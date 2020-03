Országos tisztifőorvos: tartsanak távolságot, maradjanak otthon!

Aki csak teheti, tartson távolságot a másiktól, maradjon otthon - szólított fel az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2020. március 20. 20:03

Müller Cecília kiemelten kérte az időseket, a 65 év felettieket, hogy maradjanak otthon. Ők ugyanis az életkoruknál fogva is veszélyeztetettek, nem beszélve arról, ha más betegségük is van.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok is veszélyeztettek lehetnek, ha immunhiányos vagy más krónikus betegségben szenvednek.

A tisztifőorvos azt kérte: a fiatalok ne bulizzanak, a külföldről érkezők különítsék el magukat, aki teheti, használja ki a home office lehetőségét.

Közölte, 85-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, hárman pedig meghaltak a betegség következtében. Mind a három elhunyt férfi beteg volt, 69, 74, illetve 79 évesek, és mindhárman más krónikus betegségben is szenvedtek, tehát a "kockázati csoportba tartoztak". Hét embert gyógyultnak nyilvánítottak: két magyar és öt iráni állampolgárt.

Müller Cecília kérdésre elmondta, nem terveznek az idősekre nézve semmilyen lakhelyelhagyási tilalmat, de nyomatékosan arra kérte az időseket, ne menjenek el otthonról, ne menjenek közösségbe.

Mindenki, aki megteheti, maradjon otthon - mondta, hozzátéve: ezzel lehet leginkább a járvány terjedését lassítani. Egyben megköszönte az egészségügyben dolgozók munkáját, akik napról napra nagy erőfeszítéssel és sok áldozatot hozva teszik kötelességüket.

Beszélt arról is, hogy rendelkezésre állnak a fertőzöttekre vonatkozó területi adatok, hiszen ezek elengedhetetlenek a kontaktkutatás során, és most már az ország minden területe érintett.

"Itt a csoportos járvány, a tömeges megbetegedések küszöbén állunk" - fogalmazott.

A védőmaszkokról az országos tisztifőorvos azt mondta, egészséges embernek nincs szüksége szájmaszkra, a sebészeti maszkokat pedig rendszeresen használják az egészségügyben. A speciális, úgynevezett ffp3-as maszkra abban az esetben van szükség, ha valaki bizonyítottan koronavírussal fertőzött embert lát el, vagy olyan beavatkozásokat végez, amelyek "cseppképződéssel" járnak.

Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője hozzátette: szombaton érkezik egy olyan szállítmány, amely a sebészeti szájmaszkok alapanyagához szükséges, és a büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte azt a beszerzést, ami magasabb védőképességű eszközök gyártásához kell.

Elmondta: sokan nem tartják be a koronavírus terjedése miatt hozott intézkedéseket, sokan próbálnak meg hasznot húzni a helyzetből. Példaként említette, hogy Somogy megyében egy nő magát az ÁNTSZ munkatársának kiadva próbált több millió forintot kicsalni egy cégtől koronavírus elleni vakcináért és fertőtlenítésért. A cég bezárásával fenyegetőzött, ha nem kapja meg az összeget. Őt a rendőrség őrizetbe vette és javasolják a letartóztatását.

Közölte, mostanáig 47 eljárást indítottak: 12-t közveszéllyel fenyegetés, 8-at csalás, 7-et járványügyi szabályszegés miatt. 22 embert hallgattak ki gyanúsítottként a koronavírussal összefüggésben.

Azt is elmondta, sokan szegik meg a hatósági házi karantén szabályait. 3506 ember van ilyen karanténban, összesen 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. Ezek mellett az üzletek bezárásával kapcsolatban is több esetben éltek figyelmeztetéssel, feljelentéssel, illetve helyszíni bírsággal. A karantén szabályainak megsértése miatt 58 szabálysértési feljelentést tettek.

Az üzletek nyitvatartási korlátozásával összefüggésben eddig 3 embert figyelmeztettek, 7-tel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 9-et szabálysértés miatt feljelentettek.

A rendőr ezredes arról is beszélt, hogy továbbra is hatályban vannak azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány azért vezetett be, hogy a vírus terjedését lassítani tudják.

Megjegyezte, a Magyarországra belépő teherforgalomban jelentős fennakadások nincsenek, de Rajkánál 120 perces, Hegyeshalomnál 150 perces várakozásra kell számítani. Csanádpalotánál a román hatóságok által bevezetett ellenőrzések miatt mintegy 35 kilométer hosszú kocsisor torlódott fel, itt vizet osztanak a várakozóknak.

A Liszt Ferenc-repülőtéren 42-en várakoznak, egy részük tranzitutas, egy részük pedig egyedi engedélyre vár, hogy beléphessen az ország területére. Számukra a Budapest Airport Zrt. és a rendőrség ágyakat, élelmet, vizet, takarót biztosított, valamint számítógépet, hogy online a szükséges eljárásokat meg tudják indítani.

Szükség esetén pedig arcmaszkot is tudnak nekik biztosítani.

Ismertette: megkezdték működésüket a fővárosi és megyei védelmi bizottságok, amelyek az egészségügyi intézményeknek segítenek az ellátás megszervezésében, illetve hozzájárulnak majd a karanténba helyezetteket ellátásához.

Kérdésre válaszolva elmondta: elhelyezési tartalék objektumokat létesítettek, amelyekbe akkor helyezik a megfigyelés alatt állókat, amikor már a jelenleg használt kapacitások nem lesznek elegendőek. Ezek jellemzően nem használt rendőrségi objektumok, használaton kívüli üdülők.

Ugyancsak kérdésre közölte: több szolgáltató döntött már arról, hogy nem olvastatja le közvetlen munkatársaival a mérőórákat, és döntöttek arról is, hogy a tartozás miatti vízkorlátozást feloldják.

MTI