eladja egy jó kis vevőnek ezt a veszteséges vállalkozást. Mégpedig a magyar adófizetőknek, hiszen a magyar állam, a magyar kormány, a Fidesz-KDNP-kormány volt az, aki rábólintott az adásvételre, - teszem hozzá: a mai napig nem tudjuk, hogy ez milyen összegben fog megvalósulni.

- Képviselőtársaim! A Fidesznek jól láthatóan az a célja, hogy a magyar lakosságot, a magyar háztartásokat minél inkább a saját holdudvarának az energiafüggőjévé tegye, nem pedig az, hogy önellátó, önfenntartó háztartásokat hozzanak létre. Úgyhogy kérdezem államtitkár urat: mennyibe fog kerülni a magyar adófizetőknek az, hogy megvásárolják Mészáros Lőrinctől ezt a veszteséges vállalkozást? Mennyibe fog kerülni a tervezett felújítás? Milyen forrásokból kívánják finanszírozni, illetve tervezik-e azt, hogy a felújítást követően esetleg majd egy újabb NER-lovagnak eladják jó áron az erőművet? (Taps a Jobbik soraiban.)

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Hangulatkeltésre talán alkalmas volt a felszólalása, azonban a tényeket figyelmen kívül hagyja, és a magyar emberek iránti felelősségérzet is hiányzik belőle. Az energiaellátás biztosítása minden szuverén országban kiemelt nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági kérdés. Így van ez Magyarországon is, nekünk önökkel szemben Magyarország az első! A Fidesz-KDNP-kormány az elmúlt években következetesen törekedett arra, hogy az önök elvtársai, a szocialista-liberális kormányok alatt privatizált stratégiai fontosságú energetikai eszközöket újra közösségi tulajdonba vonja. Mindezt nemzeti szuverenitásunk és energiaellátás-biztonságunk garantálása érdekében tette és teszi. A Mátrai Erőmű minden szempontból speciális figyelmet érdemel, energiatermelési és munkaerőpiaci szempontból egyaránt jelentős gazdasági szereplő. Magyarországnak az egyetlen jelentős hazai energiaforrására, lignitre alapozott erőműve, egyben a Paksi Atomerőmű mellett a második legnagyobb villamosenergia-előállítója, és második legfontosabb, szabályozásra is alkalmas alaperőműve. Ma 2100 közvetlen alkalmazottja van, emellett a környékre épült ipari parkokon keresztül mintegy tízezer ember munkáját biztosítja, és a működése által érintett családtagok száma eléri a 27 ezer főt. Nekünk ők fontosak, ahogy az ózdi emberek is, akik többek között a kudarcos jobbikos városvezetés miatt vannak most nehéz helyzetben. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Így van!)

- Képviselő Úr! A Mátrai Erőmű, és az ahhoz tartozó lignitbányászati jogok megvásárlásával a magyar kormány folytatja a stratégiai jelentőségű energetikai eszközök közvetlen állami tulajdonlásával kapcsolatos, az energiaszuverenitásunk és az ellátásbiztonságunk garantálását célzó szakpolitikáját. Ez a tranzakció biztosítja, hogy hazánk egyetlen jelentős hagyományos energiatartaléka, a mátraaljai 2,6 milliárd tonnás lignitvagyon felhasználási lehetősége közvetlen állami kontroll alá kerüljön. Stratégiai tartalék opcióként a lignit klímasemleges felhasználását lehetővé tévő technológiák piacképessé válásával ez a tartalék a jövő generációk számára is kulcsfontosságú lehet. Állami kivásárlásával lehetővé válik, hogy a kormány hatékonyan segítse a régió vállalkozásait, emellett garantálja, hogy az erőmű és az érintett régió klímabarát szerkezetátalakítására rendelkezésre álló források felhasználásáról elsősorban a helyi közösségek és a nemzeti tulajdonú energetikai vállalkozások dönthessenek, és ezeknek a forrásoknak ők legyenek a nyertesei.

