Karácsonyék járvány idején utaztatnák a betegeket

Teljes kompetenciazavar jellemzi a fővárosi önkormányzatot a koronavírus-járvány elleni védekezésben. A Magyar Nemzet birtokába került levelezés szerint az ellenzéki vezetésű főváros a veszélyhelyzet kellős közepén szerveztetné át a járóbeteg-ellátást. Miközben a kerületekben marad a fizetős parkolás, a főváros a plázáktól kér ingyenes parkolási lehetőséget, és felmérné a háziorvosok ellátási területen kívüli ingyenes parkolási igényét. Karácsony Gergely főpolgármester telefonon a vírus megállíthatatlanságáról beszél, azonban a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését eddig nem hívta össze.

2020. március 20. 13:52

A főváros a veszélyhelyzet közepette, hatáskörén túlterjeszkedve a budapesti szakrendelők átmeneti, koncentrált régiós átszervezését javasolja – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került, egy szerdán lezajlott tanácskozásra szóló meghívóból, melyben a főváros egészségügyi tanácsnoka, Havasi Gábor a kerületekhez tartozó járóbeteg-szakellátás kapcsán próbál intézkedni.

A levélből az is kiderül, hogy a főváros ellenzéki vezetése úgynevezett centrumszakrendelők kialakításában gondolkodik. A koncentrált szakellátást nyújtó intézmények akár több kerület lakosságát is ellátnák, ami viszont azzal járhat, hogy a járványveszély kellős közepén utazgatnia kellene mind a pácienseknek, mind a szakorvosoknak. A fővárosi tanácsnok azt is kéri a kerületi intézményvezetőktől, írják meg, hogy a háziorvosi, illetve a járóbeteg-ellátáshoz hetente mekkora mennyiségű védőeszközre van szükség, mivel a felmerült igényeket a főváros összesítve akarja a kormánynak prezentálni. A dokumentum azon része pedig, amely a rendkívüli helyzetre és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elrendelt intézkedésekre hivatkozva azt állítja, hogy az önkormányzatok finanszírozása kapcsán kiesés várható, már-már a pánikkeltés kategóriájába tartozik.

Hasonló kompetenciazavart tükröz az a levél is, amely a Budapest egész területére érvényes díjmentes várakozási, illetve behajtási engedélyek biztosítása kapcsán arra kéri a kerületeket, hogy küldjék el a fővárosi főjegyzőnek a közfinanszírozással működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, valamint a helyi járóbeteg-ellátásban dolgozó szakorvosok számát. A Párbeszéd főpolgármestere által aláírt levél szerint a fővárosi önkormányzat arra is kíváncsi, hogy az említett egészségügyi szakdolgozók közül hánynak van a kerület által kiadott egészségügyi várakozási engedélye. A fentiek Karácsonyék pótcselekvését bizonyítják, mivel logikátlan, hogy miért akar a főváros ingyenes parkolást adni például egy budafoki háziorvosnak, aki nyilván nem megy a Belvárosba gyógyítani.

Nincs ingyenparkolás

A fentiek fényében az sem mellékes, hogy a veszélyhelyzet elrendelése óta nagyon sokan fordultak a fővárosi vezetéshez, hogy tegyék ingyenessé a parkolást. Karácsony Gergely nem tudta vagy nem akarta a díjmentes parkolás kérését átvinni az illetékes kerületeken és a Fővárosi Közgyűlésen – amely a veszélyhelyzet elrendelése ellenére eddig nem tartott rendkívüli ülést. Budapest ellenzéki főpolgármestere azzal érvelt, hogy hiába látni kevesebb autót az utakon, állítása szerint a parkolókban ugyanannyi vagy még több jármű van, mint a járványveszély előtt, az ingyenes parkolás pedig megnehezítené a veszélyhelyzet kezelését. A Párbeszéd politikusának indoklásával szemben a szintén balliberális vezetésű Bécsben éppen fordítva van: ideiglenesen eltörölték a parkolási zónákat és ingyenessé tették azok használatát, hogy a járványveszélyes időszakban minél kevesebben vegyék igénybe a tömegközlekedést.

Zavarodottság és átgondolatlanság jelei mutatkoznak a főpolgármester döntéseiben Fotó: Havran Zoltán

Az ellenzéki városvezető tegnapi ­Facebook-tájékoztatójában bejelentette: a fővárosi önkormányzat felvette a kapcsolatot a budapesti plázák üzemeltetőivel, hogy a koronavírus-járvány miatt átmenetileg tegyék lehetővé a bevásárlóközpontok parkolóinak ingyenes használatát. Karácsony Gergely szólt arról is, hogy a fővárosi önkormányzat cégei, intézményei és a kerületek által működtetett alap- és járóbeteg-ellátásban nem állnak „túl jól” a védőfelszerelésekkel. Az ügyben „várják a kormány együttműködését”.

Vészjósló hívás

Közben – mint ahogy azt már megírtuk – a főváros telefonos, közterületi és közösségimédia-kampányt indított a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A BKK felületein megjelenő kampány fő üzenete: „Maradj otthon!” A plakátokkal párhuzamosan infografikák és kisfilmek is megjelennek a Városháza és a főpolgármester Facebook-oldalán. A plakátokkal és egyéb tájékoztató anyagokkal szemben számos kérdést felvet karácsony Gergely automatikus telefonhívásokból álló kampánya. A budapestiek a főpolgármester hangjával kapnak hívást, amelynek kapcsán többen arról számoltak be a Magyar Nemzetnek, hogy az ellenzéki politikus vészjóslóan úgy fogalmaz: „A vírust nem tudjuk megállítani.”

A főváros hivatalos közleménye szerint az automata hívás a vírus terjedésének lassítására ad javaslatokat és az idős budapestiek védelmére szólít fel. Az is érdekes, hogy milyen adatbázis alapján folyik az emberek hívása, mivel számos vidéki olvasónk értetlenségét fejezte ki a főpolgármesteri hívás kapcsán. A fentiekről, valamint a kampány hosszáról, lebonyolítójáról és költségéről lapunk közérdekű adatigényléssel fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez.

A rossz levegőtől tartanak

A fővárosi önkormányzat szerint az elmúlt napokban a jelentősen csökkent közúti forgalom ellenére egyre romlik a levegő minősége Budapesten. A tegnap megjelent fővárosi közlemény szerint a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben további kihívást jelenthet a budapesti légszennyezettségi szint. Úgy fogalmaznak: „A figyelem – a meteorológiai körülményeken túl – a szilárd, illetve illegális hulladéktüzelés felé fordul. Ennek aránya különösen a peremkerületekben és agglomerációban jelentős.”

A fővárosi önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett szennyezőanyag-koncentráció miatt – a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzettől függetlenül is – elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermekek, időskorúak, betegek) kerüljék a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást, illetve legfeljebb a viszonylag kedvezőbb időszakban, lehetőség szerint a kora délutáni, 13 és 15 óra körüli időszakban szellőztessenek. Az Országos Meteorológiai Szolgálatra hivatkozva azt írják: jelentős javulás valószínűleg csak szombat délutántól, estétől várható.

magyarnemzet.hu