Újabb csapás szegény Budapestre

2020. február 29. 00:26

Hosszú Facebook-posztban jött a keddi nap egyik meglepetéshíre: Jámbor András újra munkát vállalt. Természetesen nem ment vissza a Mércéhez a portál alapító-főszerkesztője, viszont nem is a kiskereskedelemben helyezkedett el: egészen pontosan a fővárosi önkormányzatnál lesz alkalmazva.

Hogy milyen formában – alkalmazotti vagy tanácsadói –, az nem derül ki a bő lére eresztett Facebook-posztból, csak az, hogy Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes felkérését fogadta el, és a döntések előkészítésében fog részt venni, azért, hogy – jobban körülhatárolhatóan, mint újságíróként – a magyar népet szolgálja, szociáldemokrataként. Erről így vall: „Persze ez se lesz könnyebb, mint az eddigi meló, de a sajtóhoz képest egy sokkal beláthatóbb munka, és egy olyan munka amiben azt a feladatot, amiért a Mércét is csináltam – hogy valamilyen módon a magyar népet szolgáljam – folytatni tudom. Szociáldemokrata vagyok, hiszek az államban és az intézményekben, illetve abban, hogy ezek jó vezetésével valóban lehet segíteni az állampolgároknak. Azt persze nem ígérhetem, hogy minden városházi döntés jó lesz, biztos olyan is lesz, amivel nem értek egyet, de én arra fogok törekedni, hogy amihez közöm lesz, az jó legyen.”

Arról is ír, hogy anyagilag sokkal jobban meg fogja érni a Mércénél, de még mielőtt elképzelnénk, hogy Maybachot fog a 9-es busz helyett közlekedésre használni, mindenkit biztosít arról, hogy jó szociáldemokrataként a felesleget vissza fogja forgatni abba a közösségbe, amit ezután is az otthonának fog tekinteni (az meg őt a tagjának): „Persze azt se hallgathatom el, hogy anyagilag is megéri a váltás, a Mércénél nem meglepő módon többet fogok keresni, de ennek a többletnek egy jó részét vissza akarom forgatni adomány formájában olyan projektekbe, ami annak a baloldali politikai közösségnek a munkáját támogatja, amely eddig politikai otthonom volt (és remélem azért a jövőben is az lesz :D).”

Azt is egyértelműsíti, hogy egyébként az írásaitól nem menekül senki sem, sőt, a Mérce, a Facebook mellett új felületen is jelen lesz: „Az újságírás véleményírás részét nem hagyom abba, remélhetőleg a Mércén és a Pesti Hírlapban is jelennek meg majd írásaim.” Azt is leszögezi: mindezt transzparenciával fogja kezelni, hiszen politikailag nyíltan elköteleződik. „De a feladatból fakadóan pár dolgot másként fogok csinálni. Egyrészt fővárosi témában nem fogok írni, amióta ez az ajánlat január elején beérkezett, azóta nem is írtam ilyen témában. Az újságírói függetlenség az anyagi függetlenségnél kezdődik, nem csupán kifelé, hanem magam számára se lenne hiteles az, ha úgy írnék fővárosi témáról, hogy közben itt dolgozom.”

Posztja utolsó előtti bekezdésében arról is ír, hogy nem lesz szívbajos, nem fogja saját írásaiban a munkaadója véleményét képviselni: „Másrészt mivel politikai szereplőtől kapom a pénzem, a cikkeim alatt fel fogom tüntetni, és itt a Facebook-oldalon is, hogy mi a pozícióm, és azt is, hogy ettől függetlenül ez teljes mértékben a magánvélemény minden ügyben. Nem tudom és nem is akarom a főváros véleményét képviselni.”

