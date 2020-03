Operatív törzs: folyamatos az új eszközök beszerzése

Hajnalban befejeződött azoknak a védőeszközöknek a kiszállítása, amelyeket a kórházak intenzív osztályain dolgozóknak szántak - közölte Lakatos Tibor ezredes.

2020. március 24. 14:32

Folyamatos az új eszközök beszerzése - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője kedden online sajtótájékoztatón.

Hozzátéve: kedd reggel újabb hárommillió maszk, százezer teszt és 86 lélegeztetőgép érkezett repülőn Kínából.



Hangsúlyozta: az eszközök utánpótlása, új eszközök beszerzése folyamatos, a jelenlegi készletek és a tervezett beszerzések biztosítják a megfelelő mennyiségű védőeszközt az egészségügyi dolgozóknak és azoknak, akik közvetlen érintkezésbe kerülhetnek fertőzöttekkel.



Arra a kérdésre, kik kapják a legutóbb érkezett hárommillió maszkot, elmondta: a legfontosabb most az egészségügyi dolgozók egészségének védelme, ezért először őket látják el védőeszközzel, majd azokat a rendőröket, katasztrófavédelmiseket és katonákat, akik például járványügyi hatósági ellenőrzéseket végeznek vagy a határátkelőhelyeket ellenőrzik. Harmadsorban pedig azok kapják ezeket a maszkokat, akiknek fontos a részvételük a védekezésben.



Egyre többen szegik meg a koronavírus elleni védekezés keretében hozott előírásokat - közölte Lakatos Tibor.



Hozzátette: 4207-en vannak hatósági házi karanténban, őket több mint 26 ezer alkalommal ellenőrizték, csak az elmúlt 24 órában 3689 ilyen ellenőrzést hajtottak végre. A hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt 177 esetben állapítottak meg szabálytalanságot, 24 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 130 ellen szabálysértési feljelentést tettek.



Kiemelte: a hatósági intézkedéseket azért hozták, mert a fertőzésnek kitettek - akik például külföldön jártak - hordozók lehetnek, más embereket is megfertőzhetnek, esetleg olyanokat is, akiknél ez halállal járhat.



A honvédelmi irányítócsoportokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva Lakatos Tibor azt mondta, ezek azoknál a cégeknél működnek, amelyek fontosak a lakosság ellátása szempontjából vagy a védekezéshez szükséges tevékenységet végeznek. A csoportok feladata jelenteni az ellátásban kialakuló esetleges problémákat, hogy a szükséges intézkedéseket meg tudják hozni és fenn tudják tartani a vállalatok működését. Hozzátette: ha szükségessé válik e vállalatok körének bővítése, akkor ezt megteszik.



Közölte azt is, hogy egyre több csaló próbál hasznot húzni a járványból, ilyen ügyekben már 14 eljárás indult. Rémhírterjesztés miatt 16, közveszéllyel fenyegetés miatt 13 eljárás indult. Az üzletek nyitva tartását továbbra is ellenőrzik; már negyven szabálysértési feljelentést tettek a szabályok megszegése miatt és 16 helyszíni bírságot szabtak ki - ismertette.



Az ország határain gördülékeny a be- és kilépés - mondta -, nagyobb várakozás a kilépésnél a teherforgalomban Udvarnál van, Parassapusztánál pedig a belépő személy- és teherforgalomban. Szólt arról is, hogy a megyei védelmi bizottságok megkezdték működésüket, területi szinten koordinálják a védekezést.



Lakatos Tibor emlékeztetett: április 15-étől 15 ezer forintra emelkedik a PIN-kód nélküli fizetés lehetősége, és utalt arra is, hogy hétfőn megjelentek a Magyar Közlönyben a további gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló rendeletek.

