Gulyás: a babaváró- és a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik

A hitelek törlesztésének idei évre szóló, a koronavírus-járvány miatt elrendelt felfüggesztése a babaváró- és a diákhitelekre is vonatkozik - mondta a Miniszterelnökség vezetője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen elhangzott az is: új, az önkéntes felajánlásokat koordináló akciócsoport alakul, és szükség van a veszélyhelyzet meghosszabbítására.

2020. március 19. 14:53

Gulyás Gergely miniszter ismertette: a babavárókölcsönnél a 10 éves futamidő nem hosszabbodik meg.

A moratórium a magánszemélyek közötti hitelekre nem vonatkozik, bár ez egyébként is keveseket érint - jegyezte meg.

A fogyasztói hitelekkel kapcsolatban azt mondta, arra számítanak, a jelenlegi helyzetben megnő majd az igény irántuk, ezért döntöttek úgy, hogy ezeknél a teljes hiteldíjmutató (thm) legfeljebb 5 százalékkal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot.

A munkaviszonyokról, a munkaügyi szabályoktól való eltérés engedélyezéséről Gulyás Gergely azt közölte: a munkaadó és a munkavállaló szabad megállapodásának tárgya, miként módosítják a munkaviszonyt. Azt várják, hogy lesznek kreatív megoldások, amelyek adott esetben együtt járhatnak ugyan jövedelemcsökkenéssel is ebben a rendkívüli helyzetben, de a legfontosabb a munkahelymegtartás - emelte ki.

Megerősítette továbbá: az azonnali segítségre szoruló turizmusban, vendéglátó-, szórakoztató- és filmiparban, továbbá a szerencsejáték-, előadóművészi, rendezvényszervezői és sportszolgáltatást nyújtó ágazatban speciális szabályokat hoztak. Esetükben a nem lakás céljára szolgáló bérleti helyiségek bérleti szerződését június 30-ig nem lehet felmondani. Ezekben az ágazatokban márciusra, áprilisra, májusra és júniusra vonatkozóan a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül pedig kizárólag az egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni 7710 forintos legmagasabb összegben.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást sem kell március 1. és június 30. között fizetni. Emellett a taxisoknak sem kell június 30-ig gyakorlatilag semmilyen adót fizetniük. Ha kell, készek ennek meghosszabbítására - tette hozzá.

Gulyás Gergely azt is közölte, amíg a román állam garantálja, hogy fogadja az Ausztria felől érkező, a koronavírus-járvány miatt hazatérő román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót.

A román és a bolgár vendégmunkásoknak a hegyeshalmi határátkelőhelyen biztosítják 21 és reggel 5 óra között, hogy konvojban hazatérhessenek - mondta a tárcavezető, hozzátéve: nem kizárt, hogy rendkívüli helyzetben napközben is megnyitják a humanitárius korridort.

Az is egyértelmű - hangsúlyozta -, hogy mindenki érdeke Európában az akadálytalan tranzitforgalom az áruellátás érdekében. Ezt azonban veszélyeztette a határon kialakult hosszú kocsisor - hívta fel a figyelmet a politikus.

Közölte: "a helyzetet kezeltük, megnyitottunk új határátkelőhelyeket", Rábafüzest és Kópházát.

A Miniszterelnökség vezetője jelezte ugyanakkor, hogy Hegyeshalomnál a nehézségek várhatóan hosszabb távon is fenn fognak állni.

Óriási, akár tíz-tizenötszörös lehet a különbség a kimutatottan koronavírusus betegek és a megfertőzöttek között, hiszen az érintettek akár 80 százalékánál tünetmentes a vírus jelenléte - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: bár a kormány ezután is közli a pontos számokat, azok az egész világon, így Magyarországon is tájékoztató jelleggel bírnak, mert 10-15-szörös a látencia.

Hangsúlyozta: a következő napokban vélhetően ugrásszerűen nő a fertőzöttek száma.

Kijelentette: Magyarország más országokhoz képest a fertőződés egy korábbi szakaszában hozta meg a terjedés lassítását célzó intézkedéseket. Amit Ausztria 500-800 betegnél megtett, azt a magyar kormány harminc beteg után megtette - hangsúlyozta.

Hozzátette: a kormány a vírus terjedésének egyes szakaszaihoz igazítja kommunikációját, "igyekszünk mindenkit folyamatosan tájékoztatni a védekezés módjáról az összes lehetséges csatornán".

Gulyás Gergely kulcsfontosságúnak nevezte a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet Országgyűlés általi meghosszabbítását.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány csak tizenöt napra tudja elrendelni a veszélyhelyzetet, ezt követően a parlamentnek kell azt meghosszabbítani. Ezért kérték szerdán a frakcióvezetőket, hogy a törvényhozás ezt tegye meg.

A Ház ülésezése rendkívüli jogrend idején is biztosított - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve: azonban jelen helyzetben nem tudható, meddig tud ülésezni az Országgyűlés, meddig marad fenn a határozatképesség. Hozzátette: remélik, hogy erre képes lesz a Ház; nem számolnak vészforgatókönyvvel, de azért azt is elkészítik.

Továbbra is az emberi élet védelme a legfontosabb

Gulyás Gergely leszögezte: továbbra is az emberi élet védelme a legfontosabb, ugyanakkor mind a magyar, mind a világgazdaságot rendkívüli mértékben megterheli a járvány. Ezért a kormány valamennyi érintett minisztere általános feladatként kapta, hogy gondolkodjon a magyar gazdaság újraindításának lehetőségein. Vannak szektorok, amelyek leálltak, ilyen például a turizmus, ami gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, ahogy Európa többi országában is - ismertette a miniszter.