- Képviselő Úr! A Mátrai Erőmű megvásárlásával megkezdődik a következő évtized legjelentősebb magyar klímavédelmi és egyben kiemelt régiófejlesztési projektje is. A tranzakciós folyamat lezárultáig, azaz a szerződő felek közötti adásvétel zárási feltételeinek teljesüléséig információt nem adhatnak ki. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

NUNKOVICS TIBOR, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Természetesen nem fogadom el a választ! Továbbra sem derült ki, hogy az állam mennyiért fogja ezt megvásárolni, azt az erőművet, amelybőlMészáros Lőrinc 11 milliárd forint osztalékot fizetett ki. De ne aggódjon, szeretném mindannyiukat megnyugtatni, figyelemmel kísérjük majd ezt az adásvételt, és amennyiben kell, a szükséges jogi lépéseket is meg fogjuk tenni! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 114 igen szavazattal, 45 nem ellenében, tartózkodás nélkül az államtitkár úr válaszát elfogadta.

„A NAT-ról és a magyar diákok jövőjéről!”

HILLER ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! A Nemzeti alaptanterv módosítását január utolsó napján, az éj leple alatt tették közzé. Valóságos szakmai, társadalmi vitája ennek a dokumentumnak nem volt. A korábbi munkát, amelyet Csépe Valéria akadémikusnő irányításával végeztek el, önök gyakorlatilag kidobták. Pedig nem kétséges, hogy az a munka megközelítésében, szemléletmódjában egy korszerűbb, mindenképpen vitaképes anyag volt. Ez a mostani nem az! Nem gyermekközpontú, nem a XXI. század elvárásainak megfelelő, és semmilyen módon nem látom, hogy a magyar fiatalok, diákok felkészítését szolgálná. Egy mára már elavult, a hatvanas-hetvenes évek pedagógiai módszertanát tükröző elképzeléssorozat ez, amelyben a lexikális ismeretek túltengnek, a valamivel kisebb óraszám sokkal nagyobb tananyaggal párosul, ami az egészet sűrűvé, nehezen vagy alig befogadhatóvá teszi. Nem csodálnivaló, hogy így számos szakmai szervezet, civil szervezet, szakszervezet, tankönyvszerző, tanári kar, egyetemi intézetek és tanszékek, a magyar tudományegyetemek összes bölcsésztudományi karainak munkatársai, irodalmi tanszékek, neves írók, értelmiségiek emelik fel a szavukat ellene. Lássuk be, nem arról van szó, hogy itt egy szűk ellenzéki csoport áskálódik, hanem arról, hogy a korszerű magyar közoktatás látja kárát, ha ez a szemléletmód a továbbiakban is meghatározó lesz. Ezért kérdezem államtitkár úrtól: értik-e és elfogadják-e azokat a bírálatokat, amelyeket szervezetek és magánszemélyek egyaránt megfogalmaznak? Elfogadják-e azt a szemléletet, amely egy korszerűbb Nemzeti alaptanterv érdekében most az én személyemen keresztül interpellál? Kérem, vonják vissza a NAT-ot! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Ön az interpellációjának leadott szövegében azzal a szófordulattal élt, hogy botrányos, hogy az egyetlen irodalmi Nobel-díjas író, Kertész Imre nem szerepel a Nemzeti alaptantervben. Nos, Kertész Imre 2002-ben kapott irodalmi Nobel-díjat. Ezután 2003-ban, az akkori kormányzat ideje alatt elfogadtak egy Nemzeti alaptantervet, melyben nem szerepelt. (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Hoppá!) Majd teltek-múltak az évek, az önök kormányzati ciklusa alatt 2007-ben újra elfogadtak még egy Nemzeti alaptantervet. Akkor, emlékeim szerint lehet, hogy pont ön volt az oktatásért felelős miniszter, megint elfogadtak még egy Nemzeti alaptantervet, amelyben az akkor már fél évtizede irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre szintén nem szerepelt. (Zaj a kormánypárti padsorokból. - Az elnök csenget.) Az első Nemzeti alaptanterv, amely szerepeltette az eddig egyetlen irodalmi Nobel-díjasunkat, Kertész Imrét, nos, ez a 2012-es, Orbán Viktor miniszterelnöksége és Hoffmann Rózsa államtitkársága alatt elfogadott Nemzeti alaptanterv volt, és a most elfogadott és kihirdetésre kerülő kerettantervek is tartalmazzák.

