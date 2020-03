Kipukkad a mindenséglufi?

A tőzsdék hosszú ideje tartó száguldása, a megszűnő, sőt tartósan negatívba hajló kamatok és a világ soha nem tapasztalt szintű eladósodása bizarr és veszélyes kombináció, egyelőre megmagyarázhatatlan rejtély.

2020. március 3. 17:50

Kipukkad a mindenséglufi, talán így lehetne magyarra fordítani azt, amit angolul úgy emlegetnek, hogy „everything-bubble”, és a közelgő, mindent elsöprő globális válság neve, pontosabban ezt a válságot kiváltani képes kozmikus buborék megnevezése. Merthogy soha nem volt még a modern tőzsdék elmúlt évszázados történetében példa ilyen hosszú ideje tartó bull marketre, vagyis „bikapiacra”.

A felívelés és a hanyatlás periódusait a világ vezető tőzsdéje, a The New York Stock Exchange Wall Street-i épülete előtt két hatalmas bronzszobor szimbolizálja. Az egyik bika, a másik medve, az első a felívelés, a másik a hanyatlás jelképe. Nos, a bika most nagyon belehúzott, mert a 2009-es mélypont óta folyamatos felívelésben van a világ minden vezető tőzsdéje, de leginkább a NYSE és annak meghatározó indexe, az S&P 500, vagyis a legnagyobb amerikai globális vállalatok részvényeit jegyző mutató. Nem egészen tizenegy év alatt majdnem ötszörösére emelkedtek a részvényárak, vagyis évente átlagosan tizenhét százalékos haszon volt elérhető, ami egy olyan kamatkörnyezetben, ahol már annak is lehet örülni, ha nullánál nagyobb kamatot kap a pénzét a bankra bízó ügyfél, nem csekélység.

Mert ennek az egyre képtelenebb jellegzetességeket mutató világgazdaságnak az egyik legfőbb jellemzője a kamat történelmi léptékű megsemmisülése. Ahogy említettem már, az is nagy dolog, ha nullánál kicsit magasabb a kamat, de a folyamatos növekedés nyomán ma már tizenhétezermilliárd dollár felett van a negatív kamatozású kötvények mennyisége. Vagyis nagyjából Magyarország elmúlt kétszáz évben összesen produkált gazdasági teljesítményével azonos mennyiségű értékpapír után nem a kibocsátó, hanem a vásárló fizet kamatot, nyilván hálából azért, hogy egyáltalán hozzájuthatott ilyen kötvényekhez.

A tőzsdék példátlanul hosszú ideje tartó száguldása („határ a csillagos ég”) a megszűnő, sőt tartósan negatívba hajló kamatok és végül, de nem utolsósorban a világ soha nem tapasztalt szintű eladósodása olyan bizarr és veszélyes kombináció, ami egyelőre elméletileg sem megmagyarázható, és a gazdaságszabályozó gyakorlat számára szinte megoldhatatlan rejtély. És mindez a leglátványosabban Amerikában, a világ legnagyobb gazdaságában, amely egy nemzetállami talapzaton nyugvó világbirodalom, mutatkozik meg.

Miközben a gazdasági növekedés tizenegy év alatt nagyjából ötven százalék volt, a tőzsdei értékpapírok ára viszont közel ötszörösére emelkedett, az amerikai adósság pedig megkétszereződött. Sőt, ha nemcsak az explicit adósságokat nézzük, hanem a nagy pénzalapok (nyugdíj és egészségbiztosítók) fedezetlenségét, amit implicit adósságnak tekinthetünk, akkor Amerika összes adóssága veszedelmesen közelít a teljes nemzeti vagyon szintjéhez. Lévén, hogy az adósság negatív vagyon, így Amerika technikai értelemben az állandósult csőd állapotában van. Mindezt egy egyelőre leállíthatatlannak látszó mechanizmus hozta létre és hozza létre ma is, hogy azután, legalábbis a katasztrófajósok szerint, az elmúlt évszázad legnagyobb tőzsdei összeomlásához és egy mindent romba dönteni képes globális válsághoz vezessen.

A képlet nagyon egyszerű: a kamatok lényegében nulla szinten vannak, így a pénz rendkívül olcsó.

Egyre többen vélik úgy, hogy hitelből kell részvényeket és más értékpapírokat vásárolni, hiszen azoknak meredeken emelkedik az értéke, így a hozama is. Önbeteljesítő jóslatként persze az értékpapírok iránti növekvő kereslet valóban tovább hajtja felfelé az árakat, aminek nyomán még többen éreznek késztetést arra, hogy beszálljanak az évszázad üzletébe. Vagyis valójában egy jellegzetes lélektani mechanizmusról van szó. A racionális ész tudatában van annak, hogy mindez nem mehet így a végtelenségig, és hogy lesz egy kritikus pillanat, amikor a növekedés megáll, és mivel ezt követően mindenki realizálni akarja az elért hasznot, masszív eladási hullám indul el.

Akkor viszont negatív önbeteljesítő jóslatként mindenki attól kezd el tartani, hogy nem tudja elég drágán eladni a tőzsdei értékpapírját, és ha hitelből vásárolta, akkor azért az esetek egy részében valamennyi kamattal is számolnia kell. A piacra rázúduló gigantikus kínálat viszont egy idő után pánikba torkollhat, ahol már „mindegy mennyiért, csak meneküljünk az értékpapírokból a készpénzbe” logikára épülve valóban katasztrofális összeomlás indulhat el, s döntheti romba akár az egész világgazdaságot. És mivel az adósságok szintje már így is életveszélyesen magas, a visszafizethetetlen hitelekkel ez már globálisan is kezelhetetlen szintre emelheti az adósságokat.

Halmazati büntetésként pedig ott vannak a kamatok, amelyek, lévén eleve nulla szinten vagy akár a negatív tartományban, tovább már nem nagyon csökkenthetők, tehát ez a lehetőség teljesen kiesik a visszaeső gazdaságot ösztönözni kívánó gazdaságélénkítő lehetőségek közül. Vagyis egy gigantikus összeomlás esetén az a hagyományos eszköztár is romba dőlne, amelynek segítségével hasonló helyzetekben a kilábalás felgyorsítható.

Mindez nem túl biztató perspektíva, így nem meglepő, hogy mind a gazdaságelmélettel foglakozók, mind a gyakorlati döntéshozók körében egyre nagyobb az elbizonytalanodás. A koronavírus keltette hisztéria most mintha beleszúrta volna a tűt ebbe a mindenséglufiba. A meghatározó tőzsdeindexek hat nap alatt hatezermilliárd dollár veszteséget mutattak a péntek délutáni zárásig. Ez a cikk a hétvégén íródott, így nem tudni, hogy a március mindent elsöprő káoszt vagy felelősségteljes, józan együttműködést hoz-e majd magával.

Bogár László közgazdász