A külföldi lapok is a legmerészebb akciótervként minősítik a kormányfő által szerdán bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket - tette hozzá.



A meglévő tíz akciócsoporton túl egy újabbat, úgynevezett önkéntes akciócsoportot állít fel a miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal összefüggésben - ismertette Gulyás Gergely. Elmondta: az akciócsoportot Révész Máriusz kormánybiztos, országgyűlési képviselő vezeti.



Hozzátette: számtalan formában jelenik meg az adakozási készség a társadalomban, amiért a kormány hálás, ennek koordinálását bízták Révész Máriuszra. Magánkórházak jelentkeznek, mások digitális eszközöket ajánlanak fel - tette hozzá a miniszter.



Megerősítette: a védekezéshez szükséges anyagi források rendelkezésre állnak.



Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: a Magyar Nemzeti Bankkal is egyeztetett a kormány, és a jegybankkal együttműködve fognak döntést hozni a magyar kis- és középvállalkozásokat célzottan és nagymértékben érintő lépésekről.



Hozzátette: miközben mindent meg kell tenni a fertőzés terjedésének lassítására, különösen a 60 feletti, még inkább a 65-70 év felettieknél, közben a gazdaság működőképességét fenn kell tartani. Minden olyan javaslat, ami nem ezt szolgálja, az a kormány szerint veszélyes, mert hosszú távon lehetetlenné teszi, hogy a gazdaság gyorsan újra induljon. Csak az eddig meghozott kereskedelmi egységek bezárása heti szinten 140-160 milliárd forintos kiesést jelent - ismertette. Ahol lehet, fenn kell tartani a munkaviszonyt, a munkarendet - rögzítette. Hozzátette: azt senkinek nem javasolja, hogy közös megegyezéssel felmondást írjon alá. Most abban a helyzetben vannak, hogy mentsék a menthetőt - mutatott rá. Közölte: százezres munkanélküliséggel számolnak, az a kérdés hány százezres lesz.



Gulyás Gergely a banki hiteleket érintő moratóriumról elmondta: bárki dönthet úgy, hogy törleszt tovább, erre van lehetőség. A végrehajtások "nagyon nagy részét" ugyanakkor fel fogják függeszteni, erről egyeztetnek, a vonatkozó rendelet a néhány napon belül megjelenik - közölte.



Arra a kérdésre, hogy a Bruxinfo szerint az Európai Bizottság a járvány elleni védekezésre Magyarország számára 5,6 milliárdos összeget biztosít, azt mondta, ezt nem tudja megerősíteni, de örülne, ha így lenne. Egyelőre azt látják, hogy ez nulla - fogalmazott. Az eddig bejelentett válságkezelési eszközök sok állam számára jelentenek segítséget, könnyebb pénzfelhasználást is lehetővé tesznek, ami kis mértékben talán Magyarországra is vonatkozhat. Ugyanakkor ez főként azoknak segítség, akik rosszul állnak a pályázatok lehívásában, az uniós pénzek lekötésében, de Magyarország nem ezen államok közé tartozik - mondta.



Arról, hogy több mint 800 millió eurót úgy biztosítana az unió, hogy nem kell befizetni, azt mondta: az összeg még nem biztos, de van egy fizetési könnyítés a befizetésnél. Ezt a forrást gazdaságélénkítésre kell költeni - rögzítette a miniszter. Hozzátette: 1990 óta a magyar költségvetés még soha nem rendelkezett olyan tartalékkal, mint az idén, 492 milliárd forinttal. Ez bőségesen elég a védekezésre, ezt követően a munkahelyek fenntartására, újak létesítésére, olyan cégek támogatására kell forrásokat fordítani, amelyek ígéretet tesznek arra, hogy nem építenek le.



A Hamburgból várható egészségügyi szállítmányról közölte: "harcolnak érte", de még nem érkezett meg, ha megtörténik, nyilvánosságra hozzák. Az egészségügyi dolgozók számára prioritást élvez a maszkok biztosítása, és mindent megtesznek, hogy újabb sebészeti maszkot, és félálarcot szerezzenek be. Jó esélyük van, hogy néhány napon belül milliós nagyságrendű készlet érkezzen Kínából - jelezte. Hozzáfűzte: jelen esetben a szabad kereskedelem a szabad rabláshoz áll közel.

A többi európai államhoz hasonlóan Magyarország is jelen van Kínában, erős képviselettel, jó esély van, hogy elhozzák, és úgy tűnik, a szállítást is sikerül megoldani. Kitért arra is: az operatív törzsnek a kormány azt a feladatot adta, hogy tegyen rendet maszkügyben, amihez világos szabályokat kell elfogadni arról, kik az első, második és harmadik számú kedvezményezettek.



Arról, hogy a diákok le tudnak-e érettségizni májusban, azt mondta: mindent megtesznek ennek érdekében.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter bejelentéséről, miszerint péntektől a közterületeken katonák lesznek, illetve arról, hogy ez összefüggésben van-e egy várható lakhelyelhagyási tilalommal, közölte: ha ilyen határozat születne, akkor ebben a katonaságnak is segédkeznie kellene. Egyelőre ilyen döntés nem született - jelentette ki. A jelenlegi helyzetben azt látják indokoltnak, hogy a biztonságot és a biztonságérzetet a lehető legnagyobb mértékben növeljék meg.

MTI