Tisztább lett a levegő Magyarországon

A koronavírus elleni intézkedések hatására tisztább lett a levegő, ami segíti a járvány elleni védekezést is. A Levegő Munkacsoport szerint a jövőben lehet és kell is intézkedni a közlekedés, a szennyező üzemek és háztartások károsanyag-kibocsátásának csökkentésére.

2020. március 18. 12:13

A mostani tisztulás egyrészt arra vezethető vissza, hogy érvényesülnek a koronavírus terjedése okozta társadalmi, gazdasági sokkhatások, másrészt a javuló időjárásnak hála, egyre kevesebbet kell fűteni – monda el a Magyar Nemzetnek Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke. A geo­fizikus szerint az emberiség sok mindent megtanulhat a mostani járványból. – Fontos tanulság, hogy a jövőben lehet és kell is intézkedni a közlekedés, a szennyező üzemek és háztartások károsanyag-kibocsátásának csökkentésére – hangsúlyozta a környezetvédő szakember. Lukács András hozzátette: a levegőszennyezés csökkentése segít abban, hogy kevesebb megbetegedés legyen, ahogy abban is, hogy a megbetegedések kevésbé súlyosak legyenek. A légszennyezésnek kitett környezetben élők – a dohányosokat és a dohányfüstöt elszenvedő nem dohányzókat is ide sorolva – az átlagosnál veszélyeztetettebbek a koronavírus okozta megbetegedések, elhalálozások miatt – folytatta a Levegő Munkacsoport elnöke. Azt is elmondta: ha valakit csak rövid ideig ér nagyfokú légszennyezés, már az is rontja az esé­lyeit a koronavírussal szemben.

A szakértő szerint az emberiség sok mindent megtanulhat a mostani járványtól Fotó: Kurucz Árpád

A szervezet elnöke felhívta a figyelmet, hogy a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségével és az Euró­pai Közegészségügyi Szövetséggel együtt mindenkit arra kérnek, hogy lehetőleg maradjanak otthon, de ha mégis el kell mennünk, minél kevesebben közlekedjünk benzines, dízeles autóval, motorkerékpárral, robogóval. „Akinek van rá lehetősége, inkább kerékpárral vagy gyalog jusson el úti céljához. Lehetőleg ne fűtsünk szilárd tüzelőanyaggal, és különösen ne égessünk hulladékot (ami egyébként is illegális). Kerti hulladékot se égessünk.” Ez olvasható a három szervezet közös felhívásában. A dokumentumban idézik dr. Lorenzo Casanit, az egyik lombardiai klinika egészségügyi igazgatóját, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Észak-Olaszországban a környezetszennyezés is felelős lehet azért, hogy az átlagosnál lényegesen több elhalálozást okoz a koronavírus, mivel a térség Európa legszennyezettebb levegőjű területei közé tartozik.

A Covid-19 miatt sokfelé bevezetett szigorú korlátozások egyik mellékhatása az egyre tisztább levegő. A Copernicus Sentinel-5P műhold adatai alapján az elmúlt hetekben nemcsak Észak-Olaszországban, hanem Magyarországon is jelentősen visszaesett a szennyező anyagok, főleg a nitrogén-dioxid mennyisége a légkörben.

magyarnemzet.hu