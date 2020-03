Operatív Törzs: Napirenden van az iskolák bezáratása

Utoljára frissítve: 2020. március 13. 18:08

2020. március 13. 16:55

Pénteken három újabb koronavírussal fertőzött magyart diagnosztizáltak. Mindhárman kórházban vannak, jó állapotban - jelentette ki Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

Közlése szerint továbbra is egyedi esetek vannak. Azon dolgoznak, hogy megelőzzék a gócpontok kialakulását - tette hozzá.



Szólt arról is, hogy visszaállították a határellenőrzést. Egyes országokból érkezőkre vonatkozóan beutazási tilalom van. Elmondta, hogy mostanáig 11 437 magyar állampolgárt ellenőriztek. Ebből 166 magyar állampolgár vonatkozásában rendelték el a hatósági házi karantént. Egy külföldi állampolgárt vittek kórházba koronavírus-gyanúval. 204 emberrel szemben megtagadták az országba való belépést - ismertette a részleteket Lakatos Tibor.



A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs egyetlen település lezárását sem tartja indokoltnak - jelentette ki az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.



Lakatos Tibor hangsúlyozta: nyomatékosan felhívják az idősek figyelmét arra, hogy maradjanak otthon, a családtagjaik pedig figyeljenek rájuk jobban. Emlékeztetett: a kormány döntött a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények betiltásáról a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.



Mindenkire, aki a haza szolgálatáért esküdött fel, szükség van: az egészségügyi dolgozókra, a rendőrökre, katonákra és a kormánytisztviselőkre - hangsúlyozta, kiemelve a média szerepét is abban, hogy közvetítse azt az üzenetet, miszerint a járványt komolyan kell venni. Arra kérte a médiumokat, hogy tegyék közzé a közcélú tájékoztató anyagokat, különösen az időseknek szóló felhívásokat.



Elérkeztünk arra a szintre, hogy a járványügyi hatóságoknak minden perc számít - fogalmazott. Hozzátette: a fertőzöttek számának növekedésével nő a járványügyi kontaktkutatások, valamint a potenciális fertőzöttek száma, ezért a járványügyi nyomozásban mostantól a rendőrség is részt vesz.



Lakatos Tibor a lakosságot is együttműködésre kérte, hogy segítsenek megakadályozni a pánikkeltést. Álhírnek nevezte, hogy Budapestet vagy bármelyik várost lezárnák. Az álhírek terjesztéséről szólva figyelmeztetett: közveszéllyel fenyegetésnek minősül, a Nemzeti Nyomozó Iroda folyamatosan monitorozza az online felületeket és ha bűncselekmény gyanúját észleli, eljárást indít, jelenleg is 4 ilyen van folyamatban. Ha az álhír nem meríti ki a bűncselekmény fogalmát, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság segítségével intézkednek az áltartalmak eltávolításáról. A szóbeszédet, pletykákat nehéz megakadályozni, ezért is kérik a lakosság segítségét, hogy csak ellenőrzött információkat, valós tényeket közöljenek - mondta.



A környező országokról azt mondta: Ausztriában 302, Csehországban 117, Horvátországban 19, Lengyelországban 58, Szerbiában 19, Szlovákiában 16, Szlovéniában 89 koronavírusos beteget regisztráltak, Ausztriában és Lengyelországban 1-1 beteg elhunyt. Megerősítette: Magyarországon senki sem vesztette életét a koronavírus miatt, viszont egy fertőzött meggyógyult.



Arra kérdésre, hogy miért nem vizsgálták meg annak a budapesti középiskolásnak az osztálytársait, akinek az édesanyjánál kimutatták a fertőzést, azt mondta: bízik a járványügyi szakemberek tudásában, ha ők így ítélték meg, biztosan megalapozottan döntöttek.



A büntetés-végrehajtás által gyártott, alapvetően az egészségügyi ellátórendszernek szóló maszkok drágulását azzal indokolta, hogy a büntetés-végrehajtás három műszakos munkarendre állt át, valamint a Kínából importált alapanyag ára emelkedett.



Az egészségügyben dolgozók védőfelszereléseiről azt mondta: a szükséges készletek rendelkezésre állnak, a háziorvosok 3 speciális maszkot tudnak átvenni a mentőszolgálattól, amelyeket akkor kell viselniük, ha fertőzött személlyel kerülnek kapcsolatba.



