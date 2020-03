Tartsák be a szabályokat és viselkedjenek felelősen az emberek!

Müller Cecília a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón szerdán Budapesten azt mondta: "Csak együtt tudjuk legyőzni a járványt".

Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus különösen az idősekre veszélyes. A fiataloktól azt kérte: ne rendezzenek házibulikat, ne menjenek olyan helyre, ahol sokan vannak.

Mindenkitől azt kérte, gyakran és alaposan mosson kezet, akik pedig külföldről tértek haza, vonuljanak önként házi karanténba.

Közölte azt is, hogy gyakorlatilag az ország egész területéről azonosítottak koronavírus-pozitív eseteket. Eddig 1803 mintát vizsgáltak és 58 fertőzött emberről tudnak.

Müller Cecília hangsúlyozta, az intézkedések mindegyikének célja, hogy minimalizálják a járvány terjedését azért, hogy "ellaposodott járványgörbe" alakuljon ki Magyarországon. Már ötödszörre módosították az eljárásrendet, amellyel az egészségügyi dolgozóknak, kórházaknak adnak iránymutatást. Ugyanakkor kiemelte, a járvány sikeres kezeléséhez önmagában nem elegendő az egészségügyiek és a hatósági szervek segítése, a lakosság kifejezett együttműködésére is szükség van.

Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, nem adható meg az a konkrét esetszám, amikortól már nem kell kontaktkutatást folytatni. Hozzátette, egy idő után már nem tudható, hogy ki kitől kapta meg a betegséget, hiszen a járvány csoportos terjedése esetén ez fennállhat. "Van az a helyzet, amikor már nem érdemes kontaktkutatást végezni, mert olyan nagy számban vannak megbetegedések" - fogalmazott.

Müller Cecília a betegek állapotáról általánosságban elmondta, a diagnosztizált és kórházban ápolt betegek nincsenek súlyos állapotban. Jelezte, az elkövetkező időszakban már nem lesz szükség feltétlenül kórházi ellátásra (karanténra) akkor, ha a klinikai tünetek nem súlyosak, elegendő a házi karantén is.

A szakember beszámolt arról is, hogy minden nap jelentenek a kórházak, hogy hol hány lélegeztető gép működik, hány van szabadon és hány tartalék berendezés van az országban.

Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arra a kérdésre, hogy nincs-e szükség az egészségügyi dolgozókat például kollégiumokban elhelyezni, hogy ne a családjukhoz menjenek haza, azt válaszolta, nem kell attól tartani, hogy az egészségügyi dolgozók tömegesen fertőződnének meg, de felkészültek a róluk való megfelelő gondoskodásra.

Müller Cecília hozzátette: a múlt hét végén a megyei mentőállomásokon kialakított depók megkapták a védőfelszereléseket, ezeket oda fogják eljuttatni, ahol ténylegesen szükség van ezekre. "Ahol most van szükség védőeszközre, ott elegendő van" - jelentette ki.

Lakatos Tibor: a lakosság ellátása továbbra is biztosított

A lakosság ellátása továbbra is biztosított - jelentette ki a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Jelen körülmények között a kormány intézkedései arra irányulnak, hogy a vírus terjedésének lassítása mellett a magyar állampolgárok ellátását biztosítsák - hangsúlyozta. Ismertette: a koronavírus elleni rendkívüli intézkedések továbbra is érvényben vannak, az ország területére csak azokat engedik be, illetve azokat engedik át az ország területén, akik ellenőrzésen esnek át. Az átutazó forgalom szempontjából pedig csak azok léphetnek be, akiknek az országon át történő akadálytalan áthaladása biztosított.

Ismertette: március 12-től kedd éjfélig 2817 hatósági házi karantént rendeltek el, és 5094 olyan ellenőrzést végeztek, amelynek során a hatósági házi karantén szabályainak megtartását vizsgálták. Ellenőrizték a kereskedelmi intézmények nyitva tartását korlátozó intézkedések betartását is, az önkéntes jogkövetés túlsúlyban van, de hét személlyel szemben már 350 ezer forint értékben szabtak ki bírságot a szabályok megszegése miatt.

Beszámolt arról is, hogy a határon igyekeznek humanitárius módon eljárni, ugyanakkor a román és bolgár állampolgároknak biztosított áthaladási lehetőség azzal a káros következménnyel járt, hogy minden olyan román és bolgár állampolgár, aki gyorsan haza szeretett volna jutni, az Hegyeshalomhoz ment és 29 kilométeres kocsisor torlódott fel az osztrák oldalon.

Folyamatos kormányzati és rendészeti egyeztetés zajlott a környező országokkal, ennek következtében meg tudták indítani a Szerbiába, Romániába, Bulgáriába tartó tranzit átmenő- és a személyforgalmat. Hozzátette: ennek többek közt a teherforgalom biztosítása érdekében is szükség volt, hogy Magyarországon is biztosított legyen a lakosság ellátása. Jelenleg Hegyeshalomnál egy óra alá csökkent a várakozás, továbbá Kópházán és Rábafüzesnél is megindították a teherforgalmat. Az országon belül a teherforgalom zavartalan - tette hozzá. Hangsúlyozta: az akadálytalan teherforgalom az egyik záloga a lakosság ellátásához.

Hangsúlyozta: az áruellátás folyamatos, a belföldi közlekedést nem korlátozzák semmilyen formában, másrészt a külföldről érkező teherforgalom is zavartalan.

Lakatos Tibor megköszönte a határátkelőkön és az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, továbbá köszönetet mondott a kereskedelmi egységekben dolgozókét, akik a lakosság ellátását kitartó lelkesedéssel látják el. Eddig minden egyes élelmiszer-szállítmány el tudott jutni a magyarországi telephelyre, még ha kis várakozás árán is.

Elmondta: folyamatosan monitorozzák azt is, hogy a vírus helyzetét kihasználva kik azok, aki meg akarják károsítani a magyar embereket. Meg kívánják gátolni, hogy valaki hasznot húzzon ebből a rendkívüli helyzetből.

Folytatják a kereskedelmi egységek ellenőrzését, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is segít ebben.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket tartanak, továbbá azt is vizsgálják, hogy a kereskedők által kínált termékek alkalmasak-e arra, amire eladják a vevőknek, azt meg kívánják gátolni, hogy bárki hasznot húzzon az állampolgárok szorult helyzetéből.

Ugyancsak kérdésre válaszolva megjegyezte: az operatív törzs nem tett javaslatot egyelőre a kormánynak a koronavírus terjedése miatt kijárási tilalomra vagy települések lezárására, de elképzelhetőnek nevezte, hogy eljön ennek az ideje. Leszögezte: nagyon alapos modellezés és számítások szükségesek egy ilyen intézkedéshez.