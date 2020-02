Dike fényére várva

Ez a kis magyarázat érthetővé teszi a verset, de ugye senki nem téved el, a vers nem a mitológiáról, hanem Trianonról szól, Áprily jellegzetesen szelíd-szomorú fájdalmát osztja meg velünk.

2020. február 26. 13:06

Soha mélységében nem tanultam, tán épp ezért mindig érdekelt a görög mondavilág. A felületes olvasmányokkal, lexikon szerű ismeretekkel nem jutottam messzire. Most azzal kellett szembesülöm, hogy kedvenc költőm egyik versét csak hézagosan értem. Áprily Lajos Antigoné című művéről van szó.

Antigoné

A Nap nagymessze, drága Haimon,

most oldja bíbor csónakát,

a harmat-fényű Dirke-tájon

tengerfuvalmak szállnak át,

s a szőke por éjjel be fogja

temetni könnyű lábnyomom

Sötét az Acheron homokja:

itt meg kell halni, Haimonom.

Mit is keresnénk árva-ketten,

hol égig ér a gyűlölet?

Én gyűlöletre nem születtem

és itt szeretni nem lehet; s

az ősöm átka, haj, suhogva

végigsüvölt a sorsomon

Sötét az Acheron homokja:

itt meg kell halni, Haimonom.

Itt meg kell halni: Dike fénye

ki tudja, meddig nem derül,

mikor lesz embernek reménye

testvért szeretni emberül?

De lenn, törvények átkozottja,

majd új világról álmodom

Sötét az Acheron homokja:

itt meg kell halni, Haimonom.

Ez a vers először a Zord idők 1920. augusztus 15-ei számában jelent meg. Erdély, sőt Budapest is román csapatok által megszállt terület. Az általam önkényesen dőlten írt négy sor ennek fényében érthető. A többhez magyarázat kell. Antigoné még csak-csak megvan, Szophoklész drámáját láttam valaha. De elevenítsük fel: Antigoné Kreon parancsa/törvénye ellenére eltemette testvérét, Polüneikészt, mert a halott csak így juthat el a túlvilágra. Kreon és Antigoné a hatalom és az erkölcs összecsapása. Kreon az ország érdekét nézve befalaztatja a törvénynek ellenszegülő Antigonét, Haimon, Kreon fia melléje áll. Kreon visszalépne, de már késő, Antigoné meghal, s ezért Haimon is öngyilkos lesz. Ezt látva anyja Eurikidé is követi fiát, Kreon beleőrül a helyzetbe. Acheron (=bánatot hozó, örömtelen) az alvilágba vezető folyó, Diké az Igazságosság istennője (latin párja Justitia) Dirke pedig Lykos király forrássá változtatott felesége, itt csak a bevezető tájkép része.

Csák Attila rajza

Ez a kis magyarázat érthetővé teszi a verset, de ugye senki nem téved el, a vers nem a mitológiáról, hanem Trianonról szól, Áprily jellegzetesen szelíd-szomorú fájdalmát osztja meg velünk. Nem optimista: Dike fénye ki tudja meddig nem derül? Mi tudjuk: száz év is kevés volt erre.

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

gondola