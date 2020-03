Orbán Viktor: Mindenkinek hozzá kell tennie a magáét

Az Országgyűlés előtt álló legfontosabb kérdés volt a hétfői ülés előtt, hogy meghosszabbítja-e a mai napon a veszélyhelyzetet és az azzal járó rendkívüli jogrendet. A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges nélkülözhetetlen lépések nem lettek volna lehetségesek a békeidőben érvényes szabályok mellett – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben, ahol napirend előtt szólalt fel.

A kormány 15 napig hirdethet veszélyhelyzetet az Alaptörvény szerint, annak meghosszabbításáról pedig az Országgyűlés dönt. Mivel a kormány március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, az március 26-án lejár és meghosszabbításra szorul, mivel a járvány kritikus szakasza még előttünk áll.

A kormány gyors cselekvőképességét garantáló rendkívüli jogrendet március 24-én, kedden meg kell hosszabbítani, ha az Országgyűlés azt akarja, hogy a kormány azonnal reagálhasson a koronavírus terjedése miatt előálló rendkívüli helyzetekre. Ez az időpont azért problémás, mert ehhez el kell térni a Házszabálytól: egy normális tárgyalási rendben ennyi idő alatt nem kerülhetne a T. Ház elé javaslat.

A házszabálytól eltérni a parlament négyötödének szavazatával lehet. A kormánypártoknak kétharmaduk van jelenleg, ezért szükséges az ellenzék támogatása is a házszabálytól való eltérés elfogadásához.

Egy ilyen súlyos járványügyi helyzetben tehát az ellenzék – időlegesen – megkötheti a kormány kezét, amely súlyos, emberéletekben mérhető következményekkel járna. Ennek egyébként látszanak előjelei: az ellenzéki képviselők és az ellenzéki médiumok elkezdték „felhatalmazási törvény” néven emlegetni, címkézni a koronavírus elleni védekezésről szóló jogszabályt. Az úgynevezett felhatalmazási törvény volt az, amellyel 1933-ban Adolf Hitler teljhatalomhoz jutott a német a parlament áldásával. Az Országgyűlés ülése a napirend előtti felszólalásokkal kezdődött.

Orbán Viktor kormányfő kezdte a felszólalások sorát. – Tizenkét napja hirdettük ki a veszélyhelyzetet Magyarországon, mert egy ázsiai vírus fertőz hazánkban – mondta a kormányfő, kiemelve, hogy a betegségnek jelenleg nincs ellenszere. – A vakcinára való várakozás helyett felvesszük a küzdelmet – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette, hogy az életünk megváltozik, mindenki ki kell lépnie a komfortzónájából. Arról is beszámolt, hogy a veszélyhelyzet és a rendkívüli jogrend bevezetésére azért volt szükség, mert ez rendkívül hatékony eszközöket ad a kormány a kezébe.

Orbán Viktor, a délelőtti, az operatív törzsnél tartott sajtótájékoztatóhoz hasonlóan az Országgyűlés előtt is jelentést tett, elmondta, hogy milyen eszközök állnak az ország rendelkezésére a koronavírus elleni védekezés kapcsán.

Orbán Viktor elmondta, hogy minden nemzet a maga módján válaszolt a kihívásra, és hozott intézkedéseket. A békeidőben érvényes szabályok mellett nem lehetett volna meghozni az eddig lépéseket. Egy ideig másként kell viselkednie, és szerveznie az életét – mondta a kormányfő. A veszélyhelyzeti jogrend felhatalmazta a kormányt, hogy megszervezze Magyarország önvédelmét. A kormányfő ezen lépések között említette a vírus elleni kollektív védekezés megszervezését, a fertőzés ütemének lassítását, veszélyeztetett honfitársaink megvédését, a megfelelő ellátás biztosítását, a gazdasági következmények enyhítését és a lebénuló gazdaság újraindítását.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az eddig meghalt hét beteg több súlyos betegségben is szenvedett. Jól látszik, hogy a védelmet az idősekre kell helyezni.

A miniszterelnök elmondta, hogy a készleteket a helyzet alakulása függvényében használják fel. Orbán Viktor közölte, hogy az intenzív ágy mellett lévők speciális maszkokat kapnak. Még nagyon az elején vagyunk a védekezésnek – tette hozzá.

Hozzátette: a vírus elleni védekezéshez szükséges eszközökből és felszerelésekből nyugaton hiány van, elérhető segítség ma csak keleten található, ott óriási tételeket kötöttünk le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek. Több mint tíz repülőgép teljesít szolgálatot – mondta.

