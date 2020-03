Mindenkit felfalhat a baloldali kisgömböc

Gyurcsány Ferenc célja, hogy az MSZP támogatottsága év végére öt százalék alá essen, jövőre pedig ráér ráfordulni a Momentum legyilkolására – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán. A politológus szerint a szocialistáknak legkésőbb 2021–22 re el kell dönteniük, hogy fuzio­nálnak-e a DK-val, mint azt a párt „bölényei” már jó ideje sürgetik. Mindez azért is érdekes, mert az MSZP-ben már 2018-ban létezett egy megszűnésükre vonatkozó forgatókönyv, a jelenlegi vezetés pedig feltűnően költi pártközeli cégeknél az államtól kapott milliókat.

2020. március 6. 11:42

Gyurcsány Ferenc meg akarja őrizni és le akarja képezni a DK vezető pozíció­ját az ellenzéki térfélen, amit a májusi EP választáson hódított el a Jobbiktól – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán arról, hogy az utóbbi időben két MSZP-s polgármester is átigazolt a DK-ba, de a volt miniszterelnök szerint további három vidéki szocialista szervezet is erre készül.

A politológus szerint Gyurcsány most a MSZP „használható részét” szervezi ki, akikkel párhuzamosan a szavazók is jönnek, így a baloldalon a DK lesz a meghatározó párt. – Az MSZP elnöksége pedig még elköltheti a maradék állami támogatást, illetve a pártalapítvány pénzét, az utolsó aztán majd leoltja a villanyt – fogalmazott. Kiszelly Zoltán úgy összegzett: Gyurcsány Ferenc célja az, hogy az év végére az MSZP öt százalék alá essen, így a DK elnöke ráér jövőre ráfordulni a Momentumra, hogy „legyilkolhassa”.

Mindeközben a teljesen kiüresített MSZP-nek 2021 végére, legkésőbb 2022 elejére el kell döntenie, hogy fuzionál-e a DK-val, mint azt a párt „bölényei”, köztük Kovács László is már jó ideje sürget.

– Ez esetben igazából csupán annyi történne, hogy az utódpárt utódpártja valamilyen más néven visszaszerezné az utódpárt státusát, amit ugyanúgy Gyurcsány vezetne, mint 2006-ban – mondta Kiszelly Zoltán.

Gyurcsány Ferenc egyszer már volt a szocialisták elnöke. Hamarosan újra az élükre állhat Fotó: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Kész Forgatókönyv

Lapunk a 2018-as országgyűlési választás előtt számolt be arról, hogy az MSZP-ben a párt megszüntetésén, illetve átmentésén gondolkodnak, mivel belátták, hogy közösségük ebben a formában holtpontra jutott. Olyan prominensek, mint például Puch László vagy Lendvai Ildikó azt a forgatókönyvet javasolták, hogy a választás után szűnjön meg a Magyar Szocialista Párt, és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa tovább a parlamenti munkát.

Bár az MSZP egyelőre nem szűnt meg, Molnár Gyula akkori elnök terve megvalósult, miszerint Karácsony Gergelyéknek önálló országgyűlési frakciójuk legyen – ennek érdekében a szocialisták átadták nekik Burány Sándort. Molnár Gyula egyébként már 2016-ban arról beszélt, hogy egy rossz választási szereplés után akár meg is szűnhet a szocialista párt.

Később Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője is úgy fogalmazott: „Nagy kérdés, hogy a tavaszi választás után is MSZP-nek ­fogják-e hívni az ­MSZP-t.” De 2018-as vereségük után Szanyi Tibor is arról beszélt, hogy mélyreható változás nélkül legfeljebb egyszer juthatnak még be a parlamentbe, „aztán kalap, kabát”.

Vagyonkimentés

Szanyi akkor szavai szerint a pártot vagy felszámolják, vagy a „vállalatból” a még használható elemeket ki kell szedni, hogy azokat aztán újra elültessék egy működő konstrukcióba; az új párt neve Szocialisták lenne, és megmaradna a piros szín. Mivel a jelek szerint a használható elemek kiszedése a DK irányába zajlik, Szanyi januárban otthagyta az MSZP-t, megismételve, hogy „sok párttal előfordult már, ezért az MSZP esetében is egy valós lehetőség, hogy megszűnik”. – Az MSZP 2006 óta szinte bukásról bukásra jutott, úgyhogy folyamatosan fölmorzsolódott a társadalmi támogatottsága. Én számtalanszor fölkínáltam a párttársaimnak, balra kellene mozdulni, vissza a gyökerekhez, vissza ahhoz a hitvalláshoz, értékrendhez, amit a párt eredendően vállalt – mondta Szanyi Tibor, aki egyébként ma jelenti be hivatalosan új, radikális baloldali pártjának megalakulását.

Szórják a pénzt

Tény az is, hogy az MSZP 2018-as bukása utáni, Tóth Bertalan nevével fémjelzett új pártvezetés feltűnően és szégyentelenül költi pártközeli cégeknél az államtól kapott milliókat. Tóth tavaly márciusban, mindössze négy hónapra, harmincötmillió forintos elemzői, tanácsadói szerződést kötött a Szociá­lis Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft.-vel, amit egy nappal a megbízás előtt jegyeztek be, székhelye pedig a szocia­listák Villányi úti központjában van.

A társaságot az a Szeredi Péter vezeti, aki az MSZMP KB munkatársa, a Medgyessy-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzőközpont vezetője, a Gyurcsány-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsadója, majd a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke volt. Tóth Bertalan csak idén január­ban összesen ötvenmillió forint értékben rendelt meg különböző szolgáltatásokat.

Az MSZP országgyűlési képviselőcsoport alaptevékenysége ellátásához szükséges tanácsadói tevékenység végzése, tanulmányok, elemzések elkészítése címen az elnök-frakcióvezető 33 milliós megbízást adott a párthoz ezer szállal kötődő Sapienza Kft.-nek, mindössze hat hónapos időszakra. Tóth emellett 10,5 milliós szerződést kötött a Sapienza Plus Kft.-vel arról, hogy a Villányi úton irodákat bérelhessenek, ami már csak azért is érdekes, mert az ingatlan a párt által alapított Villányi úti Konferencia-központ és Szabadegyetem Alapítvány tulajdona.

A Sapienza Kft.-t egyébként tavaly januárig az MSZP korábbi pártpénztárnoka, Puch László tulajdonolta, akitől Török Ottó, a második Gyurcsány-kormány sportszak­államtitkára vette át a stafétabotot, leány­vállalatként ő alapította a Sa­pie­nza Plust.





