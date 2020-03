Szijjártó: komoly az egymásra utaltság a térségben

Nem pár napig vagy hétig tartó időszakra, hanem hónapokban mérhető korszakra kell készülni súlyos korlátozások között.

2020. március 17. 12:46

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart hivatalában 2020. március 17-én, miután videokonferencián egyeztetett cseh, szlovák és osztrák kollégájával a koronavírus-járványról. MTI/Bruzák Noémi

A koronavírus-járvány szempontjából is komoly az egymásra utaltság a térség országai között az emberek egészségének megvédése és az ellátás folyamatos biztosítása, a gazdaságok működőképességének fenntartása tekintetében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy videokonferencián egyeztetett cseh, szlovák és osztrák kollégájával. Szijjártó Péter kiemelte: minden országnak nemzeti intézkedéseket kell hoznia, de ezek komoly hatással vannak a szomszédos, illetve térségbeli országokra is.



A tanácskozáson partnereivel egyetértettek abban, hogy nem pár napig vagy hétig tartó időszakra, hanem hónapokban mérhető korszakra kell készülni súlyos korlátozások között - közölte.



Kifejtette: a magyar kormány intézkedései meghozatalakor azt a két szempontot veszi figyelembe - és ezek tekintetében teljes körű a megegyezés a térségben -, hogy az emberek egészségének védelmét és az ország folyamatos ellátását kell biztosítani. Ezen alapul az a döntés is, hogy csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére a személyszállítás keretében, de a teherszállítás tekintetében a belépéseket nem korlátozzák. A magyar emberek, a magyar gazdaság ellátása szempontjából fontos áruk belépését nem korlátozzák, a tranzit teherforgalmat is engedik - közölte.



Kijelentette: Magyarország a szomszédos országokkal tavaly 42 milliárd eurónyi kereskedelmet bonyolított, ezért fontos, hogy minden szomszédos országgal a teherfogalom tekintetében nincsenek korlátozások.



A külügyminiszter a magyar-szlovák kapcsolatokat illetően elmondta: közösségeik rendkívül szoros kapcsolatban állnak, ezért továbbra is tárgyalnak, hogy esetlegesen egy olyan intézkedést vezessenek be a határon, amely külön a magyar és a szlovák állampolgárok határátlépését szabályozná, de amíg ez létrejön, az általános szabályt alkalmazzák.



A magyar-osztrák határ vonatkozásában közölte: sok magyar jár át dolgozni Ausztriába, ami a magyarok keresete és az osztrák gazdaság működőképessége szempontjából is fontos tényező, és az ingázási lehetőség továbbra is biztosított.



Szijjártó Péter kitért rá: minden közép-európai országnak vannak állampolgárai a világ különböző részein, és ahogy az utazásokat korlátozó intézkedések életbe lépnek, egyre bonyolultabb lesz a mozgás a világ különböző pontjai között.



A tárcavezető minden külföldön tartozódó magyart arra kért, hogy ha szeretne hazajönni, de nehézségekbe ütközik, keresse fel az illetékes nagykövetséget vagy konzuli képviseletet, ott segítenek a hazautazás megszervezésében.



Úgy látja, ez nemcsak magyar kihívás, ezért csatlakoztak ahhoz a cseh kezdeményezéshez, hogy európai koordinációs mechanizmus jöjjön létre az uniós polgárok hazatérésének segítésére.



A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy jelenleg 5 országban 46 magyar állampolgár áll külföldön karantén intézkedés alatt. Ausztriában nagy területeken léptettek életbe karantént, 39 magyar van az érintett részeken. Két magyar van továbbra is Kínában, Hupej tartományban, két magyar az Egyesült Államokban kikötött hajó fedélzetén, egy magyar Szingapúrban, kettő pedig - egy házaspár - Vietnamban - sorolta.



Megjegyezte: minden érintettel kapcsolatban állnak és segítenek nekik a szabályok által megengedett módon.

MTI