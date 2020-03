Egyre gyengülő Annácska

Valódi változást az jelent majd, ha nem ők hozzák a magyar törvényeket.

„Az egyre gyengülő Néppárt minap ismerte be vereségét belső ellenfelével, a Fidesszel szemben. Továbbra is tag marad Orbán Viktor pártja, holott jogellenesen elüldözte a CEU-t Magyarországról, folyamatos hazugságokkal etetve a német kereszténydemokratákat, bajor egyetemet, Manfred Webert. Mindezt úgy, hogy a néppárti politikusok többször is diadalmasan hirdették: megmentették a CEU-t, feltételül szabták a Fidesznek a Néppártban maradáshoz.

Mi pedig itthon végignéztük, ahogy Kósa Lajostól Gulyás Gergelyig azt ünneplik, hogy kivégezték az egyik legjobb magyar egyetemet.

Most pedig lehet annak örülni, igen, hogy két év után talán az Európai Unió Bírósága is arra jut: jogellenes volt a CEU elleni hadjárat. De pont ennek az egyetemnek a sorsa az egyik okom arra, hogy Budapest és Brüsszel között közvetítek. Ne történhessen meg újra, hogy az EU politikusai tudatosan vagy felkészületlenségből, de nyilvánvalóan hazug fideszes ígéretekhez szabják döntéseiket.

Valódi változást pedig az jelent majd, ha nem ők hozzák a magyar törvényeket, ha leváltjuk végre a Fidesz-kormányt.”

