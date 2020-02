Részesedést venne a magyar állam a Rail Cargo Hungaria társaságban

Kedvezők a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról – tudta meg a Magyar Nemzet. A piacvezető hazai vasúti árufuvarozó cég stratégiai szerepet tölt be a hazai gazdaság logisztikai kiszolgálásában, és törekvései beleillenek a kormány klímavédelmi akciótervébe is.

2020. február 26. 11:21

Tárgyalások zajlanak a magyar kormány és az osztrák állami vasúttársaság árufuvarozó cége, a Rail Cargo Group (RCG) között a magyar leányvállalat, a Rail Cargo Hungaria (RCH) tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte lapunkkal Kovács Imre, az RCG igazgatósági tagja, az RCH elnöke. A reménybeli megegyezés kölcsönös érdekek mentén jöhet létre: a magyar kormány régi törekvése, hogy újra tulajdonos legyen olyan stratégiai fontosságú cégekben, amelyeket 2010 előtt privatizáltak. Az RCH-nak pedig fontos, hogy maga mögött tudhassa a kormány támogatását, amikor többek között közszolgálati jellegű feladatokat vállal magára.

Miként arról lapunk is beszámolt, a magyar állam ismételt tulajdonszerzéséről már a MÁV Cargo 2008-as privatizációját követő években megkezdődtek a tárgyalások az osztrák tulajdonossal. Volt olyan időszak, amikor a felek egészen közel jutottak a megállapodáshoz. Rövidebb-hosszabb leállásokkal folytak egyeztetések, amelyek ma sem szünetelnek. Kovács Imre szerint, ha a kormány a tulajdonszerzés mellett dönt, olyan vállalatba száll be, amely Európa második legnagyobb vasúti árufuvarozó cégcsoportjának egyik legfontosabb társasága, egyben a magyarországi vasúti export meghatározó szereplője. Forgalmának 80 százaléka nemzetközi, kombinált fuvarozásával a keleti áruforgalom nélkülözhetetlen lebonyolítója, úgynevezett egyes kocsi fuvarozása révén pedig az egyedüli garancia arra, hogy a magyar cégek gazdaságosan és környezetbarát módon juttassák termékeiket nyugat-európai piacaikra.

Annak idején sokan bírálták a MÁV Cargo privatizációját, többek között az akkor ellenzéki Fidesz is. Való igaz, hogy a Gyurcsány-kormányzat ténykedésének következtében a magyar állami vasút elveszítette egyetlen, jelentős piaci bevételt biztosító leányvállalatát. A nemzeti kézben lévő vasúti áruszállítás hiánya ráadásul nemzetstratégiai kérdéseket is felvet.

Az RCH jelentős fejlesztéseket vállalt, többek között megújult a vagonpark is Fotó: Kurucz Árpád

Ugyanakkor a MÁV Cargo eszközállománya elavultnak számított, vontatókapacitásokkal nem rendelkezett. Az új tulajdonos a privatizációs szerződésben jelentős fejlesztéseket vállalt – öt év alatt összesen 43,5 milliárd forint értékben –, és ezeket végre is hajtotta. Az RCH-nak ma 45 korszerű mozdonya, képzett személyzete van, és az eltelt évek alatt a korszerűtlen vagonpark is megújult. Az osztrák fuvarozó vasút a magyar céggel és piaccal megerősödve nemzetközileg is jelentős szereplővé vált, amely megkerülhetetlen hálózatot működtet a Németország és Törökország közötti áruforgalomban – jelentette ki az osztrák vasúttársaság magyar elnökségi tagja.

Az RCG megnövekedett jelentőségét mutatja, hogy nagy nemzetközi szállító vállalatok befektetőként érdeklődnek iránta. A világ egyik legnagyobb tengeri szállítója, a COSCO Shipping Group tagvállalata, az Ocean Rail Logistics S.A. 2019 novemberében 15 százalékos részesedést szerzett a cég logisztikai központjában, a Rail Cargo Terminal – BILK Zrt.-ben.

Az együttműködés irányába mutat az is – mondta Kovács Imre –, hogy Európa, valamint a magyar kormány számára is kiemelt jelentőségű a fenntartható fejlődés és a klímavédelem támogatása. A zöldfordulat pedig kiváló lehetőséget kínál a környezetbarát vasúti árufuvarozás részarányának növelésére az erősen szennyező közúti szállítással szemben.

magyarnemzet.hu