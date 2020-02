A trauma a közép-európai együttműködésben oldódhat fel

Egyetlen módon lehet meghaladni Trianon sokkját, ha egy új közép-európai egységben "oldjuk fel ellentéteinket" - jelentette ki az Országgyűlés elnöke pénteken Nagykanizsán, a helyi református egyházközség által szervezett fórumon.

2020. február 28. 22:18

Kövér László, az Országgyűlés elnöke Nagykanizsán kiemelte, soha nem volt olyan reményteljes egy új közép-európai együttműködés indítása, mint most, 2020-ban. Ennek az a célja, hogy kölcsönösen "tekintettel legyünk egymás érdekeire, de segítsük is egymást" a nemzeti érdekek megvalósításában - tette hozzá.

A nagykanizsai Trianon-emlékmű - trianon100.hu

A Hella Ferenc református tiszteletes és Balogh László (Fidesz-KDNP) polgármester részvételével zajló beszélgetésen a házelnök azt fejtegette: nem érdekünk az, hogy a mi megemlékezésünk a 100. évfordulón okot adjon mások számára a gyűlölködésre.



"Múlóban van" a trianoni döntés okozta trauma, ennek egyik oka, hogy az idő múlásával az új generációknak már nincsenek olyan személyes élményeik, amiket a nagyszüleik átéltek és elmeséltek volna nekik - mondta a házelnök, hozzátéve: "amikor megszűnik ez a személyes kapcsolat, akkor van baj", ezért sokkal több hárul a politikára, a kultúrpolitikára, az oktatásra.



Erőfeszítéseket kell tenni, hogy ez a tudás, tapasztalat, élmény átadódjon, éppen ez a Nemzeti alaptantervről (Nat) szóló viták tétje is - közölte az Országgyűlés elnöke.



"Akik a Nat-ot bírálják, azoknak valójában az a bajuk, hogy ez nemzeti", azt a célt tűzi ki, hogy Magyarországon a közoktatásból kikerülő minden gyereknek legyenek olyan ismeretei, élményei, "ami alapján magára ismer a határon túli magyarokban" is. Olyan kulturális örökséget kapjanak, "ami egy nemzetté tesz bennünket a következő száz évben is" - mondta Kövér László.



A házelnök közölte: szeretnék folytatni a nemzet határok feletti egyesítésének programját, hogy - függetlenül a határoktól - "úgy szőjük össze a szétvágott közösségeknek az életét a magunkéval, mintha egy határon belül élnénk". Nagyon sok múlik azonban az utódállamok politikai elitjeinek hozzáállásán, ezért is vagyunk kényes helyzetben a 100. évforduló kapcsán.



Kitért arra: azok az államok, "amelyek részesültek a száz évvel ezelőtti koncból", Ausztria és Románia kivételével ma már nem léteznek abban a formában, mint akkor.



"Ők már nem tudnak olyan teljes szívvel ünnepelni, mint ahogy mi gyászolunk", és nem is szeretnénk kiprovokálni, hogy "újból belénk mélyesszék a karmaikat", mert őszintén törekszünk az együttműködésre - fogalmazott az Országgyűlés elnöke.



Kövér László arról is beszélt, hogy a határokon átnyúló nemzetegyesítési programhoz nincs szükség új jogszabályokra, ezeket - mint tíz éve a nemzeti összetartozásról szóló törvényt - már megalkották. Ma a gazdasági kapcsolatok élénkítése van napirenden, ennek része, hogy szinte minden szomszédos országban folyik olyan gazdaságfejlesztési program, amely a határon túli magyarokat támogatja magyar költségvetési forrásból.



Kiemelte, intenzív a gazdasági kapcsolat Romániával és Szlovákiával, de Lengyelországgal is, a határokon túl pedig óvodák, iskolák, bölcsődék felújítása is zajlik, ami hihetetlenül fontos.



A szomszédos országokkal való szorosabb kapcsolat érdekében akár javasolni lehetne, hogy leginkább a határok közelében második idegen nyelvként a szomszéd ország nyelvét tanulják a diákok a nemzetek közötti megértés jegyében - jegyezte meg a házelnök.



A politikus szót ejtett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról, amelynek legközelebbi, márciusi ülésén a trianoni döntés évfordulója alkalmából szeretnék egy dokumentumban összefoglalni, hogy hová is jutottunk száz év alatt. Ezzel azt a kezdeményezést kívánják támogatni, hogy az európai fórumokon tűzzék napirendre az őshonos kisebbségek jogainak témáját.

Kövér László arról is kifejtette a véleményét, hogy a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezést további direkt politikai eszközökkel már nem lehet segíteni. Az Országgyűlés az ellenzéki pártok egyetértésével határozattal hívta fel a figyelmet arra, hogy minél többen támogassák ezt a polgári kezdeményezést, amelynek keretében május 7-ig hét országból egymillió aláírást kellene összegyűjteni.

MTI