Orbán Viktor megköszönte az egészségügyi dolgozók eddig munkáját, azt mondta róluk, kiérdemelték mindannyiunk nagyrabecsülését.

Jelenleg összesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra a koronavírus járvánnyal összefüggésben Magyarországon – közölte Orbán Viktor..

A miniszterelnök ismertette: a bevethető egyenruhások – akik 65 év alattiak – 70 275-en vannak, az önkéntesek – köztük a polgárőrök – 46 573-an. A katonai védekezésről kiemelte: emelt szinten vesznek részt a határvédelemben. Közlése szerint 23 950 hivatásos katona van, 9381 tartalékos katona áll rendelkezésre, és van 10 649 az olyan katona, aki öt éven belül szerelt le. Mindösszesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra. Ha baj van, ezzel gazdálkodhatnak – mondta.

Kitért arra is, hogy az emberség parancsa még ilyen nehéz körülmények között is iránytű marad, a szomszédainkat a barátainkká is akarjuk tenni. Így most is számíthatnak ránk, ha most együtt harcolunk, később fegyverbarátokká lehetünk – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: a románoktól garanciákat kért, amilyen ütemben ők beengedik a Magyarországról érkezőket, olyan ütemben engedjük át az osztrák-magyar határon a Románia felé tartókat. A rendőrök ezt a „zsilipelést” eddig sikeresen megoldották – értékelt a kormányfő.

A gazdasági problémákról azt mondta, hogy a bajbajutott ágazatokkal folyamatosan egyeztetnek, a munkahelyek megvédése a legfontosabb – mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy az első akcióterv feladata a lassulás tompítása volt, de a gazdaság újraindításához is lépések kellenek. Orbán Viktor ismertette a múlt szerdán bejelentett lépéseket is. Az akkori döntések révén több ezer milliárd maradhat az embereknél és cégeknél – mondta a kormányfő.

A kormányfő megismételte délelőtti bejelentését, újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be: a taxisok után további 81 480 kisvállalkozónak ad június 30-ig mentességet a kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége alól; kata-mentességi körbe eső területek között említette a fodrászatot, a szépségápolást, a festést, üvegezést, villanyszerelést, az egyéb humán-egészségügyi ellátást, az előadó-művészetet, a víz-, gáz-, fűtésszerelést, az épületasztalosságot, a járóbeteg-ellátást, a padló- és falburkolást, a testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet, valamint az idősek és fogyatékossággal élők ellátását; a március 1-je előtt keletkezett kata-tartozásokra haladékot adnak, így azokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni; a magyarországi médiaszolgáltatások mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt; kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az adóvégrehajtásokat felfüggesztik – a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni -; a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat pedig meghosszabbítják.

Orbán Viktor elmondta, hogy a biztonságos banküzem feltételei garantálva vannak. Tudom, hogy a pénzintézeteknek is nehéz lesz, de nekik is segíteniük kell – mondta a kormányfő. Segítséget adtak a turizmus és vendéglátás területének is, ezeken a területeken nem kell járulékot fizetniük a cégeknek.

A politikai viták, széthúzás helyett elérkezett az összefogás ideje – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte: a gazdasági intézkedések első feladata a gazdaság lassulásának mérséklése, ezeket újabbak követik majd, mert újabb intézkedések kellenek majd a gazdaság újraindításához.

A kormányfő felszólalásában ismertette az elmúlt héten hozott gazdasági intézkedéseket, köztük azokat, amelyeket hétfő délelőtt jelentett be.

Közölte: a gazdaságban az a legfontosabb, hogy megvédjék az emberek munkahelyét és azok, akik elveszítik az állásukat, mielőbb újat találjanak. Hasonló volt a helyzet 2010 után is, akkor sikerült megoldani a helyzetet, és most is sikerülni fog – vélekedett.

Orbán Viktor hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét, azt mondta, ez most olyan feladat, amit egyedül senki sem oldhat meg. Mindenkinek felelőssége van, mindenkinek hozzá kell tennie a magáét – fogalmazott.

Ellenzéki nemek a törvényjavaslatra

A miniszterelnök után a frakciók vezetői kaptak lehetőséget a felszólalásra.

DK: a nemzeti egység nem jelenti a feltétel és korlátok nélküli engedelmességet



Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezetője azzal kezdte: tudomásul veszik a kormányfő napirend előtt adott "jelentését", ugyanakkor beszámolók, tájékoztatók százai, ezrei szólnak arról, hogy az egészségügyben, kereskedelemben, fuvarozásban, vagyis a "frontvonalban" dolgozók "magukra hagyatva érzik magukat". Nincsen rendben, ha nem fogadjuk el azoknak a panaszát, akik naponta veszélyeztetik életüket, közben pedig azt hallják a felelősöktől, hogy minden rendben van - fogalmazott.