- Képviselő Úr! Ön azt mondja, hogy botrányos, hogy nincs benne Kertész Imre a mostani Nemzeti alaptanterv tervezetében, bár a kerettantervekben benne van. De akkor mi a véleménye önnek a saját 2003-as és a saját 2007-es Nemzeti alaptantervükről, amelyben nem szerepelt? Olvashatjuk mindenhol a sajtóban: ez a fasizálódás jele, hogy Kertész Imre nem szerepel a Nemzeti alaptantervben. De akkor miféle alaptanterv volt a 2003-as és a 2007-es? Azt is írják, hogy náci kollaboráció, ha nem szerepelteti valaki Kertész Imrét a Nemzeti alaptantervben. De akkor mit tettek önök 2003-ban és mit tettek 2007-ben? Elhatárolódik-e önmagától a baloldal azok után, hogy most minket lefasisztáztak, náci kollaboránsnak neveztek, azért, amit egyébként önök hagytak ki a Nemzeti alaptantervből kétszer, mi pedig 2012-ben beemeltük a Nemzeti alaptantervbe? Elhatárolódik-e önmagától és lekollaboránsozza-e önmagát a baloldal a saját korábbi Nemzeti alaptanterve kapcsán, miközben 2014-ben, ennek a kormánynak az ideje alatt kapott Kertész Imre Magyar Szent István-rendet?

- Képviselő Úr! Ön úgy beszélt a Nemzeti alaptantervről, mintha nem gyakorló pedagógusok írták volna. Mintha nem olyan pedagógusok kaptak volna a NAT megújítására megbízást, akik nap mint nap, hétfőtől péntekig bemennek az osztálytermekbe és ott diákokat tanítanak. Tudják, hogy a diákoknak korszerűbb tudásra van szükségük, tudják, hogy a diákok tananyagát másként kell súlyozni, tudják, hogy a diákok zsebében ott van a mobiltelefon, és ismerik a keresőszoftvereket. Nem egy minisztériumi folyosó hátsó sötét zugában, zseblámpa mellett körmölgető tisztviselőkről van szó, hanem gyakorló, minden nap a diákok között mozgó pedagógusokról. Az ő munkájukat becsülik le, képviselő úr! Még egyetlenegy dolgot mondanék a nyilvánosságról. 2018-ban az internetre kiraktuk a nemzeti alaptantervet. Mindenkinek lehetősége volt hozzászólni, több száz szervezet szólt hozzá, ezres nagyságrendben. Akkor szakmai vélemény kellett, kevesebb volt a hangzavar, most politikai vélemény van, most nagyobb a hangzavar! (Nagy taps a kormánypártok padsoraiból.)

HILLER ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! Ön azért ennél szakmailag jobb; én nagyon remélem, hogy jobb! A 2003-as és 2007-es Nemzeti alaptantervben azért nem volt Kertész Imre, mert egyetlenegy szerző sem volt benne, tudniillik a mi felfogásunk szerint egy nemzeti alaptantervben nem kell, hogy szerzők legyenek. (Közbeszólások.) Pedagógiai, szakmai célirányok voltak a Nemzeti alaptantervben. Amit ön mond, sajnos szakmaiatlan, épp olyan szakmaiatlan, mint mindaz, amit a NAT-ban képviseltek. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.).

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 116 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 3 tartózkodás kíséretében az államtitkár úr válaszát elfogadta.

