Karácsony Gergely és a történelmi emlékezet

Úgy látom, hogy a Városliget megújításának részbeni megakadályozása a ballib oldal részéről nem egyéb, mint nemtelen politikai tett.

2020. március 23. 22:06

Hosszú hetek óta értetlenül figyelem – és úgy gondolom, ezzel nem vagyok egyedül – a főpolgármester és a Fővárosi Közgyűlés baloldali és liberális képviselőinek a Liget-projekttel kapcsolatos lépéssorozatát. Sok éven keresztül laktam a Városliget szomszédságában, a gyermekeim jelenleg is közel laknak hozzá. A Ligetben tett gyakori sétáink során mindenütt csak pusztulást, oda nem illő, egyre jobban lerobbanó épületeket láttunk, és gyakran gondoltunk arra, hogy ez a hatalmas terület egy valamikori rekonstrukcióval a fővárosnak, sőt az egész országnak dísze lehetne.

Amikor megszülettek a nagy ívű elképzelések a liget rendbehozatalára, mindannyiunkat örömmel töltött el. Majd látva és tapasztalva a megkezdődött rekonstrukciót és később a már megvalósult projektelemeket, azt láttuk, hogy nagyszerű részeredmények születtek. Elég csak e körben a volt Olof Palme-ház, jelenleg Millen­nium Háza megújulására gondolni. A körülötte lévő parkosítás és útburkolatok előrevetítették azt is, hogy a rekonstrukció végén az egész liget csodálatos lesz.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy évszázados hagyománya van annak, hogy a Budapestet érintő tervezett jelentősebb fejlesztések során mindig voltak ellenzők, akik, amikor a fejlesztés megvalósult, nemcsak elcsitultak, hanem akik kezdetben ellenezték, a megvalósulás után beálltak az örvendezők táborába. Elég csak a Várhegy alatti alagutat példaként felhozni.

Azt szokták mondani, hogyha valamivel kapcsolatban politikai megfontolásból ellenérzéseink vannak, de egyébként szakmai ellenérvet nem tudunk felhozni – ilyen pedig a Liget-projekt kapcsán egyetlenegy sem hangzott el –, akkor pontosan a politikai célszerűség indokolná, hogy melléállunk és segítjük a megvalósulását.

Szeretném felhívni a főpolgármester figyelmét arra, hogy tisztségéből eredően jó lenne, ha távlatokban is megpróbálna gondolkodni. Ez a projekt az eredeti elképzelések szerint 2023-ra fejeződne be, beleértve azokat az elemeket is, amelyekre ugyan az építési engedély megvan, de a megvalósulását egyelőre megakadályozták. 2023-ban még várhatóan Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, és azt gondolom, neki sem mindegy, hogy miként őrzi meg alakját az emlékezet. Ugyanis évtizedekkel később csak a megvalósuláskori főpolgármester nevére fognak emlékezni a Liget-projektről szólva, nem pedig arra az abban részt vevő sok-sok személyre, aki így vagy úgy hozzájárult a projekt létrehozásához. Így volt ez a múltban is, hiszen a sikeres budapesti polgármesterekre ma is jó szívvel gondolnak vissza a főváros lakói.

Csak remélni lehet, hogy Karácsony Gergely nem úgy akar bevonulni a történelembe, mint aki megakadályozta a szakmailag támadhatatlannak tűnő, megfelelő finanszírozási hátterű projekt megvalósulását.

Id. Sömjéni László

A szerző jogász

Magyar Nemzet