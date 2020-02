A járvány megelőzéséhez együtt kell működni

Továbbra sincs koronavírusos megbetegedés Magyarországon, nincs olyan minta, amely azt igazolná, hogy bárki megfertőződött volna - mondta Gulyás Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

2020. február 27. 14:42

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: éjjel is érkezett hét minta, de egyelőre nincs pozitív eredmény.

Elmondta: 1 millió 200 ezer szájmaszk ma is rendelkezésre áll, ezeknek a gyógyszertárakba eljuttatásáról gondoskodnak, valamint napi 25 ezer maszkot készítenek. Hiány tehát nincs, de mivel sokan vásároltak maszkot az utóbbi időben, előállhat olyan helyzet, hogy nem lehet kapni néhány helyen, de az operatív törzs gondoskodik arról, hogy a lehető leggyorsabban eljuttathassák a maszkokat a gyógyszertárakba - közölte.

Megjegyezte: a maszk nem a megfertőződéstől véd, hanem annak megakadályozását segíti, hogy egy fertőzött továbbadja a betegséget. Minden felszerelést biztosítanak, ami a védekezéshez szükséges - mondta. Indokolatlannak nevezte, hogy a háziorvosok védőruhát, overállt viseljenek.

Gulyás Gergely kitért arra: a Szent László Kórház biztosítja a fertőzött területekről érkezettek megfigyelését és ellátását, jelenleg 18-an vannak karanténban. A karanténban lévők mind panaszmentesek, és ha ez így marad, két hét után ki lehet engedni őket - tette hozzá.

Közölte: ha valakinél a betegség gyanúja fennáll, a Szent László Kórházban erre kialakított helyiségekbe kerülhet két hétre. Ha szükséges, más kórházakat is megnyitnak erre a célra Budapesten vagy vidéken.

Hangsúlyozta: az operatív törzs folyamatosan működik, ma is tart sajtótájékoztatót, Pintér Sándor belügyminiszter pedig fogadja hat párt képviselőit. A Nemzeti Népegészségügyi Központ is folyamatosan dolgozik, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pedig a konzuli szolgálaton keresztül gondoskodik a tájékoztatásról és szükség esetén a segítségnyújtásról. A japán hajón megbetegedett magyarral is ők tartják a kapcsolatot, az ő második vizsgálatának egyelőre nincs eredménye - mondta.

Közölte: Kína területén a konzuli védelemre jelentkezett magyarok száma 174, és 20 magyar tartózkodik az öt legfertőzöttebb tartományban. Olaszországot illetően szinte lehetetlen felmérni, hány magyar van ott, de a KKM tőlük is kérte a regisztrációt.

Az egri uszoda ügyében hozott intézkedéssel kapcsolatban kérdésre a miniszter elmondta: a jelenlegi helyzetben a védekezésben a politikai vitáknak nem szabad teret engedni. Azt kérte, hogy az önkormányzatok az intézkedésekről konzultáljanak az operatív törzzsel.

Arról is beszélt, hogy ma nem lehet felelősségteljesen nyilatkozni várható nagy események magyarországi megtartásáról vagy lemondásáról, nem látni, hogy a vírus terjedése megáll-e, sikerül-e előállítani, engedélyeztetni vakcinát. A húsvét előtti európai utazások központi kérdést fognak jelenteni, ha addig nem fut le a vírus, vagy nincs meg az ellenanyag - tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint nem lehet megmondani, milyen hatással lesz a járvány a világgazdaság egészére, de egyelőre nem lehet arról beszélni, hogy az európai gazdaság alapjait fenyegető megbetegedésről lenne szó.

Kérdésre a tárcavezető több magyarországi egészségügyi esetet is ismertetett. A veszprémi kórházból például több embert is elszállítottak védőruhában az ajkai infektológiára. Egyikük fej- és torokfájással jelentkezett - korábban az Egyesült Államokban, majd Ulmban járt -, másikuk Kínából érkezett vissza, hőemelkedése, torokfájása van. Mellettük még egy harmadik embert vittek Ajkára.

