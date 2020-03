Akciócsoportok léptek működésbe a koronavírus ellen

Hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány közösségi oldalán péntek este közzétett videójában.

Utoljára frissítve: 2020. március 13. 22:17

2020. március 13. 21:51

Orbán Viktor kormányfő kifejtette: március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel - ismertette.



Az érettségire is fel tudnak készülni a diákok - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: jó eséllyel a szokott rendben meg tudják tartani az érettségi vizsgákat.

Tíz akciócsoport állt fel

A koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot állítottak fel - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.

Az oktatási akciócsoportot Maruzsa Zoltán vezeti. Egy járványügyi mobil-konténerkórház felépítését is elrendelték, ennek felelőse Tóth Tamás. A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor vezeti. A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport élén Menczer Tamás áll, míg a kommunikációs akciócsoportot Kovács Zoltán vezeti.



A rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely, a pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály, míg a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot Bártfai-Mager Andrea vezeti.



Felállt továbbá Jakab Ferenc vezetésével egy koronavírus-kutatócsoport is, amely gyógyszer- és vakcinafejlesztésért felel. Van továbbá egy határellenőrzési akciócsoport, amelyet Balogh János vezet.

Izraelből sem jöhetnek külföldiek

A koronavírus elleni védekezés érdekében Izraelből sem léphetnek be külföldiek Magyarország területére - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.

A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy az újonnan megbetegedettek között vannak, akik Izraelből érkeztek.



Így Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem jöhetnek Magyarországra külföldiek.

Elegendő az ellátás, újabb gépeket is beszereznek

Rovancsot tartottak a koronavírus elleni védekezésben - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.

Kiemelte: a laborkapacitás több ezer mintavételre elegendő. Rendelkezésre áll 22 millió pár kesztyű, 1,2 millió sebészmaszk, és érkezik további 1 millió műtéti sebészmaszk.



Van továbbá 2-2 ezer lélegeztető és altató gép. Vagyis sok tízezer megbetegedés esetén is elegendő az ellátás - közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy újabb gépek beszerzéséről is intézkedtek.

