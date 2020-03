Orbán Viktor: A klímaválság elérte a Jobbikot

Az azonnali kérdések órájában kérdezték ellenzéki képviselők Orbán Viktort az Országgyűlésben hétfőn. Ha normális kérdést kapunk, akkor normálisan válaszolunk – szögezte le a miniszterelnök, aki – az ellenzéki szokásoknak megfelelően – leginkább személyeskedő kérdéseket kapott ezúttal is.

2020. március 2. 15:24

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője arról kérdezte a kormányfőt, hogy „miért nem megy a nép közé?” Orbán Viktor válaszában leszögezte, Jakab felszólalása hemzsegett a személyes sértegetéstől, de erre nem válaszol. Akikkel önök most szövetkeznek, azok vitték csődbe az országot 2010-ben! Mi azért küzdünk, hogy semlegesítsük azokat a károkat, amiket az önök szövetségesei okoztak – mondta a kormányfő. A Jobbik és az ellenzék közös szövetsége jelentkezik a kormányzásra, de a klímaválság elérte a Jobbikot is, olvadásnak indult mint a jéghegy – tette hozzá. Jakab válaszában kijelentette, hogy az uniós pénzekből fel lehetett volna készülni a koronavírusra is. Orbán Viktor viszont válaszában közölte, Dunaújvárosban a közös ellenzék nyert, a Jobbik és a Gyurcsány-párt.

A miniszterelnök felidézte Jakab korábbi szavait a DK-ről. Amikor eljön az igazság pillanata, és ön lesz az utolsó jobbikos párttag, akkor ne felejtse el lekapcsolni a villanyt!

Ha ütnek minket, akkor válaszolni fogunk Harangozó Tamás, az MSZP képviselője arról kérdezte a kormányfőt, hogy egy faluvégi vályogházból eljuthat-e valaki a csúcsra Magyarországon jelenleg? Orbán Viktor válaszában azt mondta, ha ütni fognak minket, akkor válaszolni fogunk. Ha normális kérdést kapunk, akkor normálisan válaszolunk. Majd arra reagálva, hogy az MSZP politikusa a zsidótörvényekről is beszélt, azt mondta, amikor a zsidótörvényeket emlegeti, akkor ön egy olyan párttal van szövetségben, akik összeírták volna a zsidó származású képviselőket. Ma sokkal több esélye van a nehézsorsú fiataloknak, mint 2010-ben – hangsúlyozta a kormányfő.

Harangozó Tamás válaszában azt mondta, hogy a kormányfő nem tudja, milyen országban él. Orbán Viktor viszont válaszában azt mondta, 2010-ben Magyarországon 3,6 millió ember dolgozott, és 11-12 százalékos volt a munkanélküliség. Ehhez képest ma 4,5 millió ember dolgozik, ha munka van, akkor mindenre nyílik lehetőség – tette hozzá.

Az ország felkészült a koronavírus-járványra

Arató Gergely (DK) szerint a kormány tönkretette az oktatási és egészségügyi rendszert. Orbán Viktor válaszában közölte, a koronavírus még nem érte el az országot, nincs fertőzött. Mivel minden környező országban van, így nehéz kizárni, hogy nálunk ne legyen – tette hozzá. Ez egy szakmai kérdés, fel is készültünk rá – tette hozzá. Képesek leszünk, amikor ideér a fertőzés, akkor kezelni tudjuk – mondta a kormányfő. Arató Gergely válaszában azt mondta, nem bíznak a kormányban ezen a téren. Orbán Viktor válaszában közölte, önök kormányon voltak 2002-2010 között, akkor egyedül Magyarországon 600 milliárd forintot vettek el az egészségügytől, 16 ezer aktív ágyat számoltak fel, és 6 ezer orvost bocsátottak el – tudósított az Origo.

