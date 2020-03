Álhírekkel támadja hátba a vírus ellen küzdő kormányt az ellenzék

A koronavírus és az ellene hozott kormányzati intézkedések kapcsán álhírekkel bombázzák az olvasókat egyes honlapok. Míg a szerdai, hétpárti frakcióvezetői tanácskozáson segítőkésznek mutatkozott az ellenzék, konstruktív javaslatokat fogalmaztak meg, a hozzájuk köthető média folyamatosan támadja a kormány járványügyi intézkedéseit.

Az MSZP holdudvarához köthető Ezalenyeg.hu a veszélyhelyzet kihirdetését követően azonnal a kormány, a magyar diplomácia korábbi döntéseit támadta egy hamis információktól hemzsegő cikkben. A honlap öt pontba foglalata a kabinet „bénázását”. Az irományban előjött a sokszor, sőt a svéd hatóságok által is cáfolt hír, hogy nem végeztek vírustesztet egy fertőzésgyanús emberen, pedig a lap szerint az indokolt lett volna. Azt is a hatóságok fejére olvasták, hogy nem „kommunikáltak” a fertőzött iráni diákokkal, sőt, nem különítették el a biztosan negatív, a gyanús és a beteg embereket. A balliberális kamuhír gyár azt is nehezményezte, hogy miért a háziorvos asszisztensével kell konzultálnia a magát fertőzöttnek érző, gondoló páciensnek. Azon már meg sem lehet lepődni, hogy az internetes oldal névtelen szerzője magára hagyta volna az olaszországi magyarokat, nem engedte volna, hogy hazatérjenek Magyarországra még karantén intézkedések mellett sem.

Az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandaoldal indulása óta több mint 50 millió forintot költött a Facebookon, aligha van budapesti lakos, aki ne találkozott volna a közösségi médiában az oldal „híreivel”. A portál felelős kiadója a budapesti Dohány utcában bejegyzett Oraculum 2020 Kft. A cég tulajdonosa és ügyvezetője Páva Zoltán, aki a volt MSZP-s komlói polgármester és országgyűlési képviselő, idősebb Páva Zoltán fia. A Magyar Nemzet már korábban megírta: a Páva családdal a Gyurcsány–Bajnai-kormányok igen bőkezűek voltak. Ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt. Egyik cége, a Medich-Technik Bt. csaknem 5 millió forintot kapott szaktanácsadói tevékenységéért 2008-ban.

Az álhíroldalak színvonalát hozta, és az ott megjelent álhíreket próbálta alátámasztani a Momentum európai parlamenti képviselője, Donáth Anna is, aki a Twitteren angol nyelven annak kapcsán írt kormányellenes kirohanást, hogy Magyarországon elsőként iráni hallgatók szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Úgy fogalmazott, hogy a kormány nem vesztegette az időt, egyből “idegengyűlöletet hintett el”, a bevándorlás elleni “propagandát” folytatott. Ennek „bizonyítására” egy olyan képet osztott meg, amelyen az olvasható, hogy az operatív törzs szerint a járványügyi hatósággal együtt nem működő irániakat idegenrendészeti őrizetbe veszik és kitoloncolják.

Karácsony nem vállal felelősséget

Míg az ellenzék arctalan újságírói a kormányt ekézik, addig a balliberális vezetésű Budapest továbbra is a markát tartja a kormány felé, a járványügyi intézkedések kapcsán is tehetetlenségét bizonyítja a Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat. Karácsony mostanában a vírusveszély kapcsán pózol a Facebookon. Ezzel szemben a Párbeszéd politikusa november 9-én még ezt mondta, igaz akkor még csak egy dunai áradástól tartva: „ Tarlóssal szemben nem akar a fővárosi védelmi bizottság elnöke lenni, ezért Budapesten az árvízi védekezésért a kormány felel majd.” A gyengeségre egyik elődje, az SZDSZ-es Demszky Gábor is reagált a Facebookon. A volt főpolgármester hangsúlyozza, hogy ő 20 éven át volt a Fővárosi Védelmi Bizottság elnöke és az árvizek elleni védekezés idején a mostani helyzethez hasonló válsághelyzeteket kellett kezelnie. Demszky tételesen felsorolja, hogy szerinte milyen intézkedéseket kellene megtenni a fővárosban a koronavírus elleni védekezés érdekében. Többek között: azonnal közvetlen kapcsolatot kell létesíteni a WHO-val, az ENSZ egészségügyi világszervezetével és azt a járvány teljes időtartama alatt fenn kell tartani. Karácsonynak azonnal fel kell venni a kapcsolatot a László kórház legjobb szakértőivel és válság stábot kell létrehozni a Városházán. Demszky szerint meg kell nyugtatni az embereket, elmondva, mi az, ami már látható abból, ami a közeljövőben várható. A volt főpolgármester szerint azonnal el kell különíteni egy Egészségügyi Válság alapot. Erről a közgyűlésnek kell döntenie, ehhez rendkívüli közgyűlést kell még ezen a héten összehívni.