A miniszterelnök nemzeti egységre való felszólítására úgy reagált: a nemzeti egység nem a nemzet némaságát jelenti, és "nem a nemzet feltétel és a korlátok nélküli engedelmességét egy korlátokat esetleg nem ismerő hatalomnak".

Hangsúlyozta: ha azt kérik, hogy a konkrét veszélyhelyzet megoldásában közreműködjenek, akkor ezt megteszik, de ha arra kérnek felhatalmazást, hogy bármit engedjenek meg a regnáló hatalomnak a veszélyhelyzetre hivatkozva, akkor muszáj azt mondani, hogy "eskünk, tisztességünk, hazafiságunk okán ezt nem tudjuk megtenni".

Azért nem, mert azért küzdünk, hogy hazánk maradjon demokratikus, szabad jogállam; nem lehet éppen ezeket elvenni, bármilyen más harc ürügyén - fogalmazott.



Párbeszéd: nem adunk időkorlát nélküli felhatalmazást a kormánynak!



Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője támogathatónak nevezte Orbán Viktor bejelentett intézkedéseit, de szerinte ezek nem elégségesek. Számon kérte a kormányon az egészségügyi dolgozók védőfelszereléseinek hiányát, és kevésnek nevezte a járulék- és adóelengedés mértékét is, az alapjövedelem bevezetése mellett érvelve. Azt is javasolta, hogy végezzenek sokkal több szűrést a vírus elleni védekezés részeként.

A politikus lex Covidnak nevezte a koronavírus elleni védekezésről szóló, a kormány által benyújtott törvényjavaslatot, és úgy vélte: ebben Orbán Viktor olyan időkorlát nélküli felhatalmazást kér, amelyre egész Európában nincsen példa.

"Ön miniszterelnök úr, nem a vírust akarja egyedül legyőzni, hanem minket is" - fogalmazott Szabó Tímea, aki szerint a javaslat arra is felhatalmazást ad a kormánynak, hogy felszámolja "a szabad sajtó maradékát is", és akár orvosokat, sajtómunkásokat és ellenzéki képviselőket is börtönbe zárjon, ha a kormánynak nem tetsző dolgokat mondanak. Ezt diktatúrának hívják - jelentette ki, hozzátéve, hogy a Párbeszéd nem fog időkorlát nélküli felhatalmazást adni a rendeleti kormányzásra.

Úgy vélte: online szavazást is be lehetne vezetni az Országgyűlésben, ez csak akarat kérdése.

Jobbik: a kormány csak saját magával akar együttműködni

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta, hogy a legfontosabb az együttműködés képességének megőrzése lenne, de a "felhatalmazási törvény" alapján úgy tűnik, hogy a kormány a jövőben csak saját magával akár együttműködni.

A politikus arra kérte a kabinetet, hogy emelkedjen felül az ellenérzésein, "ne gyűlölkedjenek, hanem koncentráljanak a feladatra", mert kevés az idő.

Emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint minden gyanús esetet tesztelni kell, mert csak így lehet megfékezni a járványt. A Magyar Orvosi Kamarára hivatkozva azt is kérte, hogy vezessék be a kijárási tilalmat, mert a "holnap áldozatait ma lehet megmenteni".

Jakab Péter arra is kitért, hogy létre kell hozni egy munkahelyvédelmi alapot, ami garantálni tudják a bajba jutott dolgozók megélhetését és a munkahelyek további működését. Egyúttal be kell vezetni a számlafizetési moratóriumot és a hatósági árszabást - tette hozzá.

Végül arról beszélt, hogy a legrosszabbul kereső magyarok, az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók azok a hősök, akik most a hátukon cipelik az országot.

Arra kérte a parlamentet, hogy felállva és tapssal mondjanak köszönetet nekik ezért.



MSZP: kilencven napig tartson a kormányrendeletek hatálya!



Tóth Bertalan (MSZP) azt javasolta, hogy a kormány ne csak a munkaadókkal, de a munkavállalói képviseletekkel is konzultáljon. Azt is kérte, hogy növeljék meg az álláskeresési támogatás időszakát és összegét, valamint hozzák előre a novemberben esedékes nyugdíjkiegészítések kifizetését.

Az ország helyzete miatt együttműködésre van szükség, de az nem együttműködés, hogy "leteszek valamit az asztalra és azt mondom, hogy ez van" - bírálta a kormányt a pártelnök. Hozzátette, az ellenzék már felajánlotta, hogy konszenzussal fogadjanak el egy olyan törvényt, ami felhatalmazza a kormányt a cselekvésre, de "nem a korlátlan cselekvésre". Az ellenzék ezért azt kéri, hogy a veszélyhelyzetben meghozott kormányrendeletek hatályát kilencven napban maximalizálják.

