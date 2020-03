Orbán Viktor: Nehéz idők jönnek!

Orbán Viktor parlamenti felszólalását követően a frakcióvezetők reagálhattak, majd a kormányfőt viszontválasz illette meg. Ennek során a miniszterelnök csalódásának adott hangot, amiért vannak, akik nem képesek a pártpolitikai szempontok fölé emelkedni. A kormányfő nem kertelt: nehéz idők jönnek – fogalmazott.

2020. március 16. 15:40

Orbán Viktor parlamenti felszólalását követően a frakcióvezetők reagálhattak, majd a kormányfőt viszontválasz illette meg. A kormányfő viszonválaszában jelezte, hogy hétfőtől az egészségügyi felsőoktatásban hallgatók is egészségügyi dolgozónak minősülnek, így nem hagyhatják el az országot és bármikor behívhatók munkára. A miniszterelnök elmondta, hogy a lépést már a rendőrök esetében is megtették, a tisztjelöltek most szolgálatba léptek, amit hétfőn az egészségügyre is kiterjesztettek.

A miniszterelnök kijelentette azt is: a védőfelszereléseket is elsősorban az egészségügyi dolgozóknak biztosítják, miután Kínában a betegeket ápolók 4 százaléka, míg Olaszországban 10 százalékuk fertőződött meg. Hangsúlyozta azt is: a védekezéshez szükséges minden költségvetési forrás azonnal rendelkezésre áll. Felülről nyitott kasszát hoztak létre, így nem kell folyamatosan átcsoportosítani a szükséges összegeket – közölte. Orbán Viktor csalódásának adott hangot, amiért még mindig vannak, akik nem értik a helyzetet és nem képesek a pártpolitikai szempontok fölé emelkedni.

Szamárságnak minősítette a felvetést, ami szerint a kormány felelőssége lenne, hogy nem akadályozta meg a vírus betörését az országba. Ami a kommunikációt illeti, szeretném jelezni, hogy a kormány kommunikációja továbbra is az emberekre összpontosít majd, ezért mindenkit arra kérek, hogy se nyíltan, se sunyi módon ne provokálják a védekezésben dolgozókat, mint ahogy a kormány tagjait is sem. A munkaadóktól és alkalmazottaiktól is személyes erőfeszítést kért a miniszterelnök a munkahelyek megőrzésében, hangsúlyozva, nem lesz rendkívüli helyzet számunkra, ha megugrik az állástalanok aránya, ami most három százalék, azaz a tíz évvel ezelőtti negyede.

Orbán Viktor szerint pont az ellenkező irányba kell elindulni ahhoz képest, amit az ellenzékiek javasolnak, a mi elképzelésünk szerint olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek segítik az embereket munkában maradni, tehát az állásban tartás, nem a kieső jövedelem pótlása a cél, noha ez utóbbira később szükség lehet. Hangsúlyozta: ha a munkaadók helyett az állam fizetné ki a kimaradt bért, az végül megszorításokhoz vezetne; nem megszorítások lesznek; növekedéstámogatás lesz – fogalmazott. Leszögezte: az iskolák azért nem zártak be, hogy elkülönített, kis csoportos rendszerben befogadják azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nem tudnak otthon maradni velük.

A miniszterelnök szerint nem baj, inkább szerencse, hogy az egészségügy és az oktatás ma centralizáltan működik Magyarországon, mert könnyebb így megbirkózni a válsággal, mint decentralizáltan. Furcsa formája a szétverésnek, ha minden évben 770 milliárd forinttal többet költünk az egészségügyre, mint a megelőző időszakban – jelentette ki az egészségügy állapotával kapcsolatos ellenzéki kritikákra reagálva.

Ami a Magyar Orvosi Kamarát illet: a javaslataikat ismerjük, befogadjuk, és amit abból meg tudunk valósítani, meg is valósítjuk – jelentette ki a kormányfő. A koronavírus-szűrések számának emelését elvetve azt közölte: a szűrés fizikailag nem lehetséges, mert az antitestek megjelenése előtt csak 50-70 százalékos a vizsgálatok biztonsága. Nehéz idők jönnek, sokkal nehezebbek, mint amik eddig voltak, nincs sok tudásunk, de ami van, az inkább riasztó – jelentette ki Orbán Viktor, példaként hozva, hogy Ausztriában nyolc nap alatt emelkedett harmincról ötszázra az estek száma. A fertőzés terjedésének gyorsuló üteme miatt most jön a neheze, most jön az igazit terhelés, most kell majd helytállni – tette hozzá.

Megjegyezte, ha ilyen válságban az emberek idegesek, akár bizonytalanok is, az ország vezetőinek higgadtságra, nyugalomra és határozottságra van szüksége.

MTI