Hogyan nevezzük azokat, akiknek nem tetszik a gyermekellenes Nemzeti alaptanterv?

ARATÓ GERGELY, (DK): - Tisztelt Ház! Módomban áll ott folytatni, ahol Hiller úr befejezte: szakmailag miért szánalmas az önök által benyújtott Nemzeti alaptanterv. Én viszont arról beszélnék, hogy mi a viszonya önöknek a szakemberekhez, a pedagógusukhoz és a szakmához, merthogy sorra tiltakoznak a NAT tervezete ellen a különböző szakmai szervezetek és tekintélyes szakemberek. Nem lesz időm fölolvasni a teljes listát, de kifejezte egyet nem értését többek között a Civil Közoktatási Platform…(Közbeszólás a Fidesz soraiban: Ó!)… a Történelemtanárok Egylete, a Magyartanárok Egyesülete, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, a kőbányai Szent László Gimnázium, a miskolci Herman Ottó Gimnázium pedagógusai, a Berzsenyi Gimnázium, az Apáczai, a Trefort pedagógusai és szakmai közösségei, a kolozsvári egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete. Fideszes képviselőtársaim, most hujjogjanak: az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Intézeti Tanácsa, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium magyartanári munkaközössége, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Szombathelyről, az ELTE Bolyai Gimnázium, Szombathely magyartanári munkaközössége, az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Pécsi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, még a kormány által létrehozott falszervezet, a Nemzeti Pedagógus Kar szerint is kockázatos a módosított NAT bevezetése!

- Államtitkár Úr! A szakmai érveket nem ismételném el, inkább arra térnék rá, hogy mi volt erre a kormány válasza, miután súlyosan hibázott - hiszen nem folytatott a NAT-ról érdemi társadalmi vitát. Rétvári államtitkár úr ön sorosozni kezdett, Bayer Zsolt, a Fidesz ökle szerencsétlen pájdágógosz néniről kezdett el értekezni, de volt olyan érdemes kormánypárti publicista is, aki egyenesen szabadkőműves összeesküvést látott a tiltakozás mögött. Kérem, válaszoljon: ön szerint minek kell nevezni azokat a pedagógusokat és szakembereket, akik tiltakoznak az elhibázott és gyermekellenes Nemzeti alaptanterv ellen? Soros-ügynök? Szerencsétlen pájdágógosz nénik? Szabadkőműves összeesküvők? (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Én is ott folytatom, ahol az előbb abbahagytam. Ön a második helyen a Történelemtanárok Egyletét nevezte meg mint kritikamegfogalmazó. Miket kritizált a Nemzeti alaptantervben a Történelemtanárok Egylete? A kritika 6. pontja: ne nevezzék az 1956-os forradalmat a nemzet forradalmának! (Közbeszólások. - Az elnök csenget.) Szintén 6. pont: ne nevezzék a Kádár-rendszert diktatúrának! Mégis minek nevezzék a Kádár-rendszert, ha nem diktatúrának? (Folyamatos közbeszólások.) 5. pont: nem pozitív nemzettudatra, hanem kritikus nemzettudatra van szükség! Szintén 5. pont: a normakövetés ne legyen a NAT-ban ideológiai alap! 3. pont: ne kerüljön a NAT-ban előtérbe a magyar történelmi ismeretszerzés, a határozott magyar identitás és a közös kulturális szimbólumok elsajátítása! (Közbeszólások a kormánypártok soraiban: Szégyen! Gyönyörű!) Mit mond még az a szervezet, akit ön itt idézett, képviselő úr? 10. pont: ne nevezzük Dobó Istvánt hősnek, és az összes végvári vitézt se nevezzük hősnek, tárgyilagosan számoljunk be róla, és majd a diákok döntsék el, hogy hős-e az, aki végvári vitézként a magyar hazát védi! (Felzúdulás és közbeszólások a kormánypártok soraiban. - Az elnök csenget.) De a 6. pontjukban és a február 3-ai nyilatkozatukban még azt is követelték, hogy több vesztes csata legyen a Nemzeti alaptantervben! (Derültség a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból.)

