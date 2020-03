Már 120 ezer migráns van a görög-török határon

Görög katonák könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékkel próbálják megakadályozni, hogy a migránsok áttörjenek.

2020. március 3. 11:02

Európába özönlő migránsok állnak a szögesdrótkerítés mögött a görög-török határnál fekvő görögországi Kasztaniesznél 2020. március 2-án MTI/AP/JÁNISZ PAPANIKOSZ

Este is folytatódtak az összecsapások az Európai Unió külső határánál, a görög-török határon. Görög katonák, az M1 tudósítása szerint könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékkel próbálják megakadályozni, hogy a migránsok áttörjenek. Egyes források szerint halálos áldozata is van az összecsapásoknak, a görögök szerint azonban ez álhír, mint ahogy az is, hogy több tízezren átjutottak. Azt viszont a görögök is megerősítik, hogy a tengeren százával szállítják a hajók a migránsokat. Angela Merkel német kancellár hétfőn azt közölte, 2015-tel ellentétben Németország most nem fogja befogadni a migránsokat. A helyzetet súlyosbítja, hogy a migránsok nagy része koronavírussal fertőzött területekről érkezik.

Ahogy arról az Origo is folyamatosan beszámol, az után alakult ki új migrációs válság, miután a törökök megnyitották nyugati határaikat a migránsok előtt.

Erdoğan török elnök azt mondta, már hónapok óta figyelmeztette rá az európai partnereket, hogy nem képesek fenntartani a határzárat, de ennek ellenére mégsem kaptak több támogatást az uniótól.

Szerinte az EU nem tartja be a 2016. márciusi megállapodást. Annak a paktumnak - melyet Angela Merkel német kancellár és Erdoğan török elnök kötött - az volt a lényege, hogy 6 milliárd euróért cserébe Ankara visszatartja a migránsokat.

A pénzt pedig – elméletileg – a Törökországban tartózkodó migránsok ellátására kell költeni.

Azonban az ígért 6 milliárdból csak 3,2 milliárd érkezett meg, ráadásul a törökök szerint már 6 milliárd is kevés lenne.

A válsághelyzetet fokozza, hogy az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban az elmúlt hetekben sokkal intenzívebbé váltak a harcok, emiatt december óta nagyjából 900 ezer szír indult meg a török határ felé.

Azt pontosan nem tudni, hogy ebből végül hányan jutottak be Törökországba.

Süleyman Soylu török belügyminiszter hétfőn, a közösségi oldalán azt írta, hogy Törökország nyugati határainak csütörtök éjszakai megnyitása óta négy nap alatt 117 ezer 677 migráns hagyta el az országot az Európai Unió irányába.

Soylu szombat éjszaka még csak 47 ezer, vasárnap délelőtt pedig már 76 ezer távozó migránsról számolt be.

A görög hatóságok szerint az időközben megerősített határvédelemnek köszönhetően a több tízezresre duzzadt tömegből csak nagyon kevesen tudják valóban átlépni a határt, és aki megteszi, azt is őrizetbe veszik vagy visszaküldik.

A görögök szerint péntek óta több mint 15 500 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.

