Több milliárdos sportbevétel-kiesést okoz a koronavírus

Még egyáltalán nem látjuk a történet végét. Fontos megjegyezni, hogy a sport világgazdasága szempontjából is olyan esemény következett be a globális koronavírus-járvánnyal, amelyre eddig még nem volt precedens.

2020. március 13. 19:19

A koronavírus-járvány a hétköznapi élet mellett a sport világát is teljesen felforgatta. Szabados Gábor sportközgazdász szerint az elmaradt vagy zárt kapus versenyek, mérkőzések miatt az eddigi gazdasági károk is több milliárd euróra tehetők, ugyanakkor még nem lehet látni a történet végét. A top öt labdarúgó-bajnokságban a kisebb csapatok csődbe is mehetnek, ha tovább tart a fennálló helyzet, de a sztárklubok is jelentős veszteségeket kell, hogy elkönyveljenek.

Összességében mekkora gazdasági kárról beszélhetünk a sportban az eddigi intézkedéseket és a tervezett halasztásokat is figyelembe véve?

Egy szóval tudok erre válaszolni: felbecsülhetetlen, és még egyáltalán nem látjuk a történet végét. Fontos megjegyezni, hogy egy olyan esemény következett be a globális koronavírus-járvánnyal, amelyre eddig még nem volt precedens, így gyakorlatilag bármilyen ezzel kapcsolatos kérdésre azt tudom válaszolni, hogy megtörténhet.

Szalai Ádám - origo/dpa.picture-alliance/afp/Uwe Anspach

Milyen nagyságrendű számokról van szó a kiesett bevételek tekintetében jelen pillanatban a legnézettebb sportágban, a labdarúgásban?

A top öt bajnokságot nézve (spanyol, angol, német, olasz és francia – a szerk.) egy nagy klubnál több millió euróról beszélhetünk egyetlen egy zárt kapus mérkőzés kapcsán.



A Dortmund a maga 80 000-es stadionjával 2,5-3 millió eurótól esik el, ha nincsenek nézők, de például a Barcelona egy Bajnokok Ligája találkozón nagyjából 6 millió eurót bukik, ha üresek a lelátók.



Kisebb csapatoknál, ahol „csak" 10-20 ezer ember jár ki a mérkőzésekre, ott is többszázezer eurós bevétel elmaradásról van szó, ami az ő esetükben egy elég releváns tétel.

Ezek az összegek csak a jegybevételekre vonatkoznak, ehhez még jönnek az elmaradt meccsnapi merchandising bevételek, mert a szurkolók nagy része ilyenkor vásárol magának mezt, vagy relikviát.



Zárt kapus összecsapások esetén a kluboknál ráadásul ugyanúgy felmerülnek rendezési költségek, hiszen ilyen esetekben azért kell biztonsági személyzetet foglalkoztatniuk, hogy nehogy valaki bejusson a stadionba.

A jegyek és a termékeladások mellett nagyon fontos pénzforrás a kluboknak a szponzori megállapodások. Ezeket nagyjából március közepén már újratárgyalják a következő szezonra, így a mostani helyzetben bőven előfordulhat, hogy kevesebb pénzt ajánlanak majd a cégek, mert egyáltalán nem biztos a marketing célú befektetésük megtérülése.

Szintén jelentős bevétel származik a labdarúgásban a közvetítési jogdíjakból, amelyek zárt kapus meccsek esetén nem sérülnek, maximum az adás hangulata lesz rosszabb. Ugyanakkor a teljesen törölt mérkőzések komoly gondot okozhatnak. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a nagy TV-társaságok a vis major miatt nem fizettetnek büntetést a klubokkal, de másik oldalról ők sem lesznek hajlandóak az eredeti szerződésben foglalt összegeket kifizetni, hiszen nem volt szolgáltatás, azaz mérkőzés.



Tekintettel arra, ahogy korábban is mondtam, ilyenre még nem volt precedens a sportban, ezért tényleg bármi lehet.

Összességében a nagyobb sztárklubok több 10 millió eurós kárral kalkulálhatnak, ami már az ő szintjükön is jelentősnek mondható.