- Képviselő Úr! Nem mondom, hogy mindegyik szervezet, akire hivatkozott, ilyeneket mondott, de akire második helyen hivatkozott, az ilyeneket mondott, és bizony ez a szervezet, ha tetszik, ha nem, Soros György alapítványától kapott pénzt arra, hogy a magyar történelem hőskorszakait tárja föl úgy, hogy ne legyenek annyira hősiesek, ne legyenek annyira heroikusak ezeknek a korszakoknak szereplői. Kétségtelen, hogy ez nemzeti alaptanterv; nem nemzetközi alaptanterv, ami önöknek jobban tetszene… (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban. - Az elnök csenget.)… mi arra kaptunk felhatalmazást a választóktól, hogy igenis legyen erős nemzettudata. Amikor önök csináltak Nemzeti alaptantervet 2003-ban, akkor megkérték az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaságot - támogatója, hogy, hogy nem a Soros-alapítvány -, hogy ők készítsék el még a Fodor Gábor-féle NAT-nál is liberálisabb szemléletű NAT-ot. Elfogadták, az Új Pedagógiai Szemlében megjelentették, és ennyi volt a széles körű konzultáció, ennyi volt a tág lehetőség a beleszólásra. A Fővárosi Pedagógiai Intézet akkori munkatársát idézem: veszélyezteti annak a lehetőségét az önök NAT-ja, hogy azonos életkorban azonos követelmények szerint és azonos tudással rendelkezzenek a diákok Magyarországon. (Közbeszólás a Fidesz soraiban: Diktatúra!) S még számos példát lehetne mondani, hogy miféle kritikákat mondtak az önök NAT-jával szemben. A miénk viszont XXI. századi, gyermekközpontú, érzékelhető tananyagcsökkentéssel jár, és hazafias. Ezért támadják önök! (Taps a kormánypártok soraiban.)

ARATÓ GERGELY, (DK): - Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy én ugyan sokkal kevésbé elegáns iskolában tanítottam és érettségiztettem annak idején, mint ahova ön járt, de egy olyan történelemfeleletért, amelyben csak győztes csatákból áll a magyar történelem, önt abban az iskolában is megbuktatták volna történelemből. (Taps a DK és a Párbeszéd soraiban.) Sem nemzettudat, sem nemzeti összetartozás, sem közös magyar jövő nem épülhet hazugságokra, és nem épülhet propagandára! Kétségkívül azokat a nemzeti alaptanterveket is bírálták, amiket mi dolgoztunk ki, csak az volt a különbség, hogy akkor mi leültünk és lefolytattuk a szakmai vitákat. Nekem magamnak volt szerencsém államtitkárként számos ilyen vitában részt venni. És nem minősítettem se Soros-ügynöknek, se Fidesz-ügynöknek azt, aki mást gondolt. Nem az a hazafi, államtitkár úr, aki több lózungot tud mondani, hanem az, aki tesz ezért az országért és az ebben az országban élő gyerekeknek a jövőjéért! (Taps a DK soraiban.)

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 116 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 20 tartózkodás kíséretében az államtitkár úr válaszát elfogadta.

„Mikor lesznek végre a magyar gazdasági élet központi szereplői a hazai kisvállalkozások?”

