Egyes pártok hisztériakeltésre használják a koronavírust

A koronavírus volt a vezető téma az Országgyűlésben, ahol az ellenzéki képviselők a kormány intézkedéseit bírálták napirend előtt. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra figyelmeztetett, hogy a nemzetpolitika, és a családtámogatások mellett a koronavírus olyan ügy, amely nemzeti összefogást igényel, azonban egyes pártok hisztériakeltésre használják a témát.

2020. március 2. 13:38

Tordai Bence napirend előtti felszólalásában perverznek nevezte a Fidesz újraelosztási politikáját. A Párbeszéd politikusa az Európai Bizottság országjelentésére hivatkozva kijelentette, hogy a kormány adópolitikája nem csökkenti, hanem növeli az egyenlőtlenségeket, a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lettek. Szerinte miközben a nagyvállalatok alig fizetnek adót, az emberek a 27 százalékos világrekord áfát fizetik és míg az öregségi nyugdíj minimum összege 28.500 forint, addig a „Fideszes luxusnyugdíjasok” akár kétmilliós nyugdíjat is kaphatnak. – Az Orbán kormány a felső tízezer és a nagyvállalatok kormánya, ezért elkergetjük őket – jelentette ki Tordai.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: bár az ellenzék rendre lenézi az ország és az emberek teljesítményét, az Eurostat adatai szerint 1.3 millióval csökkent a szegények, negyedével pedig a mélyszegénységben élők száma, ami szoros összefüggésben áll azzal, hogy 2010 óta 840 ezerrel dolgoznak többen, így romák között is felére csökkent a munkanélküliség, a magyar gazdaság öt százalékos növekedése pedig az uniós élmezőnyben van. – Véletlenül sem mondjuk azt, hogy ez elég, de az sem igaz, hogy ez semmi – mondta Dömötör Csaba. Emlékeztette arra, hogy ezzel szemben a Párbeszéd megemelte volna a személyi jövedelemadót, megszüntette volna a csokot, csökkentette volna a családi adókedvezményt, emelte volna a társasági adót, és bevezette volna a vagyonadót. Ami pedig Budapestet illeti, Dömötör Csaba emlékeztetett, a választási kampányban Karácsony Gergely azt ígérte, hogy minden nyugdíjasnak 20 ezer forintos fűtési támogatást nyújtanak, de ezt az ígéretet megszegték, mert csak egy szűkebb kör jut ehhez. Szintén ígérték, hogy a 14 éven aluliak számára ingyenes lesz a BKV, de ebből sem lett semmi – tette hozzá.

Felidézte, emlékezni lehet arra, amikor a Párbeszéd politikusai félpucéran tüntettek a 3-as metróban és követelték a klíma beszerelését, de a múlt héten a Fővárosi Közgyűlés kiszedte a főváros költségvetéséből a klímaberuházást. Ha a jobb idő beköszöntével legközelebb is félmeztelenül tüntet, akkor legyen szíves Karácsony Gergely portája előtt tegye. Látszik, hogy elmúlt a kampány és megszegnek minden választási ígéretet, amit pár hónappal ezelőtt tettek – tette hozzá Dömötör Csaba. Úgy fogalmazott, amit eddig tesz a baloldal a fővárosban az nem új korszak, hanem egy „retro party a gyurcsányi éveknek szentelve”.

A DK-s Arató Gergely azért bírálta a kormányt, mert szerinte nem megfelelően tájékoztatja az embereket a koronavírussal kapcsolatban a megbetegedésről és a karantén esetén szükséges teendőkről. Arató úgy látja, a kormány emellett sem a háziorvosoknak, sem kórházaknak, sem a mentőknek nem nyújt segítséget. Közölte: a DK olyan törvényjavaslatot nyújt be, amelynek elfogadása esetén a karantéban lévők is megkapnák a fizetésüket és „sárga csekkek miatt sem kellene aggódniuk”. Azt is javasolta, hogy a kormányzati kommunikációra félretett összegeket csoportosítsák át a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatásra és felkészülésre.