Ha az öt top bajnokságot nézzük, akkor elmondható, hogy a kár összesítve már most több milliárd eurós lehet, és még nem látjuk a dolog végét.

A kisebb csapatoknál pedig felmerülhet még egy probléma, a jelenlegi szerződésekben szereplő játékos fizetéseket sem biztos, hogy jelen körülmények között ki tudják „termelni", így náluk még egy potenciális csődveszély is fennállhat.

Mennyire érintheti ez a visszaesés a nyári átigazolási piacot a labdarúgásban?

Erre a kérdésre is azt tudom mondani, hogy bármi lehetséges, még azt is el tudom képzelni, hogy ezen a nyáron mindenkinek azt mondják, hogy marad a helyén, ne legyen játékosmozgás.

Ha lesz átigazolási piac, akkor a csökkenő bevételek mellett szinte biztos, hogy a kluboknak kevesebb jut majd vásárlásokra és a fizetésekre is.

A fizetés téma jelenleg amúgy is elég érzékeny dolog, mert több sztárklubnál most nincsenek edzések, ugyanakkor szeretnék ott lenni például a Juventusnak azon a megbeszélésén, ahol közlik Cristiano Ronaldo ügynökével, hogy emiatt csökkentik a portugál Európa-bajnok jelenlegi szerződésében szereplő járandóságát.

A csökkentés, mind fizetésekben, mind az átigazolási összegekben a járványtól függetlenül ráférne a piacra egyfajta kiigazításként,

de azt is el kell ez ügyben mondani, hogy amint ez a rendkívül helyzet megszűnik, akkor szépen visszakúsznak majd az árak a magasba.

Willi Orbán - origo/dpa picture-alliance/afp/peter steffen



A jelennél maradva, nagyon úgy néz ki, hogy idén nem lesz labdarúgó Európa-bajnokság sem.

Egy ekkora eseménynél biztos nem lesz olyan, hogy egy-két nappal előtte fújják majd le, mert legalább egy hónap kellene a teljes átszervezéshez.



Ha később, például 2021-ben sem lenne megrendezve, akkor csak ez az egy verseny milliárd eurós nagyságrendű bevételkiesést jelentene az UEFA-nak, de ha jövőre megtartják, akkor a törléshez képest kisebb veszteséggel lehozhatják a dolgot, mert az átszervezés is jelentős összeget emésztene fel.

Hasonló módon járna a tokiói olimpia is, egy teljes törlés hatalmas veszteségeket jelentene, de a halasztás is plusz pénzbe kerülne.

Mi a helyzet az egyéb sporteseményekkel, amelyek szintén több millió embert mozgattak volna meg, de most vagy halasztják, vagy törlik őket?

A Forma-1 esetén például a vállalatok kifejezetten azért fektetnek pénzt a sorozatba, hogy magukat népszerűsítsék, így az ebbe tett pénzük és idejük gyakorlatilag megy a levesbe. Hasonló a helyzet a Giro d'Italia bicikliversennyel is, ami szintén elmaradhat, ott is sok cég azért fizetett, hogy most hirdessék őket, most látszódjanak a vásárlóik előtt.

Ilyenkor a közvetlen anyagi bukás mellett azt is figyelembe kell venni, hogy ha esetleg a sporteseményeket később pótolják, előfordulhat, hogy már kevesebb embert érdekel majd, mert addigra személyes sértődés miatt - mert pont odaszerveztek egy utazást, ami ezért elmaradt - már nem fogja érdekelni őket a történet.

Ehhez kapcsolódóan a tengerentúli nagy ligák, az NBA, NHL, MLB és MLS kapcsán is elmondható, hogy a teljes leállás ott is dollár milliárdokba kerül, mert az ottani szponzori és egyéb megállapodások talán még nagyobb volumenűek, mint az európai társaik.

Mi lehet ennek az egésznek a vége?

Jelenleg gazdasági szempontból mélyvölgyben van a sport, de ha a koronavírus helyzet normalizálódik, akkor a bevételek is visszaállnak majd, és újra a régi mederben folyik minden tovább.

Zámbó István

