Kulturális öngyilkosság készül a Dunakanyarban

Maximális fordulatszámon folyik a kultúrarombolás Pest megye két városában is. Az októberben ellenzéki vezetést választó Szentendrén elkerülhetetlennek tűnik a páratlan kulturális kínálat elvesztése, ezt már a baloldali civil városvezetés sem titkolja. Vácon három főt leszámítva a színház összes munkavállalója bejelentette távozását, miután a város polgármestere megjelent és beszédet mondott.

2020. március 5. 11:36

A nemzetközileg is ismert, kulturális központként is kiemelkedő Szentendre provinciális kisvárossá változhat az új városvezetés miatt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Sólyomné Gyürk Dorottya.

A Pest megyei kisváros korábbi kulturális alpolgármestere szerint az önkormányzat, miután csökkentette a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) támogatását, megpróbálja az államnak visszaadni a számára terhessé vált intézmények egy részét.

– Ennek része, hogy Gulyás Gábort, az intézmény igazgatóját szabadságra küldték, pedig május végéig szól a szerződése, illetve 160 millió forinttal csökkentették a centrum támogatását, és pályázati lehetőségek elnyerése iránt sem mutatnak túl nagy érdeklődést, sőt kulturális alpolgármestere sincs már a városnak – sorolta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 10,5 mil­liárd forintos, 2030-ig szóló támogatást nyújt a szent­endrei turizmus fejlesztéséhez, aminek része a Dunakorzó megújítása, színvonalas, hazai és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó rendezvények, mint például az Art Capital fesztivál megrendezése.

Ellehetetlenítették a Ferenczy Múzeumi Centrumot Fotó: MTI Fotó: Kovács Attila

– A kampányban azt állították, hogy túl sokat költ a város kultúrára, a fesztiválok, rendezvények túl hangosak, illetve a kerékpáros-fejlesztések, közte az új biciklis-gyalogoshíd el fogják vágni a lakókat a folyótól, amivel szemben majd inkább útfelújításokra fognak költeni. Azonban azt nem mondták el, hogy az MTÜ-től érkező forrásokat nem lehet másra felhasználni – emlékeztetett Sólyomné Gyürk Dorottya.

Azt is hozzátette, hogy ha a jelenlegi városvezető, Fülöp Zsolt polgármester azt hangsúlyozza, Szentendre nem tudja biztosítani a meglévő kiállítóhelyeken lévő alkotások állagmegőrzését, akkor nagyon könnyen lehet, hogy a páratlan, a Nemzeti Galéria által letétbe helyezett műtárgyakat a tulajdonos visszaveszi. – Eddig is volt bal- vagy jobboldali vezetése Szentendrének, de abban konszenzus volt, hogy városunk első számú kitörési pontja a kultúra, a kulturális turizmus. A városban mintegy kétszáz művész él és alkot, ez nem egy skanzen, itt egy évszázados múltra visszatekintő közösség, művésztelep van, amely miatt külföldről is ide látogatnak – fogalmazott.

Gulyás Gábor, az FMC igazgatója a Magyar Nemzetnek azt mondta: nemtelen, politikai támadások érik a fenntartó részéről az általa vezetett intézményt, amely miatt helyreigazítást és közleményt is ki kellett ­adniuk. – Az önkormányzat új vezetésének kérésére összeállítottunk egy minimális működéshez szükséges költségvetési tervezetet, amely alapján a múzeumi ingatlanok fenntartásához és a 110 munkavállaló bér- és járulékköltségének finanszírozásához 430 millió forintra van szükség. Ezzel szemben végül mindössze nyolcvanmillió forint jutott a város költségvetésében az FMC-re, amely a 170 milliós állami normatívával együtt is azt jelenti, hogy nem fenntartható a kulturális intézményhálózat – mondta.

Az ellenzéki többségű önkormányzat állásfoglalása szerint „Szentendre vezetése végre a városra koncentrál, és lemond arról, hogy saját költségvetésből kortárs kulturális fellegvárat építsen, mivel ehhez további forrásokra lenne szüksége”.

Közben a Duna túloldalán Vác szintén ellenzéki többségű városvezetése Szentendréhez hasonlóan kulturális öngyilkosságra készül. A Vác ­Online beszámolója szerint Kis Domonkos Márk direktor távozását követően, hétfőn állománygyűlést tartottak a Váci Dunakanyar Színházban, amelyen részt vett a fenntartó részéről Matkovich Ilona polgármester is. A DK-tól a Jobbikig támogatott polgármester beszédét követően a jelen lévő munkavállalók közül mindössze hárman jelezték, hogy egyelőre az intézmény köteléké­ben maradnak.

magyarnemzet.hu