Pécsen egy orvostanhallgató fertőzéséről terjedtek el hírek, de nem voltak megalapozottak, és egy nő is jelentkezett, aki a velencei karneválon járt, és noha nem valószínű, hogy fertőzött lenne, vizsgálják a mintáját - mondta.

Az esztergomi kórházban jelentkezett nőt - bár az elsődleges tünetek alapján nem állt fenn nála koronavírus közvetlen veszélye - a balassagyarmati infektológiára küldték át - ismertette Gulyás Gergely.

A szintén a velencei karneválról hazatért debreceni diákoknál nem állt fenn annak kockázata, hogy megfertőződtek volna.

A tárcavezető azt nem tartja szerencsésnek, hogy ellenzéki pártok politikai haszonszerzés érdekében felhasználják a koronavírust. Nem a DK tudja megmondani, hogy 10 millió magyar ember kapjon-e védőfelszerelést - közölte, hangsúlyozva, orvosszakmai vélemények szerint erre egyelőre nincs szükség.

Azt ígérte, a háziorvosoknak mindent megadnak, ami a védekezéshez orvosilag indokolt.

Az esetleges élelmiszerhiányt firtató kérdésre azt felelte: látják a híreket, de ilyen reakciókra ma semmilyen ok nincs, ez a "túlzott hisztériakeltés" eredménye.

Ha a koronavírus miatt a turizmus kiesése olyan mértékű lesz, ami állami segítséget igényel, tárgyalni fognak az iparág képviselőivel - ígérte.

A kormányinfón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette az azzal összefüggő felhívást, hogy Magyarországon továbbra sem tudnak betegről, de nem zárható ki, hogy a vírus esetleg megérkezik ide is. A járvány megelőzéséhez mindenki együttműködésére szükség van. Azt kérte a magyar állampolgároktól, ne utazzanak fertőzött területre, ha mégis, regisztrálják magukat a konzuli szolgálatnál. Ha valaki ilyen területről tér haza, lehetőleg ne menjen közösségbe, ha pedig tüneteket észlel magán, maradjon otthon, telefonon értesítse a háziorvosát vagy hívja a rendelkezésre álló zöld számokat.

Az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt gyermekeket két hétig ne vigyék iskolába, és azok az egyetemisták és munkavállalók is maradjanak otthon, akik jártak Észak-Olaszországban az elmúlt időben - kérte a kormány nevében.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

30 milliárd forintot kap a BM a börtöntelítettség csökkentésére

Harmincmilliárd forintot bocsát a kormány a Belügyminisztérium (BM) rendelkezésére, hogy abból még az idén megszüntessék a börtönök 100 százalék fölötti telítettségét - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A pénzből akár ideiglenes büntetés-végrehajtási intézmények is létrehozhatók - mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a mobilbörtön fogalma Magyarországon kívül is ismert. Közölte: részben ezekkel kell megoldani, hogy a jelenleg 115 százalékos telítettség lecsökkenjen. Megjegyezte, hogy 2013-ban még 143 százalékos volt ez az arány.

A miniszter egyúttal örömét fejezte ki, hogy az Országgyűlés a héten elfogadta azt a törvényt, amely átmenetileg felfüggeszti az elítélteknek a kártérítések kifizetését. Egyértelművé vált ugyanis, hogy egy iparág épült fel erre, amelynek megálljt kell parancsolni - tette hozzá.

Emlékeztetett: az elfogadott jogszabály rögzíti, az igazságügyi tárcának előterjesztést kell tennie azzal kapcsolatban, hogy ha mégis kártérítést kell fizetni, akkor azt az áldozatok kaphassák meg.

Gulyás Gergely azt is közölte, hogy a kormány az eddigi forrásokon túlmenően további 462 millió forintot biztosít soron kívül a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) a tokiói nyári olimpiára való felkészülésre.