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Államtitkár Úr! Ma a magyar gazdaságban kiugró egyensúlytalanságnak lehetünk tanúi. A kormány a legjelentősebb támogatásokkal és kiemelt figyelmével szinte kizárólagosan a multinacionális és hazai nagytőkés szereplőket tünteti ki, míg a hazai kisvállalkozások a kormányzati kommunikáció színes szavain túl vajmi kevés konkrét támogatáshoz jutnak. Holott új egyensúlyi helyzet megteremtésére van szükség a magyar gazdaságban, amihez ki kell végre alakítani a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások célzott és hatékony támogatási rendszerét, és ehhez kellő forrást is kell biztosítani. Sajnálatos, hogy a kormány csak most, egy lehetséges válság küszöbén érezte fontosnak, hogy stratégiát állítson össze a kis- és közepes vállalkozásokkal kapcsolatban. Persze jobb később, mint soha, bár a konkrét megoldási javaslatokkal és a hozzájuk rendelt forrásokkal továbbra is adósak.

- Államtitkár Úr! A hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások lényegesen több embert foglalkoztatnak, mint a külföldi multinacionális cégek, a magyar munkavállalók 70 százalékát. Azért, hogy a gazdaság válságállósága és a munkahelyek védelme megvalósuljon, ezeket a kisebb vállalkozásokat kellene az államnak támogatni, segíteni, hogy innovatívan működhessenek, saját terméket fejleszthessenek, azt vigyék a piacra, azt vihessék külföldre exportra, ne csupán egy-egy multi kiszolgáltatott beszállítói legyenek annyi pénzért, amiből nem is tudják magukat fenntartani. A magyar kkv-k ennél többet érdemelnek. Kérdezem: hajlandók-e érdemben csökkenteni a kkv-k adózási, működési terveit, és hajlandók-e érdemben támogatni a kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtését? (Taps az LMP soraiban.)

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! A magyar kis- és középvállalkozások jól teljesítettek az elmúlt években, kivették részüket a gazdasági növekedésből, és sikeresen tartották az iramot a nagyvállalatokkal. Ez a vállalkozók kemény munkájának, illetve a kormány adócsökkentési és támogatási programjainak közös sikere. Legyünk büszkék rá közösen! Termelékenységük 2010 és 2018 között jóval gyorsabb ütemben nőtt, mint a többi V4-es országban, és meghaladta az uniós átlagot is. Egy átlagos kis- és közepes vállalkozás által előállított érték 2009-hez, a balliberális kormányok végnapjaihoz képest 44 százalékkal nőtt, exportból származó árbevételük pedig 62 százalékkal. A magyar kis- és közepes vállalkozások ma 209 ezerrel több embert alkalmaznak, mint 2009-ben. A kormány adócsökkentéssel, adókedvezményekkel és támogatási programokkal, valamint a hitelhez jutás könnyítésével segítette, segíti őket. Engedje meg, hogy emlékeztessem: az ön korábbi pártjának a kormányzásakor a vállalkozások társasági adója 19 százalék volt, ma ez 9 százalék. Egy átlagos középvállalat adóterhelése akkor 52-56 százalék között mozgott, ma ez csupán 36 százalék.

- Képviselő Asszony! A versenyhátrányok leküzdése érdekében vezettük be a kisvállalati adót, melyek az adózással kapcsolatos költségek és adminisztrációs terhek radikális csökkentését szolgálják. A múlt év végén elfogadott kkv-stratégia fő célja a magyar kis- és közepes vállalkozások további erősítése és támogatása. Egészen 2030-ig vázol fel jövőképet és határoz meg a vállalkozáspolitika számára fontos feladatokat. Egyszerre segíti egy nemzetközileg is sikeres, dinamikus vállalkozói kör kialakítását, és a számos ember megélhetését biztosító kisvállalkozások fejlődését és megerősödését. Kiemelt célja, hogy a vállalkozásbarát szabályozási környezet megteremtése megvalósuljon, és az adórendszer további egyszerűsítésére is sor kerüljön. Magyarországon a vállalkozások által foglalkoztatottak létszámának növelése terén a kormány számos munkaerőpiaci programmal nyújt támogatást és segítséget. Az „Út a munkaerőpiacra” program keretében például 2015 óta eddig közel 250 milliárd forintból 129 ezer fő részére juttattunk támogatást. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