A határellenőrzésről az MTI kérdésére elmondta: a karanténba vonulás kötelezettsége mindenkire érvényes, így a magyar állampolgárságú kamionsofőrökre is. Hozzátette: a gócpontnak számító országokból érkező más állampolgárok belépését megtagadják, a 14 napos hatósági házi karantén azokra vonatkozik, akik magyar állampolgársággal vagy azzal is rendelkeznek.



Arról a videóról, amelyen egy rendőr azt javasolja egy sofőrnek, ne vallja be, hogy Olaszországból érkezett, azt mondta: elítélik a hanyag szolgálatellátást, különösen akkor, ha a magyar emberek életéről, egészségéről van szó. Hozzátette: ki fogják vizsgálni az ügyet és a lehető legszigorúbb eljárást fogják lefolytatni.



Arról, hogy több iskola is engedélyezte tanulóinak az igazolt távollétet: a kormány korábbi határozata nem engedi az oktatási szünet elrendelését, de az az iskola hatásköre, ha hazaküldi a diákokat.



A hatósági házi karanténról azt mondta: Budapesten a fővárosi, vidéken a járási hivatalok hoznak határozatot róla, a rendőrség ellenőrzi az érintetteket és figyelnek arra, hogy a lehető legkisebb mértékben korlátozzák a személyiségi jogaikat. Ugyanakkor a karantént szándékosan megszegők ellen fel fognak lépni - zárul az MTI nyilatkoztata.



Folyamatos a védőeszköz-ellátás az egészségügyben dolgozók számára, az ITM pedig felkészült a kereskedelmi árdrágulások ellenőrzésére – hangzott el az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján.

Jelenleg is napirenden van a magyarországi iskolák bezáratása a járványhelyzet függvényében – jelentette be Lakatos Tibor az operatív törzs sajtótájékoztatóján péntek délután. Az operatív törzs munkája jelenleg is folyamatos, a legfontosabb cél az, hogy megelőzzék a gócpontok kialakulását az országban.

Magyarországon három újabb fertőzöttje van a koronavírusnak, őket jelenleg kórházban kezelik, állapotuk jó – hangzott el a sajtótájékoztatón. Lakatos hangsúlyozta: a koronavírus világjárvány, amit nem lehet megállítani, de a kormány és az operatív törzs minden lehetőséget megragad az ellene való küzdelem során. A meghozott intézkedések között említette a határellenőrzések visszaállítását az osztrák és a szlovén határon, a beutazási korlátozásokat, és az egyetemek bezárását is - írja az MTVA.

Rendőrök, katonák, tisztviselők...

– Három újabb fertőzött esetre derül fény a mai napon – mondta a koronavírus-járvány miatt a kormány által felállított Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján a törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor ezredes a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében tartott tájékoztatón közölte, hogy a vírust nem tudják megállítani, mert az világjárvány, de Magyarországon csak elszigetelt esetek vannak és a törzs azon dolgozik, hogy megelőzze a gócpontok kialakulását, mindenkinek ez a célja.

– Az operatív törzs minden lehetséges kormányzati intézkedést megtesz – húzta alá Lakatos Tibor.

A törzs ismét nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az idős emberek ne menjenek közösségbe, mert ők a legveszélyeztetettebb korosztály.

A haza szolgálatára felesküdött minden munkatársra szükség van, illetve összefogásra, hogy megelőzzük a járvány terjedését – tette hozzá Lakatos Tibor. A törzs vezetője az egészségügyi dolgozókról, a rendőrökről, a katonákról és a kormánytisztviselőkre. És szükség van a médiára is – emelte ki az ezredes. A média teheti most a legtöbbet azzal, hogy átadja azt az üzenetet, hogy ezt a járványt komolyan kell venni. Arra kérik a médiumokat, hogy intenzíven osszák meg a közcélú tájékoztató anyagokat, filmeket, internetes tartalmakat, különösen az időseknek és családtagjaiknak szóló felhívásokat.

– Fogjunk össze most a magyar emberekért és szüleink, nagyszüleink életéért – fogalmazta meg a kérést az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője.

Elérkeztünk arra a szintre, hogy most minden perc számít – folytatta az ezredes .

Az álhíreket meg kell állítani.

Az Operatív Törzs nem tartja indokoltnak egyetlen település, így Budapest lezárását sem

11 437 magyar állampolgárt ellenőríztek eddig, 166-an kerültek karanténba, 204 fő esetén tagadták meg az országba történő belépést – sorolta az ezredes a sajtó híre szerint.