Elmondta, a kormány legutóbbi ülésén meghallgatta Kulcsár Krisztiánt, a MOB elnökét, és abból indultak ki - utalt a koronavírusra -, hogy lesz olimpia.

Kulcsár Krisztián arról tájékoztatta a kabinetet, hogy 13 érmet tart reálisnak Tokióban.

A miniszter több Budapesttel kapcsolatos kérdést is kapott, és kijelentette: Karácsony Gergely főpolgármester felelőssége, hogy betartsa ígéretét a 3-as metró klimatizálásáról.

Emlékeztetett: a Fidesz-frakció előterjesztett erről a kérdésről egy javaslatot, de a Fővárosi Közgyűlés többsége leszavazta. Ugyanakkor ha a főpolgármester a 3-as metró klimatizálására tett ígéretet a kampányban, az a minimum, hogy ezt az ígéretét valóra váltja - közölte.

Gulyás Gergely a Szabad Tér Színház ügyéről azt mondta: számukra az a megoldás elfogadható, amely Bán Teodórának is az. Van egy szakmai bizottsági javaslat, amely egyhangú volt, és a bizottság művész tagjainak hozzáértését, pártatlanságát az ellenzék részéről sem érte kritika - közölte. Hozzáfűzte: ezért a főpolgármesternek választ kell adnia, miért veszi semmibe ezt az egyértelmű véleményt.

"A megoldásban vagyunk érdekeltek, közel voltunk az egyezséghez a fővárossal" - közölte, hozzátéve: a mostani döntésnél őszintébb lett volna felszámolni a szakmai bizottságot, ha nincs szükség a véleményére.

Az állatkerti biodóm ügyében Gulyás Gergely azt mondta: egy fővárosi beruházásról van szó, amit a kormány száz százalékban állt, majd a növekményt is kifizette.

A projekt tovább emelkedő árára úgy reagált, hogy a központi költségvetésben nincsenek szabad 15-20 milliárdos források; a fővárosnak is kell szerepet vállalnia.

A Liget-projekttel kapcsolatban elrendelt változtatási tilalomra úgy reagált: az lett volna a minimum, hogy a főpolgármester behozza a közfejlesztések tanácsába a kérdést. A már érvényes hatályban lévő építési engedélyeken nem változtat ez a tilalom.

A Miniszterelnökség vezetője úgy fogalmazott: úgy tűnik, hogy országosan, de Budapesten különösen Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetője.

A Nemzeti alaptantervről azt mondta: nem lehet elsöprőnek tekinteni a tiltakozást, és remélhetőleg ezt a kisebbséget is sikerül meggyőzni.

A pedagógusok béremelését illetően arról beszélt, álvita azt firtatni, hogy hol döntenek a fizetésemelésről, a lényeg, hogy lesz béremelés, ami indokolt is.

Egy másik kérdésre a miniszter azt közölte, hogy a jövő évi költségvetés tervezetét május 5-ig kell a parlament elé terjeszteni.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó kormányzati vállalásról elmondta: a cél, hogy két év alatt ez teljesen sikerüljön, ha kell, egy "hulladékhatóságot" is felállítanak ehhez.

Az Európai Unióval kapcsolatban - miután Kövér László házelnök egy interjúban arról beszélt, világméretű küzdelem zajlik, vége lehet az EU-nak - Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: az EU-ban komoly átalakulások lehetnek a következő években, hiszen az EU ma megosztottabb, mint a hidegháború vége óta valaha, ideológiai vasfüggönyök jöttek létre, komoly szakadás van Európa két fele között. Az az érdekünk, hogy legyen egy jól működő európai együttműködés. Valamilyen együttműködés nyilvánvalóan lesz, mert Európa államai külön-külön kicsik ahhoz, hogy a világgazdasági versenyben részt vegyenek, ezért e tekintetben nincs alternatívája a kooperációnak. Az viszont kérdés, milyen unió lesz a következő években - fogalmazott.

