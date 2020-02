Bevethetik a honvédség mobil laboratóriumát is

A Magyar Honvédségnek van olyan mobil mikrobiológiai laboratóriuma, amely képes diagnosztizálni a koronavírust is. A konténeres mobil labor egy karantén esetén gyorsan a helyszínre telepíthető közúton, vasúton vagy akár légi úton is. A honvédség felkészült arra, hogy segítséget nyújtson a járványvédelemben.

A Magyar Honvédség is felkészült a koronavírus-járvány elleni védekezésre – közölte a Magyar Nemzettel a honvédelmi tárca. Hangsúlyozták: mint általában a katasztrófahelyzetek esetében megszokott, a honvédség mindenkinek segíteni fog, ha erre szükség lesz, akár az ország legjobban felszerelt kórházával, akár más módokon. Ezt megerősítette Benkő Tibor honvédelmi miniszter is, aki a Magyar Honvédség parancsnokságának székesfehérvári feladatszabó értekezlete után kijelentette: a Magyar Honvédségnek minden körülmények között békét és biztonságot kell teremtenie az egész országnak, így a koronavírus-járvány esetében is.

A Magyar Honvédségnek egyébként nagy szerepe lehet a felismerésben is, hiszen korszerű mobil biológiai laboratórium komplexuma van, amellyel a NATO terrorelhárítását is támogatja több mint tíz éve. Erről Kopcsó István dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke úgy nyilatkozott: a hadseregnek meglehetősen jók a diagnosztikai lehetőségei, van egy világszínvonalú mobil mikrobiológiai laboratóriumi komplexumuk, amely számos betegséget tud diagnosztizálni, beleértve a koronavírust is. Ezenkívül szakemberekkel, védőfelszerelésekkel is tudják támogatni a vírus elleni küzdelmet. A dandártábornok hozzátette: a koronavírussal kapcsolatban az elmúlt hetekben eljárásrendeket is kidolgoztak. Ugyanis nemcsak az itthoni veszélyre kell ügyelniük, hanem a missziós katonák egészségére is.

A Magyar Honvédség telepíthető laborja öt húszlábas konténerről áll. A fejlesztése a 2002-es prágai NATO-csúcs után indult, ahol a biológiai fegyverek, a bioterrorizmus elleni védekezés részeként vállaltuk a diagnosztikai képesség kifejlesztését a szövetségnek. Az új laboratórium első verziója 2004-ben készült el, és rögtön éles feladatot is kapott a NATO-tól. Mivel komoly aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az athéni olimpiát biológiai terrortámadás érheti, a szövetség a NATO Reagáló Erők harmadik váltásába felajánlott magyar laboratóriumot a görög fővárosba telepítette. A konténeres változat 2006-ban készült el. Ötvenkét potenciális biofegyver ágens, valamint tíz toxin kimutatására is alkalmas.

Házhoz tudják vinni a diagnosztikát Fotó: Kurucz Árpád

Az állandó, ebből a célból épített laboratóriumokban persze ennél nagyobb számú és a legveszélyesebb csoportba sorolt biológiai kórokozókat is képesek kimutatni a szakemberek. A mobil labor jelentősége az, hogy telepíthető, tehát házhoz vihetik a diagnosztikát egy karantén elrendelése esetén. A szabvány konténerek közúton, vasúton, vízen és levegőben egyaránt egyszerűen szállíthatók. A komplexum a kijelölt helyre való megérkezés után három órával már képes az első vizsgálati mintákat fogadni. Hat óra múlva pedig már a minták analízisét is meg tudják kezdeni a laborban dolgozó szakemberek. A teljes állománnyal a laboratórium harminc napon keresztül képes működni. Naponta két, hatórás vizsgálati ciklusban összesen napi húsz minta feldolgozását végezheti.

Kopcsó István a katonai sajtónak elmondta azt is: az elsődlegesen cseppfertőzés útján terjedő, influenzaszerű tüneteket produkáló vírusról egyre többet tudnak meg a szakemberek, ismert gyógymódja azonban jelenleg nincs. Ezért ha egy állampolgár felső légúti tüneteket produkál és felmerül a gyanú, hogy ezt megelőzően vírussal fertőzött területen járt, célszerű felhívnia a háziorvosát, a katonáknak pedig haladéktalanul a csapatorvoshoz kell fordulniuk vagy a Honvédkórházban kell jelentkezniük.

Minden missziónak kijuttatnak egy járványvédelmi csomagot, és ezt megteszik a hazai alakulatoknál is.

magyarnemzet.hu