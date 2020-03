Olimpia 2021: "Körültekintő és helyes döntés született"

"Most egy olyan versenyen találjuk magunkat, amelyben nincsenek szabályok, és nincsenek győztesek! Az ellenfél kiszámíthatatlan, láthatatlan, és nem tudjuk, a 'mérkőzésnek' mikor lesz vége" - írta a világjárványról Szabó Tünde.

2020. március 24. 17:30

Szabó Tünde szerint körültekintő és helyes döntés született azzal, hogy a koronavírus-járvány hatására jövő nyárra halasztották a tokiói nyári olimpiát.

A sportért felelős államtitkár - olimpiai ezüstérmes korábbi úszó - közösségi oldalán hangsúlyozta: egy sportoló számára nincs nagyobb dicsőség, mint hazáját képviselni az ötkarikás játékokon évek áldozatos munkája, lemondások és a teljesítőképesség határainak legyőzése eredményeként.



"Most egy olyan versenyen találjuk magunkat, amelyben nincsenek szabályok, és nincsenek győztesek! Az ellenfél kiszámíthatatlan, láthatatlan, és nem tudjuk, a +mérkőzésnek+ mikor lesz vége" - írta a világjárványról Szabó Tünde. Hangsúlyozta, bár a végsőkig bizakodtak, elfogadják, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Thomas Bach és Abe Sindzó japán miniszterelnök válságtanácskozásán az ötkarikás játékok és a paralimpia halasztásáról állapodott meg.



"Biztos vagyok benne, hogy ez egy körültekintő és helyes döntés, hiszen a biztonság, az egészség védelme az elsődleges és a legfontosabb! Kitartást kívánok sportolóinknak, hogy megvalósíthassák céljaikat, hiszen mindannyiunk példaképei ők, akikre 2021-ben is nagyon büszkék leszünk!" - fejtette ki Szabó Tünde.



A XXXII. nyári olimpiát idén július 24. és augusztus 9. között rendezték volna meg. A modernkori játékok 124 éves történetében korábban nem volt példa halasztásra.

Schmitt Pál sajnálja a halasztást, de örül, hogy nem törölték az olimpiát

Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tiszteletbeli elnöke sajnálattal reagált a tokiói játékok elhalasztásának hírére, de mint mondta: örül annak, hogy a seregszemlét egy későbbi időpontban azért megrendezik.



"Sajnálattal értesültem a hírről, mint minden olyan olimpikon, sportoló, sportvezető, aki a legjobb tudása szerint készült a július 24-ei kezdésre"- nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a 77 éves sportdiplomata. "Ezt a döntést azonban olyan magas szinten hozták és olyan konszenzussal, hogy ezt mindannyiunknak tiszteletben kell tartani."

Emlékeztetett, hogy a döntést megelőzően Thomas Bach, a NOB elnöke és Abe Sindzó, Japán miniszterelnöke tárgyalt egymással, s ezen a megbeszélésen maximálisan figyelembe vették az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb tájékoztatását is, amely szerint a világjárvány nemhogy lassulna, egyelőre gyorsul, és szinte a világ összes országában jelen van a koronavírus.



"Így arra a megállapításra jutottak, hogy négy hónap múlva nem lehet megtartani az olimpiát Tokióban. Várható volt ez a döntés, s vélhetően néhány napon belül az új időpont is meglesz. Ez arra lesz jó, hogy a sportolók, akik készülnek, biztosan tudják, hogy lesz olimpia, akik már kvótát szereztek, azt megtarthatják és a nemzetközi sportszövetségek az új dátumhoz igazíthatják majd a versenyrendszerüket" - fogalmazott.



A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Nemzet Sportolója arra a kérdésre, hogy mit jelenthet ez a halasztás a készülő versenyzőknek, a következőképpen válaszolt:



"Ez egy vis maior, ezt tudomásul kell venni. Nyilván vannak olyan sportolók, akik pályafutásuk utolsó állomásának tekintették ezt az olimpiát, de a sportolók java része fiatal és rugalmas. Most ki lehet dolgozni egy teljesen új felkészülést, alapozással, formába hozással."



Schmitt Pál hangsúlyozta: nagyon örül annak, hogy a játékokat nem törölték, mert olyan válságos a helyzet, hogy akár az is bekövetkezhetett volna.



"Volt már rá példa. Én úgy gondolom, hogy a döntéssel a sportolók, ha csalódottan is, de megbékélnek." - mondta.



Ahogy fogalmazott, bízott benne, hogy még idén meg lehet rendezni a játékokat, egyúttal emlékeztetett, hogy az 1964-es tokiói olimpiát októberben bonyolították le, "teljesen normális időjárási körülmények között".



"Bíztam benne, hogy addigra talán leáll a vírus terjedése, de ez kiszámíthatatlan, hiszen Afrikában például még csak most ütötte fel a fejét." - tette hozzá.



Egyúttal jelezte, örömmel tölti el, hogy "jövőre megcsinálják", és szerinte ezzel a sportolók is így vannak, mert nem elveszítették életük fontos álmát, hanem "csak" áttervezés van, s ehhez kell alkalmazkodni.



A tokiói játékok jövőjével kapcsolatban azt mondta, a nemzetközi sportszövetségeknek egy teljesen új kvalifikációs és versenyrendszert kell majd kialakítaniuk, nehéz kérdés lesz a televíziós közvetítés kérdése, a japánoknak gondot okozhat az olimpiai falu lakásainak értékesítése, illetve a beköltözések halasztása, a szállásfoglalásokat és az eladott jegyeket is át kell írni.



"Ez egy óriási munka, de az olimpiai mozgalmat szeretők ezzel együtt mégis örülhetnek annak, hogy a tokiói játékokat mégis megrendezik" - zárta szavait Schmitt Pál, aki 1989 és 2010 között volt a MOB elnöke.





