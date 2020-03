Provokál is, idióta is

2020. március 20. 00:49

Aki nem tud viselkedni, aki nem tud a feladatához felnőni, azt váltsák le.

„Gulyás Gergely nem bírja el azt a mentális terhet, amit járványveszély idején az ország tájékoztatása jelent. »Békeidőben« ez inkább csak komikus volt, most életveszélyes. Mai kijelentései után nem maradhat miniszter. Most mindennél fontosabb lenne a társadalmi béke fenntartása, Gulyás ehelyett az ország egyik felét a másik ellen uszítja: az ellenzék képviselőit azzal vádolja, hogy tömegek halálára vágynak.

Ugyanezen a tájékoztatón azt is elmondta, hogy a fiatalabbak, őt is beleértve szerinte »nyugodtan összevissza fertőzhetik egymást, abból legfeljebb egy kellemetlen influenza tünetei következnek, ha valaki nem beteg egyébként«. Ez nem igaz, ne higgyenek a miniszternek – fiatalok is szenvedhetnek maradandó egészségkárosodást, de akár bele is halhatnak a vírusba.

Gulyásnak távoznia kell, most. Mindenkit arra kérek, az együttműködés lehetőségét keresse. Aki nem tud viselkedni, aki nem tud a feladatához felnőni, azt váltsák le.”

Donáth Anna: Gulyásnak távoznia kell, most

