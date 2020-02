Migránsok ezrei indultak az Európai Unió felé Törökországból

A görög határon már könnygázzal oszlatják őket.

2020. február 28. 20:48

A görög határhoz induló buszok egyikére próbálnak feljutni bevándorlók Isztambulban 2020. február 28-án. Origó/MTI/AP/ÖMER KUSCU

Kritikus és kaotikus a helyzet a török–görög határnál, ahol reggel óta több száz bevándorló gyűlt össze erről számolt be az M1. Azok után indultak el az Európai Unió felé, hogy tegnap késő este a török kormánypárt bejelentette: a szíriai háború fejleményei miatt már „nem tudják feltartóztatni a menekülőket". A görög határnál többen megpróbáltak a tiltás ellenére belépni az Európai Unió területére.

A határőrök délután könnygázt is bevetettek a tömeg ellen. A görög kormányfő, Kiriákosz Micotákisz közölte: lezárják az átkelőt, további utasításig senki nem léphet az ország területére. Az illegális határátlépőkkel szemben pedig a legnagyobb szigorral lépnek fel.

Az Égei-tengerre az ígéretek szerint ötven hadihajót küld a parti őrség.

Hami Aksoy török külügyi szóvivő pénteki közleményében azt írta, hogy a szíriai események, amelyek miatt emberek százezrei váltak földönfutóvá Idlíb tartományban, tovább növelték a már amúgy is Törökországra nehezedő migrációs nyomást. Aksoy aláhúzta: több Törökországban tartózkodó menekült és migráns, akit e fejlemények aggodalommal töltöttek el, megindult a nyugati határok felé.

"Ha romlik a helyzet, ennek kockázata fokozódni fog" - hívta fel a figyelmet.

Fahrettin Altun, a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója Ankarában újságíróknak azt nyilatkozta, hogy "Törökországnak nem maradt más választása, mint lazítani azon a határozott szándékon, amelyet a menekültek jelentette nyomás féken tartása iránt tanúsított". Törökországot, amely annyira intenzíven harcolt azért, hogy feltartóztassa a menekültáradatot, hogy helyet, szállást találjon a menekülteknek, és megfékezze a terrorizmust, egyedül hagyták, így csak "egyetlen lépést tehetett" - fogalmazott.

Az NTV török hírtelevízió péntek reggel arról számolt be, hogy egy körülbelül 150 fős afgán menekültcsoport tart a Törökország és Görögország közötti pazarkulei határátkelőhöz, miután a Törökország és Bulgária közötti kapikulei átkelőhelynél nem jártak sikerrel. A menetben nők és gyerekek is vannak.

Az NTV helyszíni tudósítója úgy tudja, a kapikulei határőrök azt mondták a menekülteknek, hogy ott nem kelhetnek át, csak erdős területen vagy a görög-bolgár határfolyón, az Evroszon keresztül.

A tudósító értesülése szerint a migránsokat afgán egyesületek buszokkal szállították Isztambulból a kapikulei határhoz, ahol legalább két órát várakoztak a fagyponthoz közeli hidegben. Egy törökül is beszélő afgán nő a riporternek azt mondta, hogy hajnali egykor érkezett hozzájuk a hír a határnyitásról, az autóbuszok pedig már várták őket és ingyen elhozták a határra. A nő állítása szerint a török csendőrök azt mondták neki, hogy a tengeri átkelés engedélyezett.

A Demirören török hírügynökség ezzel párhuzamosan 300 olyan menekültről írt, aki Isztambulból indult és a pazarkulei határátkelőhöz tart. A Demirören úgy tudja, hogy szíriaiak, irániak, irakiak, marokkóiak és pakisztániak is vannak közöttük. Mindazonáltal hozzáteszik: folyamatosan nő a határhoz közeli Edirne városába érkezők száma.

A hírügynökség továbbá jelentett arról is, hogy az Égei-tenger partján, a török Canakkale tartomány Ayvacik körzetében is gyülekezni kezdtek a migránsok

, hogy átkeljenek a görög Leszbosz szigetére, valamint Izmir tartomány Dikili körzetében is 160 migráns sereglett össze a tengerparton.

