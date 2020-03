Várhatóan megsokszorozódik a migrációs nyomás

Az Európát terhelő migrációs nyomás várhatóan megsokszorozódik idén, így még inkább felértékelődik a határkerítés és a kormány korábbi bátor döntése annak megépítéséről – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott, hétfőn megjelent interjúban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra reagálva, hogy a törökök egyes közlések szerint nem tartóztatják fel tovább az Európa felé tartó migránsokat.

2020. március 2. 11:17

Hozzátette, hogy az Európai Unió nagyobb részének is lassan be kell látnia, hogy a közös határaink védelméért nem meghurcolás jár Magyarországnak, hanem dicséret. Kocsis Máté úgy vélte, a kialakult helyzetben a biztonság megőrzése érdekében az uniós tagállamoknak „közös cselekvésre lesz szükségük, amelyből teljesen ki kell zárni a Soros-féle NGO-k álhumánus szempontjait és az embercsempészek lehetőségeit”. Ha a törököknél táborozó több millió ember valóban megindul Európa felé, eddig ismeretlen helyzet állhat elő – emelte ki.

A migrációval és a koronavírussal kapcsolatban a frakcióvezető úgy vélte, a pártok és a média felelőssége hatványozott lesz a következő időszakban. A koronavírus elleni védekezésben a kormány minden eszközt bevetett, ami jelenleg szükséges, és minden további verzióra van cselekvési terv – tette hozzá. A frakcióvezető beszélt az Országgyűlés tavaszi ülésszakáról is. „A jövő évi költségvetést még nyár előtt elfogadjuk, a nemzeti konzultáció eredménye alapján a börtönbiznisz felszámolására és az emberek igazságérzetét sértő ügyekre adott válaszok és javaslatok is elkészülnek majd, emellett gyermekvédelmi intézkedéseken is dolgozunk” – sorolta.

A vitatott kártérítési perekkel kapcsolatban kijelentette, hogy „a meghozott ítéletek nemcsak a kormányt zavarják, hanem szembemennek az emberek igazságérzetével, ez pedig komoly társadalmi feszültséget okoz, tehát az ítélkező bírók is hibásak ebben a helyzetben”. „Lényeges körülmény még, hogy ezen perek nagy része nem is a fogvatartottak ötletére vagy valós sérelmeik alapján indulnak, hanem a Soros-hálózat áljogvédői és liberális ügyvédek sikerdíj fejében járnak celláról cellára és veszik rá az elítélteket az eljárás megindítására” – tette hozzá.

Kifejtette, hamarosan eldől az is, hogy mi lesz a megoldás erre a problémára, „hiszen a konzultáció során képet kapunk majd arról, hogy mit gondolnak az emberek, utána pedig vélhetően új szabályok lesznek”. „Ezt az iparágat felszámoljuk. Az a dolgunk, hogy üzenjünk az ügyvédkartellnek: eddig és ne tovább” – hangoztatta Kocsis Máté. Beszélt arról is, hogy míg 2010-ben 12 ezer ember volt börtönben, azóta a bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépés és jogszabályok miatt ez a szám 18 ezerre ugrott. Vagyis tartósan 6000-rel kevesebb bűnöző él szabadon.

A kormánynak ezért növelnie kell a férőhelyek számát – szögezte le, úgy vélve, hogy a most bejelentett konténerbörtönök segíthetnek az ügyön. Kérdésre válaszolva kitért a frakcióvezető a klímavédelem témakörére is. Hangoztatta, hogy a kormány akciótervében konkrét, felelős lépések vannak rövid és középtávra. „Az egyre inkább érzékelhetővé váló globális éghajlatváltozás és a környezet brutális pusztulása világszerte változást hozott a politikában és a közbeszédben is, ami több szót követel” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „a hazai baloldal pedig lényegében egy rendkívül hangos klímahisztit kerekített a lezajló folyamatok köré, (…) felelősség nélkül, alkalmi politikai előnyt akarnak kovácsolni mindebből”.

MTI