Arra kérte a kormányfőt, személyesen járjon el a Fidesz és a KDNP frakcióknál, hogy ez a határidő június 30-a legyen és annak lejárta után az Országgyűlés döntsön a meghozott rendeletek további sorsáról. Hozzátette: amennyiben ezt a kérdést rendbe teszik, akkor még hétfőn egyhangú döntés születhet a törvényjavaslatról.

A szocialista politikus végül Orbán Viktorhoz fordulva azt mondta: el kellene döntenie, hogy a vírust akarja legyőzni vagy az ellenzéki képviselőket.

LMP: még nem látszik, mennyire nehéz a helyzet



Keresztes László Lóránt, a LMP frakcióvezetője köszönetet mondott a járvány megfékezéséért dolgozó embereknek. A politikus egyetértett azzal, hogy nagyon nehéz helyzetben van az ország, és egyelőre még nem is lehet pontosan tudni, milyen egészségügyi és gazdasági hatásai lesznek a világjárványnak. Hozzátette: őszintén kell beszélni, el kell mondani az embereknek, hogy a fegyelmezettség a legfontosabb, és a kormánynak cselekednie kell, világosan, nagyon kemény, határozott intézkedéseket kell megtennie. Ebben teljes egyetértés van, ahogy abban is, hogy félre kell tenni most a pártpolitikai gondolkodást - rögzítette.

Kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben a magyar politika egyfajta mocsárba süllyedt, és szereplői ebből nagyon nehezen tudnak kijönni, pedig nagy szükség lenne rá.

Szerinte abban mindenki egyetért, hogy a békeidőben szokásos eljárások most nem megfelelőek, kell egy világos jogrend, egy olyan felhatalmazás a kormánynak, hogy az intézkedéseket kellő gyorsasággal tudja meghozni. A felhatalmazási törvény azonban arról szól, hogy lehetőséget ad a kormánynak gyakorlatilag a rendeleti úton történő kormányzásra a védekezéssel összefüggésben időkorlát nélkül a parlament ellentétes döntésig - közölte. Ezzel nagyon sokan nem tudnak azonosulni, és ezért alakult ki a helyzet súlyosságához mérten egy méltatatlan vita.

Hozzátette: a hétfői és keddi parlamenti nap egyik legfontosabb kérdése lesz, hogy sikerül-e példát mutatni, olyan lépéseket tenni, hogy valóban konszenzussal fogadjanak el egy nagyon kemény intézkedést. Ehhez kellenek garanciák, kell időkorlát, és a szükséges gesztust a kormányoldalnak kell megtennie.

Kocsis Máté: Ne csapják be az embereket a korlátlan hatalommal

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője köszönetet mondott a koronavírus elleni védekezésben részt vevő összes embernek. A neheze még előttünk van – tette hozzá. Ne most sarkítsuk ki a köztünk lévő különbségeket – mondta a politikus. Sok hétpárti egyeztetés volt, ezek jó hangulatú egyeztetések voltak – tette hozzá. Elmondta, hogy nem érti, hogy mi történt a korábbi találkozókhoz képest, és miért változott az ellenzék véleménye.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a parlament 4/5-e kell ahhoz, hogy a koronavírus-törvényről. Szeretnénk Önökkel közösen dönteni – tette hozzá. Ha politikai bizalmi kérdés marad ez, akkor ez velünk is marad. Kocsis szerint az ellenzék abban is segítheti a kormányt, ha nem szavaznak. A Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy nincs semmilyen korlátlan hatalom a törvény esetében, ne csapják be az embereket.

A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy több ellenzéki javaslatot is elfogadtak. A kormány folyamatos cselekvőképességével lehet biztosítani a védekezést – mondta Kocsis Máté. Ha most nem kapja meg a kormány a felhatalmazást, akkor lesz egy kritikus időszak, amikor nem tud hatékonyan védekezni. A járvány megszűnése nem a kormány akaratától függ – mondta a politikus.

KDNP: jelentős egészségügyi és a gazdasági intézkedések születtek



Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta, megnyugtató volt hallani az adatokat az egészségügyi dolgozók, és a rendfenntartásban résztvevők létszámáról. Ahogy azt is megnyugtató volt hallani, hogy az orvosok 65 év felett otthon maradhatnak, mert van elég náluk fiatalabb egészségügyi dolgozó.

