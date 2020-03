Mélyen elgondolkodtató tudósítás

2020. március 1. 00:35

Egy, ahogyan írja, „mélyen elgondolkodtató” beszámolót tett közzé Facebook-oldalán Fekete-Győr András Momentum-vezér a minap bizonyos Körmendi Zoltán hányattatásairól. Kommentárt nem fűz hozzá, nyilván úgy gondolja, a történet magáért beszél. Ami végül is igaz.

Történt, hogy ez a Körmendi nevű ember, a párt Csongrád megyei képviselője a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján társaival elment koszorúzni az egyik helyi megemlékezésre, ám a jelenlévők – hallj oda! – nem örültek nekik. „Többen felszisszentek, és egy füttyszó is felénk repült – tudósít Körmendi tagtárs. – Több ember is értetlenkedett, mit keresünk itt, hogy merünk Momentum pártként ezen részt venni.”

Természetesen a kifütyült koszorúzók is értetlenkedtek, mondván, ha a Fidesz és a KDNP „nyugodalommal” koszorúzhat, akkor az a Momentumnak is kijár, merthogy ők is magyarok. Utóbbi kijelentés lehetett az olaj a tűzre… „Pár pillanat csend után már záporoztak is szitkok – Ti a társadalom legalja vagytok!, Hogy mertek idejönni? stb. – Nyers gyűlölet, ellenszenv, ítélkezés. Nemzeti színű összetartásba csomagolt acsarkodás és széthúzás. […]” – összegez Körmendi krónikás.

Vagy nagyon buta, vagy – én erre tippelek – nagyon provokatív akart lenni a „mélyen elgondolkodtató” tudósítás szerzője. Harmadik változat nincs. Ugyan mire számíthat egy ilyen eseményen az a párt, amelynek eddigi története a budapesti olimpia megfúrásától (Párizsnak való átjátszásától) a határon túli magyarság gyengítésén át a rendszeres brüsszeli Orbán-gyalázásig nem egyéb, mint egyetlen nagy, végtelenített hazaárulás?

Nem történt más, csak most találkoztak a fogadjistennel.

Pilhál György: Találka a fogadjistennel

magyarnemzet.hu