Dömötör Csaba válaszában arra figyelmeztetett, hogy a nemzetpolitika, és a családtámogatások mellett a koronavírus olyan ügy, amely nemzeti összefogást igényel, azonban egyes pártok hisztériakeltésre használják a témát. Dömötör Csaba megerősítette: továbbra sincs Magyarországon koronavírussal diagnosztizált beteg, a kabinet folyamatos tájékoztatást ad az interneten, ingyenes zöld számon, valamint az elmúlt időszakban közel 50 alkalommal álltak a nyilvánosság elé. A Szent László kórházban 16 fő van karanténban, mindannyian jól vannak, tünet- és a panaszmentesek, az ÁNTSZ pedig folyamatosan készíti fel a kórházakat és háziorvosokat, a kormány összességében 700 milliárddal költ többet az egészségügyre, mint a Gyurcsány kabinet – sorolta. Dömötör kitért arra, hogy a belügyminiszter által a frakcióvezetőknek tartott tájékoztatón Arató még józanabbul viselkedett és számos kormányzati intézkedést méltányolt. Az államtitkár köszönetet mondott az egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak, illetve minden állami és nem állami alkalmazottnak, akik azon dolgoznak, hogy a koronavírus Magyarországon a lehető legenyhébb következményekkel járjon. Az MSZP-s Korózs Lajos is a koronavírussal kapcsolatban szólalt fel: szerinte nem elégségesek a biztonsági intézkedések, és a hőkamera nem szűri ki azokat, akik vírushordozók, de még, vagy már nem lázasak.

Válaszában Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett a február 27-i hétpárti tájékoztatóra, amelyet Harangozó Tamás MSZP-s honatya is korrektnek nevezett. Kontrát szólt arról is, hogy rendszeres tájékoztató anyagokat fognak kapni a képviselők, ebből az elsőt már pénteken kézhez kapták. – A magyar emberek egészsége és biztonsága nemzeti ügy, minden javaslatot érdemben megvizsgálunk – biztatta Kontrát az ellenzéki képviselőket, hogy ha van releváns javaslatuk, akkor nyújtsák be. Kiemelte, hogy Magyarországon még mindig nincs koronavírusos beteg, és a vírus továbbterjedésének megakadályozására minden eszköz rendelkezésre áll.

A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: két hónappal ezelőtt nem gondolták volna, hogy a migrációs nyomáson túl olyan mértékű problémával kell szembenéznie Európának és az országnak, mint a Kínából indult koronavírus-járvány. Kocsis Máté szerint elnézve a környékbeli ország tendenciáját, kicsi az esélye annak, hogy Magyarországot elkerülje a fertőzés, ugyanakkor a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a magyar emberek egészségét. Magyarország nem csak követi és végrehajtja a WHO utasításait, hanem hanem további intézkedéseket is tesz, ilyen a 28 pontos akcióterv, amely magába foglalja többek között a határátkelők és a repülőtér szűrőberendezéseit, valamint a rendkívüli tájékoztatási rendet – mutatott rá. Kocsis Máté közölte: szükség esetén készek bármilyen javaslatot napirendre venni illetve bármilyen intézkedést meghozni, és törekednek arra, hogy sem a médiában, se a politikai színtereken ne alakuljon ki pánikhangulat. – A kormány mindezek mellett fokozottan fellép az álhír terjesztőkkel, valamint a hatástalan gyógyászati készítményekkel nyerészkedők szemben – közölte a Fidesz frakcióvezetője.

Az LMP-s Hohn Krisztina a pedagógusok bérével kapcsolatban kifejtette: 2014 óta nem változott azok vetítési alapja. A képviselő emellett kifogásolta az idei, 10 százalékos béremelést, mondván az nem elég. Válaszában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kiemelte, hogy 2013-ban került bevezetésre a pedagógus életpályamodell, amely 50 százalékos béremelést tett lehetővé. Ezzel a pedagógustársadalom volt az első, amely az ország növekedési pályára állításából közvetlenül profitálhatott. Összehasonlítva a 2010 előtti időszakkal, Rétvári emlékeztetett: 15 ezer pedagógus állása szűnt meg és akit nem bocsátottak el, attól elvettek egy havi bért. Az államtitkár azt is felidézte, hogy az LMP legutóbb nem szavazta meg az iskolaigazgatók béremelésére vonatkozó javaslatot. A pályakezdő pedagógusok bére, bár még mindig nem elég magas, 2010 és 2020 között 78 százalékkal emelkedett. A jelenlegi 10 százalékos béremelés pedig ebbe még nincs belekalkulálva.

Móring József Attila KDNP-s képviselő a Magyar Falu program részleteit ismertette felszólalásában. A kormány 2019-ben hozta létre a programot 150 milliárd forintból, és az 2020-ban is folytatódik, hasonló keretösszeggel. Tavasszal 3 pályázat kerül meghirdetésre, amelyekből falusi orvosi rendelőket lehet felújítani. Külön pályázat indul orvosi eszközök beszerzésére, valamint meghirdetnek egy orvosi szolgálati lakás programot. – Magyarország kormánya eltökélt a kistelepülések fejlesztésében – emelte ki válaszában Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. A kormány továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a kistelepülések alapvető közszolgáltatásainak fejlesztését, az elvándorlás és az esetleges hátrányok enyhítését – mondta az államtitkár.

