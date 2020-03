Orbán Viktor: Magyarország lezárja határait

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy ebben a helyzetben a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járja.

2020. március 16. 11:41

Napirend előtt szólalt fel Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben, a téma természetesen a koronavírus-járvány elleni védekezés és az azzal kapcsolatos intézkedések.

A kormányfő elmondta, hogy egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel állunk szemben

A járvány nemcsak ismeretlen, hanem sokkal gyorsabban is terjed, mint a korábbi betegségeket okozó vírusok – tette hozzá Orbán Viktor.

– Nincs gyógymód, nincs vakcina, ezért nem sikerült eddig megállítani a terjedését – folytatta a miniszterelnök, aki elmondta azt is, hogy a folyamatokat a magyar virológusokból álló kutatócsoport is folyamatosan figyelemmel kíséri.

– Egy, a világ másik felén kitört járvány terjedt el az európai kontinensen – emlékeztetett rá a kormányfő.

Elmondta azt is, hogy minden ország maga dolgozza ki a válságkezelési tervét, így tesz hazánk is.

– Mindenkivel konzultálunk, a szomszédainkkal is, de a felelős döntéseket mi magunk hozzuk meg – tette hozzá Orbán Viktor.

A szomszédaink közül az Ausztriával való együttműködés a legfontosabb, főleg azért, mert Ausztria szomszédos a járványban leginkább érintett európai országgal, Olaszországgal.

A kormányfő parlamenti beszédében mindenkit arra kért, hogy ebben a helyzetben a közös cselekvés és a nemzeti összefogás útját járja.

– Bármekkora is most a veszély, a legszélesebb nemzeti összefogásra van szükség – hangsúlyozta a miniszterelnök.

A kormányfő beszédében mindenkinek köszönetet mondott azért, hogy elfogadják a szokatlan korlátozásokat, ebből jön majd még jó néhány.

– Köszönöm, hogy betartják a szabályokat, és köszönöm, hogy elfogadják a hatóságok ajánlásait, melyeknek a száma szintén szaporodni fog. Ez a legfontosabb erőtartalékunk, mármint az összefogás és a fegyelmezettség, éljünk vele és használjuk ki – húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezt követően úgy folytatta, hogy a mai tudás szerint a koronavírus-járvány terjedése három szakaszra mondható:

Vannak az egyedi megbetegedések, ezután következnek a csoportos megbetegedések, majd a tömeges megbetegedés.

– Magyarország eddig az első szakaszban volt, a következő napokban azonban át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. Azt látjuk, hogy amíg nincs vakcina, a világ minden országában, így Magyarországon is egyetlen esélyünk van, ez pedig a vírus terjedésének mérséklése – tette világossá a tényeket a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy ennek érdekében a társas találkozások, a kontaktusok számát kell csökkenteni.

A kormányfő pontokba szedve ismertette azt, hogy az eddigiek során milyen intézkedések történtek ez ügyben:

– rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet kihirdetése az ország teljes területére

– beutazási tilalom elrendelése Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Izraelből a nem magyar állampolgárok számára

– az ezen országból érkező magyar állampolgárok számára karantén elrendelése

– a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartásának betiltása

– a lejáró iratokat a veszélyhelyzet idején nem kell határidőre megújítani

– a magyarországi egyetemeken intézménylátogatási tilalom lépett érvénybe, az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg

– külföldi osztálykirándulások betiltása

– a diákok nyári kéthetes nyelvtanulása bevezetésének egy évvel történő elhalasztása

A kormányfő tájékoztatása szerint az operatív törzs hétfő reggeli ülését követően újabb döntéseket hoztak.

– Lezárjuk Magyarország határait – jelentette be Orbán Viktor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére – húzta alá a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy az erről szóló nemzetközi egyeztetések már zajlanak.

– Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltjuk, sporteseményekre is legfeljebb, ha vállalják a szervezők, zárt kapuk mögött kerülhet sor, de legjobb, ha még úgy sem. A szórakozóhelyeket, a mozikat bezárjuk a kulturális intézményeknél, látogatási tilalmat vezetünk be.

Az éttermek, a kávézók és az üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerüzletek, a patikák és a drogériák – sorolta az intézkedések kiterjesztését a kormányfő, aki azt is elmondta, hogy az a javaslatuk, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el.

– Idős polgártársainknak, a szüleinknek és nagyszüleinknek pedig azt üzenjük, hogy ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kérjük őket, hogy legyenek rendkívül óvatosak. Ez a vírus rájuk nézve különösen is veszélyes – emelte ki a parlamentben a miniszterelnök.

A folytatásban a kormányfő kiemelte, hogy a koronavírus-járvány elsősorban az emberi életet fenyegeti, de jól láthatóan a világjárványnak már most súlyos gazdasági következményei is vannak.

– Az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egyszerre, és nem is egy időben. Vannak a gazdaságnak olyan szektorai, mint a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatások, ahol a baj már sajnos bekopogtatott az ajtón. Bártfai-Máger Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek most az a feladata, hogy a bajba jutott már most bajba jutott ágazatok képviselőivel konzultáljon, javaslataikat, kéréseiket begyűjtse, és a következő napokban gyors intézkedéseket hozzunk a megsegítésükre. Mivel magyar emberek munkahelyét fenyegeti elsősorban a veszélyt, ezért a következő hetekben a munkahelyek megvédésére fogunk összpontosítani. Nagyon komoly munkanélküliségi hullám fenyegeti Magyarországot, ezért a kormányfő arra kér minden munkaadót és minden munkavállalót, hogy tegyenek személyes erőfeszítéseket munkahelyük megtartása érdekében – fogalmazott Orbán Viktor.

– A koronavírusjárvány gazdasági következményei a központi kormányzati költségvetési és gazdasági terveket is felül fogják írni – figyelmeztetett a miniszterelnök.

Ismertette, hogy a költségvetést minden szinten újra kell tervezni. Ennek a munkának a koordinálása Varga Mihály pénzügyminiszter feladata. Az intézményi és az önkormányzati költségvetések újratervezési támpontjait napokon belül meg fogjuk adni, a magyar gazdaság megsegítését szolgáló intézkedések kidolgozása pedig folyamatban van. Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy felvettem a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Bank elnökével, mert más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is szükség lesz a költségvetési eszközök mellett monetáris eszközökre is a válság kezelése érdekében.

– Itt tartunk most, március 16-án – mondta a Parlamentben Orbán Viktor.

MTI