DEMETER MÁRTA, ((LMP): - Államtitkár Úr! Megszoktuk, hogy a tények önöket nem zavarják. Le a kalappal a hazai kkv-k előtt, hogy egyáltalán ebben a környezetben tudnak még működni, ami itt van Magyarországon. Önök a multikat tömik ki rendre pénzzel, amikor a multik adóelkerülését kellene megakadályozni, akkor a magyar kormány a multik oldalára áll. Elgondolkodtató, hogy ha annyira szárnyal minden, ahogy azt államtitkár úr állítja, akkor hogy lehet az, hogy a magyarországi vállalkozások 90 százaléka kis- és közepes vállalkozás, a munkavállalók 70 százaléka dolgozik ezeknél a cégeknél, mégis a GDP-nek alig 50 százalékát adják csak termelékenységben. Tehát komoly probléma van, ezt nem lehet eltagadni, és azt azonnal orvosolni kell! Az pedig külön hazugság, amit önök a zöld államkötvénnyel próbálnak művelni: önmagukat zöldre festve megint a magyar emberekkel akarják megfizettetni a multik szennyezését és a kormány végtelenül hibás gazdaságpolitikáját. (Taps az ellenzék soraiban.)

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont 112 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkár úr válaszát elfogadta.

„A kormány valóban csökkenteni akarja az önkormányzatok bevételeit?”

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Nagyon úgy tűnik, hogy csak elterelés az a mézesmázos kommunikáció, amely arról szól, hogy a Fidesz együtt akar dolgozni, együtt akar működni az ellenzéki önkormányzatokkal, kiemelten Budapesttel, mert miközben erről beszélnek, aközben sunyi, alattomos lépéseket terveznek a háttérben! Mindez szembemegy azzal a megállapodással, amelyet Tarlós Istvánnal kötöttek, amely arról szól, hogy a Budapestet érintő fontos kérdésekről nem döntenek a Fővárosi Közgyűlés feje fölött. Önök az elmúlt napokban olyan tervekkel álltak elő, amelyek jelentősen csökkenteni fogják az önkormányzatok helyiiparűzésiadó-bevételeit. Az értékcsökkenés leírása az adóalapból több mint 10 milliárddal, a kutatás-fejlesztési költségek levonhatóságának szélesítése 11 milliárddal, a feltöltési kötelezettség decemberről májusra tolásával több mint 20 milliárddal csökkentik csak Budapesten a költségvetés bevételét. Ez évi 40 milliárdot jelent, és ha a többi önkormányzatot is figyelembe vesszük, akkor több 100 milliárddal csökkentik önkormányzatok bevételét. Hogyan tartsanak fenn például a csökkentett iparűzésiadó-bevételekből az önkormányzatok jó minőségű, megfizethető helyi közlekedést? Ajánlom, hogy konzultáljanak a saját polgármestereikkel is, hiszen Cser-Palkovics polgármester úr és Papp László polgármester úr, a debreceni polgármester is élesen ellenzi ezt a javaslatot. A kérdésem: miért akar még több forrást elvonni a helyi önkormányzatoktól a kormány? Amennyiben ezt meglépik, akkor mit tervez annak érdekében a kormány, hogy ellensúlyozza ezeket a veszteségeket? (Taps a Párbeszéd soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Véleményem szerint önök ezt a kérdést túlreagálják, olyan információkat juttatnak el a közvéleményhez, önkormányzatokhoz, önkormányzati vezetőkhöz, amelyek nem valósak, lényegében az önkormányzatokat megfélemlítik és riogatják. (Szabó Timea: Megfélemlítjük?! - Közbeszólások a Párbeszéd, derültség az LMP soraiban.) Szó nincs arról, hogy ez a tervezet, amelyet egyébként a Versenyképességi Tanács tárgyalt, bármelyik önkormányzatot is működésében veszélyeztetné, gazdálkodásában ellehetetlenítené. Szó nincs erről! Miért mondom azt, hogy túlreagálják? Mondok egy példát az ön felszólalásából. Ön azt mondta, hogy a feltöltési kötelezettség elhalasztása 20 milliárd forint bevételkiesést jelent. A nevében is benne van, hogy ez egy elhalasztás, nem decemberig kell 90 százalékra feltölteni, hanem májusig ez nem okoz bevételkiesést a fővárosnak likviditási nehézséget viszont okozhat…(Tordai Bence: Ja! Ja!)…amire egyébként lenne idő felkészülni, hiszen ezt, még a kormány nem tárgyalta, az Országgyűlés előtt sincs, tehát ha ezt az Országgyűlés el is fogadná, akkor is majd csak a következő évben léphetne hatályba.