A kereszténydemokrata politikus a hatósági egészségügyi intézkedések mellett kiemelte a gazdasági intézkedéseket is, ezek közül a fizetési moratóriumot, a kilakoltatások és végrehajtások felfüggesztését. Hangsúlyozta: a KDNP számára mindig is fontos volt a "padlóra került" családok helyzetének kezelése.

Üdvözölte a gyes és a gyed továbbélésének lehetőségét. Az előtte elhangzottakat úgy kommentálta: most némileg szelídebb volt az ellenzék hangja, mint békeidőben. Harrach Péter azt mondta: a hétfői szavazás arról szól, hogy a veszélyhelyzetben a járvány végéig vagy a járvány egy bizonytalan időpontjáig terjesszék ki a kormány hatáskörét. Úgy gondolja, ha a bizalom működik, elfogadják a kormányoldal előterjesztését - rögzítette a KDNP frakcióvezetője.

Orbán Viktor: Az ellenzék nélkül is meg fogjuk oldani ez a válságot

Orbán Viktor viszonyválaszában közölte, a kormány vissza akarja adni a jogot a parlamentnek, hogy bármikor vissza vehesse a kormánytól a döntési jogköröket. Nem arról beszélünk, hogy 90 nap múlva összeülünk, és megvitatjuk, hogy vége-e a járványnak – mondta a kormányfő.

A célunk, hogy elhúzzuk a járvány idejét, meg kell tervezni a terjedés útvonalát, és egyetlen pillanatra se mondja fel a szolgálatot az egészségügy működését. Nem három hónapos felhatalmazást akarunk, ha a törvényt elfogadták, akkor bármikor vissza lehet venni a kormánytól a jogokat.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a magyar ellenzék eddig mindig azt mondta, hogy Magyarország nem jogállam, most meg azért küzd, hogy maradjon a jelenlegi helyzet. A kormányfő szerint nem szabad lekicsinyelni az eddigi intézkedéseket, és nem szabad kétségbe vonni sem.

Közölte, hogy meglehetősen nagy tudatlanságról árulkodik, ha valaki az eddig meghozott több ezer milliárd forintos intézkedéseket lekicsinyli. Orbán Viktor szólt arról is, hogy újabb és újabb döntések kellenek a gazdaság területén.

Sem az iskolákat, sem az épületek nem zártuk be, az oktatás átállt egy másik digitális rendre – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ellenzék nélkül is meg fogják oldani ez a válságot. Szólt arról is, hogy Európában a magyar kormány az elsők között hirdette ki a veszélyhelyzetet.

A védőfelszerelések kiosztása egy pontos menetrend szerint történik. Egy sorrendet jelöltünk ki, így az intenzív osztályon dolgozók vannak az első helyen – mondta a kormányfő. Aki dönt, annak három körülményt kell figyelembe vennie – tette hozzá.

Kínában az egészségügyi dolgozók 4, míg Olaszországban 10 százaléka fertőződött meg, és ennek alapján születnek a döntések – mondta a kormányfő. Katonai mozgósítás szerint haladnak a dolgok, logikus rendben zajlanak a védelmi intézkedések – tette hozzá Orbán. Mi a WHO által ajánlott tesztelést követjük. Orbán Viktor közölte, hogy a kijárási tilalomfajtákat mérlegelik. Minden országban különféle tilalmak vannak – tette hozzá.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy különösen veszélyeztetettek az immunhiányos csoportok, a betegek és a 65 év felettiek. Ha arról gondolkodunk, hogy kit, kitől szigetelünk el, így felmerülhet több opció is. Folyamatos a gondolkodás.

A parlamentben felvetett gazdasági követelések nem növekedéspártolóak. Nem segélyt akarunk adni, és minden pénzt munkahelyteremtésre fogunk fordítani – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hatósági áras követelések esetében az a fő probléma, hogy ezen termékeket importáljuk, így ezen termékekből hiány lenne. Ott, ahol szükséges, ott vezessünk be hatósági árat – tette hozzá. Nem áll szándékomban felhatalmazási törvényt elfogadni – mondta az ellenzéki kritikákra a kormányfő.

Orbán Viktor élesen bírálta azokat az ellenzéki javaslatokat, amik romániai jogi megoldásokat szeretnének, mert ott sokkal szélesebb jogkörrel bír egy kabinet, mint Magyarországon. Orbán Viktor szólt arról is, hogy neki 133 bátor emberre van szüksége, és ezért arra kérte őket, hogy ne bizonytalanodjanak el, és legyenek bátrak.

Orbán Viktor Facebook-oldalára kikerült egy rövid részlet a miniszterelnöki beszédből, illetve egy másik összeállítás a válaszokból.

