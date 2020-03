Koronavírus: meghalt az első magyar beteg

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a koronavírus-járvány miatt létrehozott kommunikációs akciócsoport vezetője elmondta, a mai sajnálatos haláleset is bizonyítja, hogy az orvosok, ápolók, s mindenki, aki a magyar egészségügyben dolgozik, emberi életekért küzdenek.

2020. március 15. 18:13

A mai nap folyamán sajnos életét vesztette egy 75 éves férfi,akit koronavírus fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállítottak a Dél-Pesti Centrumkórházban – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A beteg a szállítást követően hunyt el.

Orbán Viktor: Isten nyugosztalja

Korábban beszámoltunk róla, hogy elhunyt az első koronavírussal-fertőzött magyar beteg. Minderről Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt: „Isten nyugosztalja” – írta a kormányfő a szomorú hír kapcsán.

Világjárványról beszélhetünk

A magyar kormány nevében részvétét és együttérzését fejezte ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a kommunikációs akciócsoport vezetője az operatív törzs vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján, miután közölte, hogy bekövetkezett az első magyarországi haláleset a koronavírus-járványban.

Kovács Zoltán kiemelte, az egészségügyben dolgozók emberi életekért küzdenek. Hangsúlyozta: a koronavírus-járvány elleni védekezés minden eszköze, minden költsége rendelkezésre áll, a kormány minden szükséges erőforrást biztosít.

Világjárványról beszélhetünk. A cél a járvány terjedésének lassítása – húzta alá Kovács.

A legtöbbet a koronavírus terjedése ellen “mi magunk, magánemberek tehetünk” – emelte ki. Kovács hangsúlyozta: új típusú vírussal állunk szemben, a koronavírus más típusú felfogást kíván a magánemberek részéről is. Ezért minden magyar embertől azt kérik, hogy miközben segíti az egészségügyi és rendvédelmi szervek munkáját azzal, hogy betartja az operatív törzs javaslatai alapján hozott ajánlásokat, a saját életében is ugyanazt a felelősséget és elszántságot mutassa arra, hogy megakadályozza a vírus terjedését.

Hozzátette: az operatív törzs és az egészségügyi személyzet által megfogalmazott előírások, javaslatok azt szolgálják, hogy ne csak azt az embert, akire vonatkoznak, hanem a közvetlen családtagjait, hozzátartozóit, barátait, és egyúttal az egész magyar társadalmat a lehető legjobban megvédjék a vírus terjedésétől.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője hozzátette: 907 magyar állampolgárt helyeztek házi karanténba. Két embert szállítottak megfigyelésre a határellenőrzés megkezdése után – tette hozzá. Felhívta a figyelmet: aki házi karanténba kerül, tartsa be a járványügyi szabályokat.

A koronavírus másként viselkedik, így más hozzáállást igényel ellene a védekezés

Az operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón Kovács Zoltán is megerősítette a nap szomorú hírét, hogy elhunyt az első magyar koronavírusos beteg, az államtitkár egyúttal részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt családtagjainak a magyar kormány nevében.

Kovács Zoltán elmondta, a sajnálatos eset is bizonyítja, hogy az orvosok, ápolók, s mindenki, aki a magyar egészségügyben dolgozik, emberi életekért küzdenek. Ezúton is köszönjük nekik azokat az erőfeszítéseket, azt a hősies magatartást, amit az elmúlt időszakban is tanúsítottak – tette hozzá.

Szeretnénk számukra is leszögezni, hogy a vírus elleni küzdelem, a védekezés minden eszköze, minden költsége rendelkezésre áll. Magyarország kormánya minden szükséges erőforrást rendelkezésre fog bocsátani.

Céljaink és a teendőink nem változtak.

A világ minden tájáról, a szomszédos országokból, s az Európai Unióból érkező hírekből is egyértelműen látszik, hogy világjárványról beszélünk, amely sem országok, sem emberek között nem válogat. Egyre több országban lép át a járvány az egyéni megbetegedésekből a csoportos, tömeges megbetegedések kategóriájába.

A magyar kormány és a védekezésben résztvevő szervezetek legfontosabb törekvése, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarországon az egyéniből a csoportos, és aztán pedig esetleg a tömeges megbetegedések kategóriájába kerüljünk. Minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy a vírus terjedését, illetve a betegség terjedését lassítsuk, hiszen ez a legfontosabb az emberi élet védelme.

A koronavírus másként viselkedik, és éppen ezért más típusú hozzáállás, más típusú felfogást kíván az emberek részéről is. Minden magyar embertől azt kérjük, hogy segítse az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi szervezetek és a rendvédelmi szervezetek munkáját azzal, hogy betartja azokat az ajánlásokat, amelyet az operatív törzs javaslatai alapján Magyarország kormánya meghoz.

A legtöbbet a vírus terjedése ellen valójában mi magunk tehetünk azzal, hogy betartjuk a higiéniai előírásokat, illetve azzal, hogy nem próbáljuk megkerülni azokat az előírásokat és javaslatokat, amelyeket az operatív törzs és az egészségügyi szakemberek megfogalmaznak.

Ezek a kérések mind arra irányulnak, hogy ne csak saját magát, hanem a közvetlen családtagjait, hozzátartozóit, barátait és egyúttal az egész magyar társadalmat a lehető legjobban tudja megvédeni a vírus terjedése ellen. Nyomatékkal szeretném megismételni: a legtöbbet mi magunk tehetünk azért, hogy a vírus terjedését lassítsuk.

Mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy idős hozzátartozói, ismerősei és barátai esetében különös elővigyázatossággal tartsa be az egyébként javasolt védekező és megelőző előírásokat. Emberi életek múlhatnak azon, hogy hogyan tartjuk be ezeket a szabályokat.

MTI