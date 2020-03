Akik legalább kormányoztak

„Jó reggelt!

Így késő este lassan dereng valami a kormányfőnek. Lassan és nem túl sok.

Reggeli nyilatkozatával ellentétben most már bezárná az iskolákat. Digitális oktatás lesz. A hétszázát! Látom Pápadereskén a gyerekeket, ahogy ott ülnek számítógépeik előtt... Ez az ember mit tud Magyarországról?

És ha a gyerek otthon van, akkor mi lesz a velük maradó szülőkkel? Szabadság, táppénz, keresetpótlás?

A francia elnök mert így dönteni. A magyar miniszterelnök szóba se hozza. Nem ura a kormányfő a helyzetnek! Elvesztette a vezetés képességét!

Szegény hazám...!”

Gyurcsány Ferenc: Jó reggelt!

„Azt mondja a kormány illetve Orbán, illetve ez ugyanaz, hogy:

1. Ha bezárják az iskolákat, vége a tanévnek. Ja! Ha tanév végéig zárják be. Ha nem addig, akkor nincs vége.

2. Azt is mondják, hogy a gyerekek nem betegszenek meg, ezért mehet a tanítás. Ja! Elkaphatják a vírust, de esetleg nem betegszenek meg. Csak hordozzák, fertőznek, haza viszik a nagypapának. Meg egymást is fertőzik, a folyamat felgyorsul. Fertőzik a pedagógusokat is, de azok szintén fiatalok. Vagy nem.

3. Azt is mondják, hogy vannak családok, ahol nincs, aki vigyázzon a gyerekre. Ja! Vannak! Nyáron is. Akkor is meg lehet szervezni az őrzésüket. Most is lehetne. Ausztriában például ezt teszik.

4. Azt is mondja Orbán a saját szájával, hogy ha bezárják az iskolát, a pedagógusok nem kapnak bért. Most tényleg? A miniszterelnök fenyegeti a tanárokat? Esetleg zsarolja? Az ország vezetője? Ez a felelős kormányzás? Vagy majd elmondja nekik, hogy de én megvédtelek titeket magamtól? Ez lesz a nagy győzelem?

5. Megint a harc meg a háború között ugrabugrál. Minek? Miért nem kormányoz? Azért, mert az eddigi kamu nem megy tovább. Mindenütt haverok, bólogató Jánosok, alkalmatlan emberek. És itt a következmény!

A koronavírust előbb-utóbb legyőzzük. És őket?”

Kuncze Gábor: Miért nem kormányoz?