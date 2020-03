A DK célkeresztjébe került a Momentum

2020. március 9. 11:40

Varju László működhet közre Újpest polgármesterének, Déri Tibornak a DK-hoz csábításában – derült ki a hétvégén, miután egy kerületi lap arról számolt be, hogy a Momentum kerületi vezetője Gyurcsány Ferenc pártjába tart. Ozsváth Kálmán IV. kerületi fideszes képviselő szerint Varju rendszeresen felbukkan a városházán, pedig nem is a kerületben, hanem a Rózsadombon lakik. Gyurcsány Ferenc egy alkalommal személyesen is tárgyalt a Momentum kerületvezetőjével...

(...)

Korábban a kerületben több ­MSZP-s politikus is átlépett a DK-ba: Trippon Norbert alpolgármester, Szabó Gábor és Farkas István önkormányzati képviselők. Budapesten a közelmúltban két kerületvezető is átigazolt Gyurcsány Ferenc pártjába a szocialistáktól: Kiss László, a III. kerület és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere.

Magyar Nemzet, 2020. március 9.