„Helyben, itt Budapesten nem Orbán Viktor, nem a kormány hanem, mivel közel van az emberekhez, a főváros tudja az egészségügyi hálózatával, házi orvosaival, szociális ellátó rendszerén keresztül, a kerületeivel karöltve , együttműködve megvédeni a budapesti idős és beteg embereket, és csökkenteni a járvány terjedésének veszélyét” — fogalmaz Karácsony Gergelynek címzett nyílt levelében a volt, szintén balliberális városvezető.

Három intézkedést kér a DK az idősek védelmében

A Demokratikus Koalíció (DK) arra kéri a kormányt, hogy hajtsa végre a párt három pontból álló, az idősek védelmében készített javaslatcsomagját.

A párt EP-képviselője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy mivel a hatvan évesnél idősebbek a legveszélyeztetettebbek, ezért a koronavírus-járvány idején mindent el kell követni a védelmükben.

Dobrev Klára a DK nevében azt javasolta, hogy a kormány különítsen el forrásokat az önkormányzatok számára annak érdekében, hogy megszervezzék az időseknek történő bevásárlást, gyógyszerbeszerzést és ügyintézést. Ezért nekik a következő egy-másfél hónapban nem kellene elhagyniuk a lakásukat - tette hozzá.

Amíg nem zárják be az iskolákat és az óvodákat, addig meg kell oldani, hogy a nagyszülőknek a lehető legkevesebbszer kelljen menni az unokáikért - jelentette ki a politikus. A DK azt kéri, hogy a kormány kötelezze a munkáltatókat arra, hogy a járvány alatt csökkentsék a kisgyermekes szülők munkaidejét. Amennyiben az érintetteknek munkabére esne ki, akkor azt egy elkülönített állami alapból kell finanszírozni - közölte.

A párt azt is kéri, hogy a kormány a veszélyhelyzet idejére halassza el az úgynevezett sárgacsekkes közüzemi számlák befizetésének határidejét, hogy az időseknek ne kelljen postára menniük és ott sorban állniuk. Dobrev Klára egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kormány kapkod, inkompetens és bebizonyosodott róla, hogy nem tud kormányozni. Már hetekkel ezelőtt meg kellett volna hozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel igazán védeni lehet a magyar állampolgárokat - tette hozzá.

Az EP-képviselőt kérdezték Vágó Istvánnak, a DK politikusának Facebook-bejegyzéséről, amiben azt írta: "Két területen spórolnak egyszerre: kevesebb vírusteszt, kevesebb nyugdíjas. Ügyes." Azt felelte, hogy egész Európában Magyarországon végezték el a legkevesebb tesztet. "Gyerekes magatartás", hogy amiről nem tudunk, az nincs is - fogalmazott. A felkészülés egyik alapja ugyanis az lenne, ha elkezdenék tömegével tesztelni az embereket - szögezte le.

Újabb, Vágó István posztjára vonatkozó kérdésre azt válaszolta, pánikkeltésre az ad okot, hogy a kormány egy ilyen drámai helyzetben nem egyeztet a Magyar Orvosi Kamarával, hanem elkezdi fenyegetni a szervezetet. Hozzátette, sokkal nyugodtabb lenne, ha Orbán Viktor miniszterelnök "kidekorált katonák és tábornokok" helyett az orvosi kamara elnökével tartana sajtótájékoztatót.

Egy másik felvetésre emlékeztetett arra, hogy miközben a kabinet veszélyhelyzetet hirdetett, a kormányzati kommunikációra 150 milliárd forintot különítettek el, a koronavírus elleni védekezésre pedig nyolcat. Azt felelte, mindenki nyugodtabb lenne, ha ez fordítva lenne és "maguknak sem kellene olyan felesleges dolgokkal foglalkoznia, mint, hogy ki, mit ír a Facebookon".

Érdeklődtek nála arról, hogy a szerdai, hétpárti egyeztetés után Arató Gergely, a DK képviselője miért nem nyilatkozott a sajtónak. Azt válaszolta, hogy a DK az elmúlt hetekben 29 javaslatot fogalmazott meg, amiket hivatalosan átnyújtottak a kormánynak. Ez a felelős magatartás egy ellenzéki párt részéről és most a kabineten a sor - érvelt a politikus. (MTI)

