Sikeresen izolálták az NNK laborjában a koronavírust

2020. március 17. 17:25

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában sikeresen izolálták a koronavírust, Magyarországon először - jelentette be az országos tisztifőorvos kedden Budapesten, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: ezzel lehetőség nyílik a magyarországi vakcinafejlesztésre és új vírusellenes terápiák kipróbálására. A kórokozót Kiss Zoltán virológus vezetésével sikerült izolálni, a vírust hazai és külföldi kutatók számára élő és nem élő változatban is rendelkezésre bocsátják.



Az izoláció a vírus működésének jobb megismerésére is lehetőséget ad - mutatott rá.



Felidézte: kutatóik nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a jelenlegi vírus korábbi elődeiről is. Elkezdtek tesztelni egy vírusellenes szert is - mondta.



Minden erőnkkel és tudásunkkal annak a kutatócsoportnak a rendelkezésére állunk, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a napokban felállított - fogalmazott.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: nehéz megválaszolni mikor lehet ebből a sikerből védőoltatás, ezt a kutatók jobban tudják, egy új védőoltás kifejlesztése sokszor egy-két évig is eltarthat, de ez a siker óriási előrelépést jelent.

A következő napokban a több százat is elérheti a fertőzöttek száma

A következő napokban több száz új koronavírus-fertőzött lehet Magyarországon - közölte az országos tisztifőorvos kedden Budapesten, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: továbbra is terjed a vírus, annak mértéke megfelel annak, amire számítottak. A következő napokban ezért megtöbbszöröződhet a fertőzések száma. Egy ember általában két-három másiknak adja át a fertőzést - tette hozzá.



Közlése szerint az ellátórendszert a diagnosztikai lehetőségeknek, a beteg kezelésének megfelelően alakítják át, és készülnek arra, ha súlyosabb megbetegedések is előfordulnak, az ellátórendszer szolgálni tudja a betegeket.



Ismételte felhívta a figyelmet arra, hogy az idősekre nagyon veszélyes az új koronavírus, és elsősorban a 70 év felettiek mindenképpen maradjanak otthon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása is az, hogy "egyfajta szociális távolságot tartsanak egymástól az emberek", ami körülbelül 2 méteres távolságot jelent, de ha otthon maradnak, az a legbiztonságosabb a számukra - fűzte hozzá.



Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz több kérdés érkezik, amelyek közül a leggyakoribbakat emelte ki. A szabadban történő sportolásra azt mondta: ajánlott mindazoknak, akik egészségesek és nem hordozzák a betegség tüneteit. Hozzátette, hogy kirándulások is szervezhetők, de ne csoportosan. Például, ha ketten elmennek mozogni és betartják a 2 méteres távolságot, annak semmi akadálya nincs.



A védőoltások beadásáról azt mondta: az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat beadják, azokat nem halasztják, ugyanakkor az úgynevezett kampányoltások - mint például a választható HPV-oltások - átszervezésére kényszerülnek. Hangsúlyozta azonban, hogy a járvány végeztével ez a feladatuk lesz, az érintettek pedig semmilyen kárt nem szenvednek azzal, hogy néhány hónappal később kapják meg ezeket az oltásokat.



A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók tevékenységéről azt mondta: alapvető feladataik teljes körű ellátására kötelezettek, hiszen nagyon fontos nemzetgazdasági érdek is, hogy a nemzetgazdaság működőképességét megtartsák, tehát munkára alkalmas minősítések szülessenek a szolgáltatóknál. Halaszthatónak nevezte ugyanakkor az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét a veszélyhelyzet elhárultát követő 15. napig.



Az apás szülésekről azt mondta: ha az apának semmi tünete nincs, megfelelő védőszerelésben elsősorban pszichésen támogathatja az anyát. Megjegyezte: közismert tény, hogy az apás szüléseknél a császármetszések aránya is csökken, ezért azt nem akarják korlátozni.



Arra az újságírói kérdésre, hogy változik-e tesztelési protokoll, elmondta: jelentősen bővült és tovább kívánják bővíteni a vizsgáló laboratóriumok körét, mivel ahogy nő a betegek és a kontaktusok száma, erre igény van.



Ugyancsak kérdésre válaszolva azt mondta: jelentősen nőni fog a megbetegedések száma, sok tesztet is rendeltek, és a laboratóriumi vizsgálatok logisztikáját is gyorsítani kívánják.



Arra a felvetésre, hogy miért nem közlik területileg a megbetegedéseket, Müller Cecília azt mondta: ők látják azokat, de nem riogatni szeretnének, hanem megelőzni a járványt. Ezért arra kér mindenkit, hogy tartsa be a higiénés szabályokat és fogadja el azokat a tanácsokat, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet tanácsol az embereknek.



A Magyar Orvosi Kamara javaslatairól szólva azt mondta: jó a kapcsolat a kamarával, meg is fogadták több javaslatukat és minden javaslatra nyitottak, mivel ezt a küzdelmet csak együtt tudjuk megvívni.



A megbetegedettekről szólva annyit mondott: ketten vannak súlyos állapotban, őket lélegeztetik. Rögzítette: bőségesen rendelkezésre áll lélegeztetőgép és továbbiak beszerzése is folyamatban van. Szintén kérdésre válaszolva elmondta: nincs tudomása arról, hogy lenne kiskorú a fertőzöttek között. Hozzátette: a vírus nem csak időseket fertőz, ugyanakkor a fiatalabb korosztály jellemzően tünetszegényen, viszonylag jól, könnyen átvészelve esik át a betegségen, az idősek viszont esendőek, náluk sokkal súlyosabb formája van a lefolyásának.





MTI