Operatív Törzs: Zajlik a határellenőrzés

Már 549 hazatérő magyarnál rendeltek el hatósági házi karantént

Utoljára frissítve: 2020. március 14. 19:01

2020. március 14. 17:07

Tájékoztatása szerint köztük vannak olyanok, akik korábban azonosított fertőzöttektől kontaktszemélyként kaphatták el a fertőzést és olyan új betegek is, akiknél a fertőzés útját még nem azonosították. Mindannyiukat kórházban kezelik és jó az állapotuk.

Szombat délig a határellenőrzés visszaállításának ideiglenes bevezetése óta a szlovén határon 35 905 ellenőrzést hajtottak végre, 549 magyar állampolgár esetében rendeltek el hatósági házi karantént, továbbra is egy olyan ember van, akit mentő szállított el egészségügyi intézménybe. Összesen 445 külföldi belépését tagadták meg.

Az operatív törzs ajánlásokat is megfogalmazott, többek közt arra kérik a kormányablakok ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakot. Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményben kézbesítik. Hozzátette: az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítás folyamatban van.

Beszámolt arról is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik az egészségügyi dolgozók védelméről, több mint 3900 doboz maszkot már átvehettek a háziorvosok és további 1700 doboz van számukra a mentőállomásokon. Szombaton megkezdődött a kiszállítása a speciális védőmaszkoknak is, amelyeket a mentőszolgálat a megyeszékhelyekre szállít és a háziorvosok át tudják venni. Nem szükséges ezt személyesen megtenniük, meghatalmazással a háziorvosok más kollégái is megtehetik ezt.

Az MTI kérdésére elmondta: nem érkezett olyan javaslat az egészségügyi tárcától, hogy általánosságban szükség lenne minden fürdő bezárására, ezt a fenntartók egyedileg döntik el.

Ugyancsak újságírói kérdésére elmondta: egészségügyi dolgozó nincs a koronavírusos betegek közt.

Maruzsa: az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról

Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről; az erről szóló kormányrendelet még szombaton megjelenik - jelentette be a köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Maruzsa Zoltán közölte: lehetőleg az óvodáskorú gyermekek is maradjanak otthon, felügyeletüket kis csoportokban a szülők és a szomszédok bevonásával javasolják megoldani.

A hétfőtől életbe lépő iskolabezárásokról hangsúlyozta: fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban. Az államtitkár úgy fogalmazott: "fontos, hogy a gyerekek tanuljanak, a pedagógusok tanítsanak, neveljenek".

Maruzsa Zoltán elmondta: a koronavírus oktatási akciócsoport pénteki javaslata "nem a szünet, nem a bezárás, hanem egy új, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése a magyar köznevelésben és a szakképzési intézményekben, már hétfőtől".

Közlése szerint az intézményvezetők mellett csak azoknak a pedagógusoknak kell bejárniuk munkahelyükre, akik nem tudnak otthonról, digitális eszközökkel kapcsolatot tartani a tanulókkal.

Elmondta: a távoktatáshoz rengeteg eszköz áll rendelkezésre az országban, hozzátette, hogy az okostelefon-ellátottság Magyarországon meghaladja az uniós átlagot. Ahol ezek mégsem adottak, ott akár a könyvtárakat, akár a digitális jólét pontokat is használhatják, esetleg levélben vagy telefonon keresztül is oktathatnak.

Maruzsa Zoltán elmondta: még a nap folyamán megszületik az a kormányrendelet, amely visszaadja az önkormányzatoknak a döntés jogát arról, kinyissanak-e a bölcsődék és az óvodák.

Hozzátette, hogy az iskolákban és az óvodákban is lehetőséget kell biztosítani azoknak a gyerekeknek a fogadására, akiknek elhelyezéséről szüleik nem tudnak gondoskodni.

Közlése szerint a kabinet azt ajánlja az önkormányzatoknak, hogy ahol megoldható, otthon, kis csoportokban oldják meg a gyerekek felügyeletét, ahol nem, ott pedig a nyári ügyeleti rendhez hasonló megoldást alkalmazzanak, de szeretnék, ha ez nem lenne tömeges.

Az otthoni felügyelet "arra is módot ad természetesen, hogy egyfajta rotáció érvényesülhessen" a munkavégzők és a gyerekekre felügyelők között - mondta.

A gyermekétkeztetést az azt igénylőknek biztosíthatják az önkormányzatok, de fontos, hogy nem használhatják tömegesen a gyerekek az iskolai étkezőket.

Jelezte: a kollégiumokat nem zárják be, de az az életszerű, hogy a lakók már nem térnek vissza a hétvégét követően az intézményekbe; akiknél ez nem megoldható, azok elhelyezést kapnak.

Azt kérem mindenkitől: segítsen abban, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat tudjuk kihozni a gyerekek, a tanulók érdekében ebből az új helyzetből - fogalmazott az államtitkár.

Megjelentek a rendeletek a védekezésről

Megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló kormányrendeletek és határozatok a Magyar Közlöny legfrissebb, szombati számában.

Kormányrendelet szabályozza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedéseket.

A rendelet többek között tartalmazza, hogy a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet rendelnek el.

Kimondja azt is, hogy a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere - a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester - a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el, erről tájékoztatnia kell az emberi erőforrások miniszterét.

A kihirdetett vészhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Emmi-rendelet született, a tárca másik dokumentuma két korábbi rendeletet módosít: az egyik az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályozásáról, a másik az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szól.

A közzétett kormányhatározatok rögzítik a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedéseket, új munkarendet vezetnek be a köznevelési és szakképzési intézményekben, felfüggesztik a közszférában alkalmazandó, az egészségügyi dolgozókra vonatkozó eddigi nyugdíjpolitikai elvek alkalmazását, emellett előirányzatot csoportosítanak át a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból.

Szintén kormányrendelet sorolja fel azokat a feladatokat, amelyek a magyarországi rajttal tervezett Giro d'Italia kerékpáros körverseny elhalasztásával vannak összefüggésben.

MTI