- Képviselő Úr! Eltúlozza hatásában is, hiszen ez a tervezett változás az önkormányzatok 90 százalékát érdemben nem érintené, azoknál pedig, amelyeket érintene, hogyha változatlan formában fogadná el az Országgyűlés, akkor az elmúlt tíz évben esztendőnként 10 százalékkal növekedett az iparűzésiadó-bevétel egyéves növekményről kellene lemondaniuk. De ön eltúlozza a reagálását abban a tekintetben is, hogy milyen joghatása van a Versenyképességi Tanács által tárgyalt anyagoknak: semmilyen joghatása nincs a törvényhozásra, a kormányzati munkára és különös tekintettel az Országgyűlés munkájára. A Pénzügyminisztérium tárgyal az érintett önkormányzatokkal és a Megyei Jogú Városok Szövetségével. Végigvesszük, hogy mi az érdeke az önkormányzatoknak, és megtárgyaljuk azt is, hogy mi az érdeke azoknak a vállalkozásoknak is, amelyeket a Versenyképességi Tanács is képvisel. Célunk, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amely a meglévő munkahelyeket meg tudja őrizni, és még több munkahelyet tud kialakítani. Kétféle érdek van tehát, ezeket ütköztetni fogjuk, és azt követően dönt arról a kormány, hogy az Országgyűlés elé terjeszt-e bármilyen törvényjavaslatot.

- Képviselő Úr! Ne a Fidesz-KDNP-től féltse ön az önkormányzati rendszert! A Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli önkormányzati rendszert mentett meg azáltal, hogy átvállalta az önkormányzatok hitelét, adósságát, és feladatfinanszírozást vezetett be. Én azt gondolom, hogy az önök pártszövetsége és az MSZP tönkretett valamit…(Szabó Timea: Mi külön! Mi külön felelősök vagyunk!)… és ön most itt felszólal, próbálja védeni az önkormányzatokat. Még egyszer mondom: ne tőlünk féltse, hanem az ön mellett ülő barátaitól! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Azt mondta, hogy az ellenzék túlreagálja, és eltúlozza ezt a dolgot. Hát, akkor hadd hozzak ide két idézetet: „A tanács tagjai bizonyára értenek a gazdasághoz, de minden tiszteletem mellett is biztosan nem értenek az önkormányzatok finanszírozásához, és az a gyanúm, hogy nem ismerik az emberek mindennapos jogos igényeit sem.” Ezt Cser-Palkovics András, a Fidesz székesfehérvári polgármestere mondta. De hadd hozzak ide még egy idézetet: „Vitatom, hogy ennek valódi gazdaságélénkítő hatása lenne. Pár vállalkozás - gyakorlatilag a legnagyobbak - persze rövid távon kismértékben jól járna, mindenki más, leginkább a város közössége, az emberek, azaz a munkavállalók viszont nagyon rosszul.” Ezt szintén ő mondta. Nem tévedett: ez egy nagyon veszélyes terv, úgyhogy jobb, ha lemondanak róla! (Taps a Párbeszéd és az LMP soraiban.)

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont 113 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 1 tartózkodás kíséretében az államtitkár úr válaszát elfogadta.

